Еда против джетлага, или Как с бороться с проблемой авиаперелётов

Джетлаг - сбой цирконных ритмов при пересечении нескольких часовых поясов.

При джетлаге чаще всего люди страдают бессонницей.

Сбой цирконных ритмов.

Диета при джетлаге.

Как преодолеть джетлаг.

Джетлаг.