Новые идеи для применения старых вещей

Лучшие вещи в жизни являются бесплатными.

Узнайте, как можно превратить надоевшие, старые и приготовленные к выбросу предметы в нечто красивое и функциональное для своего дома.

1. Бабушкин комод

Старый бабушкин комод может быть обновлен сотнями простых способов (с применением краски, лака, обоев, декупажа и т. д.) и даже преобразован в шикарную «антикварную» тумбу под умывальник!

2. Деревянные ставни

Старинные оконные ставни могут стать красивым и необычным украшением для стены или изголовья кровати, а также использоваться как функциональный декор! Как правило, для нового вида их окрашивают в свежие светлые тона в духе стиля Прованс. Дополнительный эффект можно придать с кракелюрами или ручной росписью.

3. Двери и оконные рамы

Двери и оконные рамы являются предметами достаточно габаритными и дорогими, поэтому даже когда они выходят из строя, не у каждого подымается рука их сразу выбросить на улицу. И замечательно: ведь они еще могут послужить вам в роли потрясающего настенного декора!

4. Стеклянные баночки

Вот уж действительно предметы, которые постоянно накапливаются в каждом доме и могут быть использованы тысячами способов! Но, пожалуй, наиболее интересно они выглядят в роли уличного или настольного светильника.

5. Одинокие или поломанные стулья

Не знаете, как использовать табурет без ножки? Или что делать с обеденными стульями, которые отличаются по цвету и дизайну? Черпайте вдохновение на фотографиях ниже:

6. Дверные ручки и молотки

Дверные ручки и молотки могут добавить оригинальность и функциональность практически каждой комнате вашего дома.

7. Перегоревшие лампочки

Превратите сгоревшую лампочку в очень милый самодельный декор, например, как этот крошечный террариум или подставка под цветы.

8. Консервные банки

Почему бы нет? Из консервных банок получаются довольно симпатичные и удобные органайзеры для разных вещей, горшки для комнатных растений и т. п.

9. Старые книги

Поделки из книг не предполагают использования ваших любимых и заветных произведений, а только сильно поврежденных или ненужных томов. Посмотрите, в какой красивый декор они могут превратиться!

10. Географические карты

Существует 3 популярных способа применения старых географических карт:

в роли настенного декора, который будет напоминать вам о посещенных местах или же о местах, которые еще надо посетить;в качестве абажура для настольной лампы или другого светильника;для декупажа старой мебели.

Но может вам удастся придумать еще более интересный способ?

11. Одежда и аксессуары

Ваш шкаф забит старыми футболками? Не знаете, как поступить с галстуками и ремнями, которые никогда не оденете? Надеемся, что какой-нибудь из ниже предложенных методов сможет натолкнуть вас на дельную мысль.

12. Винтажные чемоданы

Эти потрепанные временем сокровища могут превратиться в стильную прикроватную тумбу, кроватку для домашнего питомца или другой необычайно оригинальный предмет интерьера.

13. Линейки и прищепки

Как правило, линейки скапливаются в тех домах, где есть дети или же взрослые, чья работа как-то связана с черчением. Предлагаем вам несколько интересных идей для использования в дизайне вашего жилища.

14. Балконные или лестничные балясины

Старые балясины отлично работают в качестве поддержки для консоли или функциональной вешалки под пальто. Смотрим ниже, как сделать из балясины оригинальный декор своими руками.

На этот раз наша подборка идей для украшения дома подошла к концу, но с нами вас ждет еще много чего интересного. Подписывайтесь на нашу группу в Facebook и оставайтесь с нами!

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