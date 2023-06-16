Еда против джетлага, или Как с бороться с проблемой авиаперелётов

Возможность путешествовать за считанные часы на другой конец мира радикальным образом изменила всю картину мира. Теперь мы можем путешествовать, не тратя время на тяжелую и монотонную дорогу, мы можем посещать своих родственников и друзей, всего лишь купив билет на самолет. И в то же время люди столкнулись с новой проблемой, о которой раньше и не подозревали — джетлаг, или сбой циркадного ритма.
Джетлаг - сбой цирконных ритмов при пересечении нескольких часовых поясов.
Джетлаг (jet lag) — это английское слово, созданное из двух частей: jet «реактивный самолёт» + lag «запаздывание». Джетлаг возникает у человека после того, как ему приходится быстро пересекать несколько часовых поясов. В зависимости от изначального состояния здоровья человека, а также куда именно он перелетел — на восток или на запад, — джетлаг может выражаться просто бессонницей\сонливостью в «неподходящее» время, или целым набором симптомов: усталостью, головной болью, потерей аппетита, затруднением факусирования на задачах, дезориентация и даже депрессией.
Такие малоприятные симптомы могут длиться несколько суток. В это время человек усиленно пытается отоспаться и влиться в новый ритм жизни, но все ритмы его тела, как то выработка мелатонина, снижение температуры тела, и другие — не совпадают с окружающим миром. Сдвиг на один-два часа обычно проходит более-менее незаметно, а вот перелет через 12 часовых поясов может выбить человека из строя на несколько дней.
При джетлаге чаще всего люди страдают бессонницей.
Хорошо, если есть возможность после перелета несколько дней потратить на то, чтобы «прийти в себя». Однако если такой перелет — часть работы, то такой возможности чаще всего нет. И первыми, кто ощутил на себе необходимость поиска решения этой проблемы, были военные.
Именно военные были теми, кто был наиболее заинтересован в решении проблемы джетлага. И именно они в 2002 году участвовали в организованном эксперименте по возможном выходе из циркадного сбоя. Эксперимент был основан на старом отчете, который был опубликован еще в 1980-е. Тогда ученый Чарльз Эрет опубликовал свою книгу, в которой утверждал, что преодолеть джетлаг можно с помощью... диеты.
Сбой цирконных ритмов.
В эксперименте 2002 года приняли участие 186 солдатов — не так чтобы много по меркам ученых, но достаточно, чтобы увидеть есть ли вообще результат у такого способа. Часть солдат — контрольная группа — отправилась через несколько часовых поясов без подготовки, а часть — придерживалась 4 дня до этого так называемой Аргоннской диеты (так как исследование Чарльза Эрета было сделано в Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США в Иллинойсе).
Аргоннскую диету следует начинать за четыре дня до вылета.
В первый день следует есть плотно, отдавая предпочтение мясным блюдам на завтрак и обед, и высокоуглеводным блюдам, вроде макарон или картошки на ужин.
Во второй день следует есть только легкую пищу — салаты, тосты, каши без молока и масла.
В третий день снова мясо на завтрак и обед, а на ужин — углеводы.
И в четвертый — это день вылета — снова только легкая пища.
Диета при джетлаге.
Однако то, ЧТО вы едите — лишь половина секрета. Вторым важным фактором Аргонной диеты является ВРЕМЯ принятия пищи. Начиная с ее первого дня следует принимать пищу не тогда, когда вы привыкли, а тогда, когда это делают в пункте назначения.
Допустим, вы летите из Москвы в Нью-Йорк. Если вы обычно завтракаете в 8 утра, то в первый день диеты должны сдвинуть свой завтрак на 16-00, так как разница во времени между этими городами составляет 8 часов. Соответственно, обед вместо 12-00 будет в 20-00, а ужин уже в полночь.
Как преодолеть джетлаг.
Еще одним главным пунктом Аргорнной диеты является то, что любые энергетические и стимулирующие напитки, будь то чай или кофе, все четыре дн можно пить только с 15 до 17 своего часового пояса.
Питаться по такому графику неудобно, но гораздо менее проблематично для здоровья, чем сам джетлаг. К четвертому дню ваш организм успеет перестроиться к новому графику, так что когда вы прибудете в ваш пункт назначения, адаптация пройдет намного проще.
Так, тот самый эксперимент в 2002 году на военных показал, что те солдаты, которые следовали такой диете, в 16 раз меньше испытывали какие-либо симптому джетлага. Этих результатов было достаточно для того, чтобы военные впредь стали пользоваться именно такой подготовкой перед дислокацией на большие расстояния.
Джетлаг.
Также существует более короткий, но менее изученный способ справиться с джетлагом — это эдакий укороченный вариант Аргонной диеты. За день до перелета следует есть только легкую пищу, а за 15 часов до вылета полностью отказаться от еды и пить только воду — никаких чаев, кофе или сладких напитков. Ваш организм, возможно, не успеет полностью перестроиться на новый ритм, но зато это позволит избавиться от большинства негативных симптомов джетлага.
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