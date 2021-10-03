Какими рецептами делились Дюма, Одоевский, Гюго и другие знаменитые писатели в своих кулинарных книг

Было бы ошибкой недооценивать поваренные книги – о важности кулинарии говорит тот факт, что во Франции первый сборник рецептов был выпущен сразу после изобретения книгопечатания, совсем немного уступив Библии и другим священным текстам. Немудрено поэтому, что и среди именитых авторов художественных произведений были те, кто направил свой талант на описание кухонных премудростей.
«Лекции господина Пуфа, доктора энциклопедии и других наук, о кухонном искусстве»
В. Юхансен. "На собрании художников"
Под таким названием читатели приложения к «Литературной газете» 1840-х годов знакомились с гастрономическими секретами и правилами этикета в области приема пищи. Автором статей, позже объединенных в общее издание, был князь Владимир Федорович Одоевский, философ, критик, писатель, композитор и педагог, а еще – тонкого ценителя хорошей кухни. Хозяин светского и литературного петербургского салона, Одоевский любил устраивать обеды и уделял много внимания их организации. «Лекции» посвящены и рецептам приготовления блюд, которые готовили в России тех времен, как исконно русским, так и привезенным из Европы и занявшим постоянное место в отечественной кулинарии.
Князь В.Ф. Одоевский
И писатель, и читатели получали массу удовольствия от публикации этих записок. Профессор Пуф пользовался популярностью благодаря своим веселым рассказам и увлекательному стилю изложения. Порой он начинал «сердиться», что его реальность ставится под сомнение, порой признавался в своей тучности и публиковал «диету против толщины».
Интересно, что приглашаемые на обеды Одоевского гости о вкусовых достоинствах блюд имели порой очень неоднозначное впечатление. Как писал граф Соллогуб, «на этих обедах подавались какие-то соусы, до того отвратительные, что даже теперь, почти сорок лет спустя, у меня скребет на сердце при одном воспоминании о них». Что ж, немудрено, что «Пуф» в переводе с английского означало «надувать, обманывать».
Овощи в горшочках - русское блюдо, которое профессор Пуф не мог обойти вниманием
«Возьмите хорошо очищенные три репы, три моркови, три свеклы, шесть картофелей, шесть сельдерей, две луковицы и три корня петрушки. Все вместе положите в простой глиняный горшок, прибавив немного соли, но ни капли воды, ни масла, горшок закройте крышкой, обмажьте окраины тестом и поставьте в печь часов на пять. Потом выньте все, что в горшке, протрите сквозь сито на железную глубокую тарелку, посыпьте сверху тертым пармезаном и поставьте в шкаф, чтобы зарумянилось. К этому блюду подается свежее масло».
Александр Дюма-отец и его «Большой кулинарный словарь»
А. Бенедетти. "Накрытый стол"
«Дюма был гением жизни» - говорила о великом писателе Жорж Санд, и биография Дюма служит такому тезису блестящим подтверждением. На литературном поприще он оставил после себя огромное количество романов и более ста тысяч страниц, число его любовниц не поддается точному установлению, но известно, что оно было очень велико. Дюма был заядлым охотником – однажды, отправляясь в Париж из родного городка Вилле-Котре, чтобы заплатить за ночлег в гостинице, он доставил хозяину дичи, добытой по пути в столицу. Дюма был и завзятым путешественником, побывав во многих странах, включая и Россию. Немудрено, что этот бонвиван находил большое удовольствие во вкусно приготовленном обеде. Во время путешествия по России в 1858-1859 годах жандармы, ведущие наблюдение за иностранным гостем, докладывали о том, что Дюма «имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанья и, говорят, мастер этого дела».
Александр Дюма-отец
Детство Дюма прошло в достаточно стесненных условиях, но мать, будучи прекрасной кухаркой, умудрялась готовить довольно изысканные блюда из самых простых продуктов. Тут кстати пришлось увлечение Александра охотой – в его время в пищу употребляли едва ли не всех лесных птиц, лишь некоторые из них упомянуты в знаменитом и полном гастрономических отступлений романе «Три мушкетера».
Рецепт шашлыка Дюма привез из России
Так Дюма рекомендует готовить шашлык:
«Берут баранину, лучше всего филейную часть, режут на ровные куски величиной с орех, кладут на 15 минут в маринад, состоящий из уксуса, лука, перца и соли. В это время следует подготовлять миску древесного угля, на котором вы жарите мясо. Выньте мясо из маринада и насадите на железный или деревянный стержень вперемежку с кольцами лука. Мясо нужно обжарить со всех сторон, постоянно переворачивая вертел. Если хотите, чтобы ваш шашлык был совсем острым, оставьте мясо в маринаде на всю ночь…»
Вообще, создается впечатление, что Дюма жил в бешеном темпе и именно поэтому нуждался в особенном подходе к еде. На кухне, как и в жизни и творчестве, все было с излишком, избыточно, вдоволь – если затевался обед, то на десятки и сотни приглашенных и незваных сотрапезников, если подавали вино – то оно на самом деле лилось рекой.
