Почему лучше спать голышом

Всех людей можно разделить на два типа: на тех, кто любит спать в одежде, и на тех, кто любит спать голышом. Днем, конечно, сложно определить, к какому типу относится ваш собеседник, но ночью каждый из нас выбирает одну из этих двух сторон. При этом научно доказано, что спать без одежды чертовски полезно. Благодаря этому можно стать счастливее, улучшить сон и даже начать чаще заниматься любовью.











1. Хороший сон.

2. Проветривание.

3. Больше секса.

4. Окситоцин делает жизнь качественнее, а тело — здоровее.

5. Можно не принимать утренний душ.

6. Не нужно тратить время и деньги на пижаму.

7. Сон голышом идет на пользу женским прелестям.

8. Шелковые пижамы опасны.

9. Шелковые простыни бесподобны.

10. Сон без одежды поможет похудеть.

11. Это делает жизнь проще.