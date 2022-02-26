Бордель "Оазис": музей для взрослых, куда пуританам вход воспрещен

Бордель *Оазис*, который сегодня работает как музей
Городок Уоллес (штат Айдахо, США) в середине ХХ века процветал, здесь работали шахты и бурлила жизнь, а теперь это пустынное место с населением в 800 человек. Его главная достопримечательность – знаменитый публичный дом мадам Джинджер, который сегодня стал музеем. В 1973 году после официального запрета проституции это заведение оказалось единственным, которое продолжило работать. И на то была весомая причина…
Вход в бордель *Оазис*
Бордели процветали в Уоллесе со дня его основания: сотни мужчин, приезжавших сюда на заработки, искали отдыха и наслаждений, а женщин в городке проживало не много. Вечерами после тяжелой работы на шахтах они отправлялись к путанами, их услуги были в цене. Однако такое положение дел не могло продолжаться вечно, и вскоре работа борделей была признана незаконной. Единственным борделем, двери которого все еще были распахнуты для посетителей, оказалось заведение «Oasis Rooms». Мадам Джинджер, владелица борделя, просто убрала вывеску, но все в округе знали, что там происходит.
Наряд девушки легкого поведения
Как удалось успешной предпринимательнице продолжить прибыльный бизнес? Ответ прост: вначале она щедро одарила местных полицейских, а позже взяла на себя обязательство перечислять часть заработанных денег на социальные нужды городка. Например, ее стараниями была куплена школьная форма. По сути, экономика всего Уоллеса держалась отчасти на поступлениях от мадам Джинджер. Стоит ли удивляться, что, когда ФБР все-таки решило нагрянуть с обыском, в борделе уже никого не было: местные полицейские заблаговременно предупредили мисс Джинджер, и она навсегда покинула эти края вместе со своими девочками.
Бордель *Оазис*, который сегодня работает как музей
После исчезновения беглянок, в доме осталось много вещей. Тут и одежда, и туалетные принадлежности, и косметика, и журналы. Семья Джек и Мишель Вейфилд купили этот двухэтажный особняк, и в 1993 году открыли здесь музей. Вся мебель в доме сохранилась, став вдруг музейными экспонатами. В борделе все так, как было в ночь побега: на туалетных столиках – косметика и нижнее белье. В комнате мадам Джинджер – джойстик Atari 5200, в который любила играть владелица борделя. Единственное, что изменили Вейфилды, – так это закрасили кухонную стену, на которой были написаны имена и телефоны постоянных клиентов, чтобы после открытия музея не смущать посетителей напоминанием о событиях давно минувших лет.
Таймеры мадам Джинджер
Сувениры с прайс-листом борделя
Интересно, что в приемной мадам Джинджер сохранился даже прайс-лист с услугами девушек. Тарификация была поминутной, после того, как таймер подавал сигнал, Джинджер стучала в дверь комнаты и объявляла, что время истекло. У девушек в борделе смены длились по 12 часов, график работы был две на две недели. За ночь у каждой могло смениться до 40 клиентов. За выходные барышни зарабатывали до $2,000, при этом 60% получала мадам Джинджер, а все остальное было их прибылью.
Туалетный столик в музее
Информацией о том, как работал бордель, с учредителями музея поделились бывшие проститутки. Многие из них, спустя годы, приезжали сюда уже в качестве туристов. На первом этаже музея сегодня работает сувенирная лавка, здесь можно купить оригинальные светящиеся трусики, а также кружки и фартуки с принтом прайс-листа борделя.
Манекен девушки в интерьере музея
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