11 гастрономических «дуэтов», которые зря воспринимают как норму

Каждый из нас составляет ежедневный рацион, исходя из собственных предпочтений в еде, а также в зависимости от того, какое влияние на организм должна оказать та или иная пища. Именно поэтому многие включают в своё повседневное меню сочетания определённых продуктов, давно принятых в общества и считающиеся если не полезными, то совершенно точно - вкусными. Вот только далеко не все из них в действительности можно назвать хотя бы безвредными. Вашему вниманию 11 нежелательных для организма продовольственных «дуэтов», которые многие из нас воспринимают как норму.
1. Бургер и картошка фри
Самое знаменитое сочетание в фаст-фуде совершенно неполезное. /Фото: frendi.ru
Вряд ли найдётся такой человек, который во время посещения любого ресторана быстрого питания не заказал бы себе хоть раз эту знаменитую «парочку» - картофель фри и бургер. Однако вред, который наносится во время такого приёма пищи, организму трудно сопоставить с недолгим наслаждением от вкуса блюд и насыщения. Во-первых, наличие в составе и бургеров, и картошки, жаренной во фритюре, трансжиров приводит к снижению уровня сахара в крови, что способствует скоротечному появлению чувства усталости и сонливости.
2. Яйца и бекон
За знаменитое сочетание продуктов на завтрак организм вас точно не поблагодарит. /Фото: eat-me.ru
Пожалуй, каждый из нас видел или слышал о легендарном не то английском, не то американском завтраке - яйцах и беконе. Жалуют подобное сочетание и туристы, завидев его в отеле во время шведского стола. Однако, при всей популярности этого гастрономического тандема, пользы Вашему организму он вряд ли принесёт. Всё дело в том, что яйца отличаются высоким содержанием белка, бекон после обжаривания просто истекает жиром. И если в первое время после такого завтрака человек действительно почувствует прилив энергии и сил, то это воодушевляющее ощущение довольно скоро исчезнет. А всё потому, что на переваривание такого «тяжёлого» для желудка сочетания потребуется довольно много времени и энергии самого организма. Поэтому диетологи советуют не соединять в одном приёме пищи данные продукты, а разделить их - первым съесть более лёгкий белок, а позже, когда организм уже окончательно проснётся, побаловать себя беконом.
3. Хлопья и апельсиновый сок
Хлопья и кислый сок - не лучший тандем для желудка. /Фото: korisno.24tv.ua
Ещё одна довольно популярная вариация завтрака, который считается здоровым и полезным - это хлопья и апельсиновый сок. Однако диетологи предупреждают, что такое сочетание продуктов скорее приведёт к проблемам с пищеварением, чем одарит организм полезными витаминами и микроэлементами. А все потому, что апельсиновый сок - кислый, а слишком большое содержание как раз кислоты в желудке приводит к снижению активности ферментов, который призваны расщеплять углеводы. Результатом такого замедления может стать ощущение тяжести в живости и даже вздутие. Кроме того, многие из нас предпочитают не выдавливать сок собственноручно, а купить готовый в магазине. Вот только соком эту жидкость в полном смысле слова точно назвать нельзя, и здоровья она не прибавит. Поэтому во время завтрака хлопьями лучше выбрать чай или кофе, а если сильно хочется именно сока, то стоит отказаться от цитрусовых или любых кислых вариантов, а отдать предпочтение манго, папайе или ананасу - они как раз способствуют пищеварению.
4. Пицца и газировка
Еще одно известное сочетание, от которого стоит отказаться. /Фото: smilepizza.com.ua
Довольно известное сочетание, которое любят миллионы людей по всему миру - это пицца и сладкий газированный напиток. Однако такой выбор блюд, во-первых, трудно назвать полезным, а во-вторых, при всей его калорийности, могут даже оставить после себя чувство ложного голода. А все дело в наличие огромного количества углеводов в обоих продуктах, а также белков и крахмала в пицце. Подобное сочетание в желудке приведёт к тому, что процесс переваривания этой пищи будет замедлен и даже затруднён. Кроме того, обоим продуктам присуща высокая калорийность: по данным редакции Novate.ru, один кусок пиццы может содержать от 285 до 700 калорий, бутылка сладкой газированной воды - 250 калорий. А высокое содержание кукурузного сиропа, фруктозы и кофеина в газировке, особенно при регулярном употреблении, может привести как минимум, к значительному увеличению веса, а максимум - навредить здоровью.
5. Оливковое масло и орехи
Масло из оливок и орехи одновременно - слишком много для организма. /Фото: rospotrebnadzor.ru
Иногда в погоне за получением как можно большего количества полезных веществ человек может комбинировать множество различных продуктов, которые входят в перечень «для правильного питания». К примеру, класть в салат орехи, а затем заправить его оливковым маслом. Однако на самом деле подобная комбинация для организма человека нежелательна, а все потому, что орехи содержат белки, а оливковое масло - сырой жир. И, как оказывается, последнее препятствует перевариванию первого, что может закончиться затруднением пищеварительного процесса и даже тошнотой.
