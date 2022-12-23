Жесткий юмор Сталина

Жесткий характер Иосифа Сталина был известен по всему миру. Однако, Вождь Народов обладал к тому же весьма развитым чувством юмора, правда собеседникам его не всегда оставалось времени, чтобы посмеяться. Вот несколько примеров яркого остроумия Иосифа Сталина, которые вошли в историю нашей страны.
Почем Родину продаем
Легендарную «Победу» конструкторы изначально решили назвать еще более патриотично — «Родина». На что Сталин спросил: «И почем же, товарищи, у нас будет Родина продаваться?» Естественно, название тут же поменяли.
Раздел флота
Уже после войны встал серьезный вопрос: как поступить с трофейным военным флотом. Сталин голосовал за раздел, Черчилль же выдвинул встречное предложение — затопить. «Вот вы свою половину и топите», – сказал Сталин.
Вопрос зависти
Сталин косо смотрел на военачальников, заводивших известных любовниц. Недоброжелатели как-то доложили, что маршал Рокоссовский встречается с Валентиной Серовой. Сталин промолчал и наушник второй раз переспросил, мол что делать-то будем? На что Иосиф Виссарионович ответил: «Ну, что будем делать…. Завидовать будем!»
Флаги и гербы
В одном из интервью иностранный журналист спросил у Вождя Народов, отчего это на гербе Армении гора Арарат, хотя по сути гора не находится на территории Армении. Сталин не растерялся и спросил в свою очередь, почему на гербе Турции изображен полумесяц — ведь он тоже не находится на территории Турции.
Театральный юмор
Постановка оперы Глинки «Иван Сусанин» проверялась комиссией во главе с председателем Большаковым. И он решил, что финал нужно менять (фраза «Славься, русский народ!» показалась крамольной). Сталин наложил на решение свою резолюцию: «Предложение в целом нравится, но давайте поступим немного по-другому. Финал оставим, а вот Большакова снимем!»
Справедливость
Один из профессоров МГУ построил после войны себе дачу за очень большие деньги. Узнав об этом, Сталин пригласил его на приватный разговор. В конце беседы он поинтересовался у профессора, правдивы ли слухи. Тот ответил — мол да, все верно. Тогда Сталин и говорит: «Спасибо вам от детского дома, которому вы эту дачу подарили!» И сослал профессора в Новосибирск преподавать.
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