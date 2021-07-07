С нами не соскучишься!

8 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Песня
    Целые поколения выросли на манке-пшёнке, а тут вдруг "бесполезные"?! Очень сильно попахивает заказухой. 👎Какие каши самые ...
  • Евгений Натесов
    Вывсёврёте. При Сталине не было коррупции, воровства...История громкой а...
  • Песня
    Замечательно. Информация 2013 года... Сколько переехали в такие дома? Я бы тоже не отказалась...Купольные дома, к...

11 способов поиска в Google, которые известны далеко не всем пользователям


11 способов поиска в Google, которые известны далеко не всем пользователям

В последние годы фраза «Окей, Гугл» стала практически повседневной для многих людей. И если не каждый день, то довольно часто мы обращаемся к всемирно известному поисковику за помощью в нахождении нужной нам информации. Однако далеко не всем известен весь диапазон возможностей знаменитого ресурса. Вашему вниманию 11 способов Гугл-поиска, которые известны не всем пользователям.

1. Поиск внутри одного сайта


Поиск на одном сайте.

Поиск на одном сайте.

Порой мы хотим найти информацию, которая содержится на одном сайте, но, к примеру, в разных публикациях. В этом случае на помощь приходит следующий прием гугл-поиска: нужно ввести адрес Интернет-ресурса, а затем – интересующую вас тему или ключевые слова.

2. Найти значение определенного слова


Словарь Даля не у каждого под рукой. /Фото: pikabu.ru

Словарь Даля не у каждого под рукой. /Фото: pikabu.ru

Когда необходимо оперативно найти, что значит то или иное слово, а толкового словаря под рукой нет, поисковик сможет помочь и в этом случае. Достаточно просто ввести комбинацию: значение необходимое_слово и информация, пусть и не развернутая, но у вас появится.

3. Калькулятор


Расчеты можно сделать и в поисковике. /Фото: pikabu.ru

Расчеты можно сделать и в поисковике. /Фото: pikabu.ru

Конечно, сейчас в любом смартфоне обязательно найдется счетная программа, но для тех, кто не хочет выходить из браузера из-за необходимости подсчета какой-либо величины, подойдет следующий способ: в строку поиска нужно ввести интересующее вас вычисление, к примеру: 61*82, и онлайн-калькулятор уже через мгновение выдаст правильный результат.

4. Котировки акций


Информация о бирже всегда под рукой. /Фото: cluber.com.ua

Информация о бирже всегда под рукой. /Фото: cluber.com.ua

Этот способ поиска в Google подойдет тем, кому необходимо постоянно быть в курсе ситуации на бирже.
Для того, чтобы узнать состояние дел определенной фирмы, нужно ввести следующую комбинацию акции название_компании, и вы будете в курсе всех колебаний на фондовом рынке.

5. Исключение определенного слова из поискового запроса


Простой способ фильтрации запросов. /Фото: pikabu.ru

Простой способ фильтрации запросов. /Фото: pikabu.ru

Часто случается ситуация, когда мы ищем что-либо по названию, но поисковик выдает все, что может под этим наименованием скрываться. В дебрях полученной информации несложно и заблудиться. Для того, чтобы отфильтровать ненужные сферы поиска, необходимо перед каждым «нежелательным» словом ставить минус без пробела.

6. Поиск в нужном временном отрезке


 
Поиск в нужном временном интервале. /Фото: brightside.me

Поиск в нужном временном интервале. /Фото: brightside.me

Этот способ подходит для тех, кто ищет в Интернет-магазинах вещь в определенном ценовом диапазоне или, к примеру, любителям истории, разыскивающим информацию о конкретном временном отрезке. Для такого поиска в Google требуется после основного запроса ввести желаемый диапазон поиска. Запрос в этом случае должен выглядеть следующим образом: олимпийские чемпионы по биатлону 1980…2016

7. Перевод слова на английский язык


Онлайн-переводчиков много не бывает. /Фото: pikabu.ru

Онлайн-переводчиков много не бывает. /Фото: pikabu.ru

Конечно, практически каждый пользователь хотя бы раз в жизни прибегал к помощи Google-переводчика. А вот, если необходимо срочно перевести одно слово, совсем необязательно открывать отдельную веб-страницу или, тем более, приложение. Достаточно ввести в строке поиска комбинацию translate слово_для_перевода, и онлайн-переводчик выдаст вам аналог на английском языке.

8. Поиск подобного сайта


Когда нужен похожий сайт.

Когда нужен похожий сайт.

 

Бывает, что в поиске интересной информации мы исчерпываем ресурс определенного сайта, а другие могут быть просто неизвестны. В этом случае следует прибегнуть к «знаниям» самого поисковика. Достаточно ввести сочетание related сайт, и Google выдаст вам немало вариантов Интернет-ресурсов, которые будут подобны запрошенному.

9. Поиск запроса с пропущенными словами


Поиск фразы с забытым фрагментом.

Поиск фразы с забытым фрагментом.

По мнению редакции Novate.ru, самыми массовыми пользователями этого лайфхака станут школьники или студенты, которым срочно нужно найти стихотворение, часть слов из которого уже забылись. В случае, если невозможно воспроизвести запрос в полном виде, нужно вместо каждого забытого слова в запросе вставлять символ *, например: Стив Джобс моя работа *, и Google воспроизведет вашу цитату в первозданном виде.

10. Поиск по синонимам


Русский язык порой слишком богат на синонимы. /Фото: vpdonetsk.ua

Русский язык порой слишком богат на синонимы. /Фото: vpdonetsk.ua

Один из самых распространенных запросов в Google: нужно оперативно обзавестись несколькими ресурсами по определенной тематике, а синонимов в русском языке слишком много для точного запроса. Тогда и пригодится этот способ – нужно вводить между словами запроса символ ~, и тогда поисковик выдаст результаты не только точно по запросу, а и в смежных, синонимичных темах.

11. Поиск по выбору из нескольких вариантов


Или то, или другое. /Фото: vpdonetsk.ua

Или то, или другое. /Фото: vpdonetsk.ua

Этот способ поиска полезен для тех, кто не имеет уверенности в том, что именно он ищет. В этом случае следует перечислить варианты для запроса, а между ними поставить английское слово or. После выведения результатов поиска можно выбрать подходящий вариант.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





11 способов поиска в Google, которые известны далеко не всем пользователям

И не забудьте:
11 способов поиска в Google, которые известны далеко не всем пользователямПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх