11 гастрономических «дуэтов», которые зря воспринимают как норму

1. Бургер и картошка фри

Самое знаменитое сочетание в фаст-фуде совершенно неполезное. /Фото: frendi.ru

2. Яйца и бекон

За знаменитое сочетание продуктов на завтрак организм вас точно не поблагодарит. /Фото: eat-me.ru

3. Хлопья и апельсиновый сок

Хлопья и кислый сок - не лучший тандем для желудка. /Фото: korisno.24tv.ua

4. Пицца и газировка

Еще одно известное сочетание, от которого стоит отказаться. /Фото: smilepizza.com.ua

5. Оливковое масло и орехи

Масло из оливок и орехи одновременно - слишком много для организма. /Фото: rospotrebnadzor.ru

6. Маффины и сок

Маффины и сок на завтрак - нежелательные скачки сахара в организме. /Фото: eda.show

7. Паста с помидорами

Настолько же популярное, насколько и неполезное сочетание. /Фото: 1000.menu

8. Йогурт с кислыми фруктами

Не все фрукты в йогурте сделают его полезнее. /Фото: the-challenger.ru

9. Фрукты после приёма пищи

Фрукты тоже нужно уметь есть правильно, и вовремя. /Фото: turkeyinlife.com

10. Мясо и картофель

Самое известное сочетание из всех нежелательных. /Фото: 1000.menu

11. Бананы и молоко

Банановый смузи - не лучшее решение для организма. /Фото: changes.club