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Фотограф 10 лет охотился за грозами, чтобы снять это

Это великолепный 3-минутный таймлапс фотографа из Канзаса, который в течение 10 лет преодолел более 160 000 км и сделал десятки тысяч кадров, гоняясь за грозами на Среднем Западе. В «Фрактале» он показал всю ярость, красоту и великолепие суперъячейковых гроз.

Фотограф 10 лет охотился за грозами, чтобы снять это


В этом видео Чад Коуэн (Chad Cowan) использовал фотографии, которые снял за последние шесть лет от Техаса до Северной Дакоты. Сначала он просто хотел лично полюбоваться грозами и изучить их. Но со временем у него появилась навязчивая идея – запечатлеть их на камеру в высоком разрешении и поделиться зрелищем с другими людьми.



Фотограф 10 лет охотился за грозами, чтобы снять это

Фотограф 10 лет охотился за грозами, чтобы снять это

Фотограф 10 лет охотился за грозами, чтобы снять это

Фотограф 10 лет охотился за грозами, чтобы снять это

Фотограф 10 лет охотился за грозами, чтобы снять это

Фотограф 10 лет охотился за грозами, чтобы снять это

Фотограф 10 лет охотился за грозами, чтобы снять это

Фотограф 10 лет охотился за грозами, чтобы снять это

Фотограф 10 лет охотился за грозами, чтобы снять это

Фотограф 10 лет охотился за грозами, чтобы снять это

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