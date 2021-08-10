Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Еда в больнице должна быть диетической, легкой, простой и скромной. Мы тоже так думали, но потом увидели эти снимки и поняли, как ошибались. Конечно же, больничное меню во многом зависит от средств, выделяемых государством, и уровня жизни в нем. Как оказалось, в госпиталях некоторых стран угощают не хуже, чем в ресторанах со звездой Мишлен! Итак, вот как обедают пациенты 20 самых известных государств нашей планеты.



США

Канада

Сингапур

Австралия

Франция

Германия

Швеция

Эстония

Норвегия

Малайзия

Греция

Япония

Израиль

ЮАР

Индонезия

Великобритания

Индия

Россия

Южная Корея

Финляндия