6. Маффины и сок
Маффины и сок на завтрак - нежелательные скачки сахара в организме. /Фото: eda.show
После того, как маффины получили большое распространение среди потребителей, многие стали баловать себя ими на завтрак, запивая их соком. Однако подобное сочетание продуктов, да ещё и натощак, не приведут ни к чему хорошему - и энергией на день не запасёшься, и лишний стресс у организма случится. А все потому, что нам в начале для необходим белок и клетчатка, чего нет в обоих вышеупомянутых продуктах. Зато они полны углеводов, а употребление их на голодный желудок может способствовать скачку уровня сахара в крови вначале вверх, а потом - такой же резкий его спад.
7. Паста с помидорами
Настолько же популярное, насколько и неполезное сочетание. /Фото: 1000.menu
Оказывается, обожаемое миллионами людей по всему миру сочетание пасты и помидор для организма является вредным. А всё потому, что продукты содержат трудносовместимые вещества в своём составе. Так, в пасте содержится немало крахмалистых углеводов, которые сами по себе трудны в усваивании. А вот помидорам присуще содержания яблочной и лимонной кислоты, которые создают в желудке излишне кислую среду, что ещё сильнее замедляет и усложняет процесс переваривания крахмала - всё это может стать причиной вздутия живота. Кроме того, употребление большого количества помидоров само по себе может вызвать изжогу или кислотный рефлюкс - ощущение жжения в груди, шее и горле, поэтому стоит задуматься о контроле количества этого овоща, который Вы едите.
8. Йогурт с кислыми фруктами
Не все фрукты в йогурте сделают его полезнее. /Фото: the-challenger.ru
Другим очень популярным вариантом завтрака является йогурт с различными добавками. Само по себе употребление этого продукта действительно приносит много пользы организму - например, способствует укреплению костей, улучшению здоровья кишечника и даже помогает контролировать вес. Вот только, чтобы не свести на нет всю пользу йогурта, его нужно правильно сочетать с другими продуктами. Довольно распространённой ошибкой является добавление в первоначально кисломолочный продукт ещё и кислые фрукты. К тому же, йогурт богат белком, а сочетание с излишней кислотой приведёт к затруднению пищеварения и даже выработке токсинов в организме, что может закончиться в том числе появлением холодовой аллергии, которая проявляется в виде высыпаний на теле, подобных с крапивницей или красных пятен.
9. Фрукты после приёма пищи
Фрукты тоже нужно уметь есть правильно, и вовремя. /Фото: turkeyinlife.com
При всей полезности фруктов, их тоже необходимо употреблять в нужное время и не сочетать в неправильных комбинациях. Так, например, распространённым является заблуждение, что, если после плотного обеда или ужина съесть ещё и фрукты, то это только прибавит полезности. На самом деле все наоборот - их вообще не стоит есть после какого-либо приёма пищи. А всё потому, что фрукты, которые в большинстве своём содержат воду, переваривания фактически не требуют, а если съесть их в последнюю очередь, то желудок попросту замедлит пищеварение, и вся остальная еда будет оставаться в желудке в течение длительного времени. В лучшем случае, это приведёт только к дискомфорту в животе или его вздутию, а вот в худшем - сведёт на нет все полезные питательные вещества, ради которых мы фрукты и съели.
10. Мясо и картофель
Самое известное сочетание из всех нежелательных. /Фото: 1000.menu
Пожалуй, трудно найти более распространённое и обожаемое на отечественных просторах блюдо, чем картошка с мясом. Вот только оно же считается одним из наиболее вредных сочетаний. Причина вновь в несовместимости составляющих обоих продуктов: мясо - это чисто белковая пища, а картошка — углеводы и крахмал. А для переваривания этого сочетания необходима противоположная пищеварительная среда: для крахмала - щелочная, для мяса, - кислотная. Поэтому, употребляя подобное сочетание, пища будет плохо перевариваться, да ещё и стать причиной изжоги, газообразование, или других, не менее неприятных проблем с пищеварением. Более того, после такого блюда организм просто не получит тех питательных веществ, которые он мог бы взять из обоих продуктов.
11. Бананы и молоко
Банановый смузи - не лучшее решение для организма. /Фото: changes.club
В последние годы люди особенно полюбили употреблять различного рода смузи и коктейли, и немалой популярностью среди них пользуется сочетание молока и банана. Вот только полезности в такой комбинации продуктов фактически не остаётся, а даже наоборот, она тяжела и токсична для организма. А все потому, что банан к моменту попадания в желудок успевает окислиться, и его сочетание с молоком заставляет последнее сворачиваться. Получившееся в результате всех этих взаимодействий вещество очень тяжёлое для организма. Кроме того, сочетание молока и банана довольно калорийное, так как в обоих продуктах в составе есть сахар. Поэтому для тех, кто хочет держать свой вес под контролем, подобный смузи или коктейль должен быть под ограничением или вовсе запретом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии