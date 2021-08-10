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Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Еда в больнице должна быть диетической, легкой, простой и скромной. Мы тоже так думали, но потом увидели эти снимки и поняли, как ошибались. Конечно же, больничное меню во многом зависит от средств, выделяемых государством, и уровня жизни в нем. Как оказалось, в госпиталях некоторых стран угощают не хуже, чем в ресторанах со звездой Мишлен! Итак, вот как обедают пациенты 20 самых известных государств нашей планеты.

США


Равиоли со шпинатом и рикоттой, брокколи, салат, хлеб и шоколадный мусс.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Канада


Свинина в кисло-сладком соусе, рис, китайская капуста.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Сингапур


Рыба и картофель фри, овощи и суп.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Австралия


Жаркое из ягненка, картофельное пюре, консоме (бульон) из говядины, сэндвичи, панакота, ванильное мороженое.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Франция


Рыба с овощами, курица с гарниром из кабачков, багет и кусок пирога.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Германия


Шницель, шпецле (клецки), салат и кекс.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Швеция


Курица карри, рис, овощи, апельсин.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Эстония


Картофельное пюре, салат, рагу из капусты и мяса, булочка, молоко.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Норвегия


Хлеб, салат и котлета.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Малайзия


Лапша с курицей.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Греция


Стейк, брокколи, картофель, запеченный с сыром, овощи, сыр и кекс.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Япония


Суп, лосось, рис, бобы и киви.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Израиль


Чечевичный суп, картофельное пюре, тушеная морковь, салат, шницель.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

ЮАР


Яйца пашот, сосиски, жареный томат, хашбраун (драник), тосты.


Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Индонезия


Рисовая каша, лапша, яйца, курица.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Великобритания


Макароны с сыром, картофель фри, салат, хлебный пудинг с заварным кремом.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Индия


Рис, чапати (лепешка), карри и салат.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Россия


Суп, котлета с гарниром из гречки, овощной салат, хлеб и мандарины.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Южная Корея


Овсяная каша, салат, омлет и суп.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

Финляндия


Рыба с гарниром из овощей, салат и кекс.

Как выглядит больничное меню в 20 разных странах мира

А что бы выбрали Вы?

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