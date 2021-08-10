Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Еда в больнице должна быть диетической, легкой, простой и скромной. Мы тоже так думали, но потом увидели эти снимки и поняли, как ошибались. Конечно же, больничное меню во многом зависит от средств, выделяемых государством, и уровня жизни в нем. Как оказалось, в госпиталях некоторых стран угощают не хуже, чем в ресторанах со звездой Мишлен! Итак, вот как обедают пациенты 20 самых известных государств нашей планеты.
США
Равиоли со шпинатом и рикоттой, брокколи, салат, хлеб и шоколадный мусс.
Канада
Свинина в кисло-сладком соусе, рис, китайская капуста.
Сингапур
Рыба и картофель фри, овощи и суп.
Австралия
Жаркое из ягненка, картофельное пюре, консоме (бульон) из говядины, сэндвичи, панакота, ванильное мороженое.
Франция
Рыба с овощами, курица с гарниром из кабачков, багет и кусок пирога.
Германия
Шницель, шпецле (клецки), салат и кекс.
Швеция
Курица карри, рис, овощи, апельсин.
Эстония
Картофельное пюре, салат, рагу из капусты и мяса, булочка, молоко.
Норвегия
Хлеб, салат и котлета.
Малайзия
Лапша с курицей.
Греция
Стейк, брокколи, картофель, запеченный с сыром, овощи, сыр и кекс.
Япония
Суп, лосось, рис, бобы и киви.
Израиль
Чечевичный суп, картофельное пюре, тушеная морковь, салат, шницель.
ЮАР
Яйца пашот, сосиски, жареный томат, хашбраун (драник), тосты.
Индонезия
Рисовая каша, лапша, яйца, курица.
Великобритания
Макароны с сыром, картофель фри, салат, хлебный пудинг с заварным кремом.
Индия
Рис, чапати (лепешка), карри и салат.
Россия
Суп, котлета с гарниром из гречки, овощной салат, хлеб и мандарины.
Южная Корея
Овсяная каша, салат, омлет и суп.
Финляндия
Рыба с гарниром из овощей, салат и кекс.
А что бы выбрали Вы?
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