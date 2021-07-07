11 способов поиска в Google, которые известны далеко не всем пользователям

1. Поиск внутри одного сайта

Поиск на одном сайте.

2. Найти значение определенного слова

Словарь Даля не у каждого под рукой. /Фото: pikabu.ru

3. Калькулятор

Расчеты можно сделать и в поисковике. /Фото: pikabu.ru

4. Котировки акций

Информация о бирже всегда под рукой. /Фото: cluber.com.ua

5. Исключение определенного слова из поискового запроса

Простой способ фильтрации запросов. /Фото: pikabu.ru

6. Поиск в нужном временном отрезке

Поиск в нужном временном интервале. /Фото: brightside.me

7. Перевод слова на английский язык

Онлайн-переводчиков много не бывает. /Фото: pikabu.ru

8. Поиск подобного сайта

Когда нужен похожий сайт.

9. Поиск запроса с пропущенными словами

Поиск фразы с забытым фрагментом.

10. Поиск по синонимам

Русский язык порой слишком богат на синонимы. /Фото: vpdonetsk.ua

11. Поиск по выбору из нескольких вариантов

Или то, или другое. /Фото: vpdonetsk.ua