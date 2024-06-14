Просто Космос: Часы, на которые невозможно смотреть без восхищения

Trappist – часы со звёздным небом.
Говорят, статус мужчины «написан» на запястье. Его выдают часы. Не верьте: предрассудки чистой воды. К примеру, герои этого обзора вряд ли что-то расскажут окружающим о достатке своего владельца. Зато точно укажут на его оригинальность и восхитительный вкус! Ведь такие часы не увидишь на каждом втором.
Часы для романтиков и тех, кто всё ещё мечтает о космосе.
Даже в век смартфонов и обилия цифровой техники в каждом кармане, мы до сих пор пользуемся наручными часами. Во-первых, это надёжно. Во-вторых, отчасти символично: многие всё ещё по старинке выражают посредством этого аксессуара своё финансовое положение. Ну а в-третьих, это просто красиво. И всем этим критериям соответствует модель Trappist от бренда Xeric – наверное, самые красивые наручные часы 2017-го года.
Trappist от Xeric – одна из самых красивых моделей часов 2017-го.
Движение планет вместо стрелок.
Trappist – это часы для романтиков и тех, кто мыслит глобальными категориями. Ну и всех остальных любителей прикольных штук в придачу. Потому что, когда смотришь на циферблат Trappist, то смотришь на звёздное небо. Буквально. Роль привычных стрелок здесь выполняют ни много ни мало, а целые планеты. Планета часов и меньшая планета минут вращаются снаружи небольшого круга, показывая время. Ничего сложного, нужно только привыкнуть. Звёзды, кстати, на циферблате тоже присутствуют. При том в изобилии. И даже святятся в темноте.
Trappist: звёздное небо на запястье.
Спросите, зачем этот меньший циферблат внутри основного? Нам тоже было интересно. Оказалось, что в этом круге можно увидеть текущую фазу луны. Да Trappist от Xeric – это ещё и лунный календарь. Мы предупреждали, что часы для романтиков.
Внутренний циферблат показывает фазы луны.
Как «читать» часы Trappist от Xeric.
Хотя Xeric – молодой, но уже успешный американский бренд с собственным каталогом и кругом почитателей, финансы на создание космической серии было решено собирать на Kickstarter. Решение оказалось верным: вместо запрашиваемых 25 000 долларов проект получил уже боле 224 000$. И это за 25 дней до дедлайна. Всё же, не перевелись на Земле романтики и гики.
Не перевелись ещё на Земле романтики!
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