Александр Дюма-отец если и нуждался в кухарке, то скорее как в помощнице, сам прекрасно справляясь с приготовлением блюд
Сам Дюма охотно откладывал перо, чтобы взять в руки сковороду. Известно, что он очень требовательно подходил к выбору кухарки, но правительницы кухни в его доме надолго не задерживались. Однажды во время путешествия в Марсель приятель порекомендовал Дюма отличную кухарку, которая, правда, совсем не умела готовить. Именно ее писатель нанял с большим удовольствием – ведь теперь у него появился непредвзятый помощник. «Она не будет, - радовался Дюма, - добавлять перец в мои рагу, муку в мои соусы, цикорий в мой кофе, она позволит мне, не воздевая рук к небесам, добавлять вино и бульон в мои омлеты».
«Большой кулинарный словарь», ставший последним большим произведением писателя, представляет собой не столько рассказ о блюдах, сколько художественное произведение, наполненное рассказами и притчами о том, как строили отношения с едой знаменитые и не очень повара, правители, исторические личности и просто знакомые Дюма. Всего книга включает около восьмисот новелл и служит не столько руководством для приготовления обеда, сколько способом взглянуть на жизнь и на еду глазами великого романиста.
«Кулинарная книга Гюго»
Ж.А. Грюн. "Конец обеда"
Известно, что в Бельгии, куда Дюма уехал после провозглашения Наполеона III императором, писатель угощал в том числе и Виктора Гюго, другого знаменитого любителя вкусно поесть или, говоря по-французски, гурмана.
Между «гурманом» и «гурме» французы видят огромную разницу: если первый – любитель много и вкусно поесть, проще говоря – обжора, то второй – тонкий ценитель высокой кухни, знающий секреты приготовления изысканных, дорогих кушаний. В этом смысле назвать знатока гурманом значит серьезно задеть его чувства. Тем не менее Гюго, по мнению его семьи и друзей, был именно гурманом. Шарль Огюстен Сент-Бёв, литературовед и друг писателя, шутил: «Естественная история знает три великих желудка: утки, акулы и Виктора Гюго».
Виктор Гюго
Гюго был большим любителем устраивать в своем доме приемы и, само собой, любителем вкусной и разнообразной еды. Флориан Гюго, потомок автора «Собора Парижской Богоматери» называет деда «великим едоком», во время трапезы тот предпочитал, чтобы на столе было много блюд и с каждого он брал понемногу. Любимым завтраком писателя были яйца-пашот, поданные с перцем по-баскски.
Потомок писателя Флориан Гюго - профессиональный повар
В 2012 году вышла в свет «Кулинарная книга Гюго», написанная Флорианом с использованием воспоминаний современников о его великом предке и выдержками из писем, фрагментов произведений, рукописных рецептов. Получившаяся поваренная книга стала одновременно и частью биографии Виктора Гюго, и сборником рецептов, адаптированных для современного гурмана: приготовить по ней террин из утиной печени, мильфей из баклажанов, шукетов с сыром, коктейль из крабов в желе может и современный ценитель высокой кухни. Немудрено – Флориан Гюго занимается стряпней профессионально.
Кулинария от литературных персонажей
И.И. Машков. "Снедь. Московские хлебы"
Даже не составляя сборников рецептов, мастера слова часто впускают высокую гастрономию и заманчивые описания блюд в свои произведения. Николай Васильевич Гоголь слыл большим любителем вкусной пищи, и его читатели знакомы с гипнотическим воздействием описаний бесчисленных «галушечек, пампушечек, товченичек», а приключение Пацюка из «Ночи перед Рождеством», когда «вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот», вызывает непреодолимое желание оказаться на месте персонажа или, по крайней мере, приготовить и съесть это блюдо обычным способом. Что касается Чичикова, собиравшего «мертвые души», при описании его обеда Гоголь упоминает «щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярку жареную, огурец соленый и вечно слоеный сладкий пирожок».
«Мэри Поппинс на кухне» - одна из книг про няню-волшебницу
Некоторые же писатели, в стремлении создать отдельное гастрономическое произведение, приписывали лавры главного кулинара своему любимому герою. Так поступили Памела Трэверс, написавшая «Мэри Поппинс на кухне», и Рекс Стаут, который собрал в одном издании все рецепты блюд, упоминаемых в разных книгах о приключениях детективов, назвав его «Поваренная книга Ниро Вульфа». А француз Робер Куртен выпустил «Рецепты мадам Мегрэ», книгу, куда вошли способы приготовления блюд жены знаменитого комиссара из романов Жоржа Сименона.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии