5 крутых начинок для лаваша, которые сделают пресный хлеб по-настоящему вкусным

Пасха уже совсем близко, а за ней и Красная горка, поэтому стоит тщательно продумать, чем вы будете угощать гостей и членов семьи. Мясо, салаты, картофельное пюре, окрошка – это стандартный набор. А как насчет того, чтобы приготовить вкусную и сытную закуску из лаваша? Novate.ru предлагает несколько вариантов начинок, чтобы вы смогли выбрать наиболее подходящую или сделать ассорти.
Начинка 1: Тунец + соус из огурца
Рулет со шпинатом, тунцом и соусом цацики. / Фото: laifhak.ru
Для приготовления закуски нужно будет подготовить банку консервированного тунца, один тонкий лаваш, один свежий огурец, одну чашку свежего шпината, шесть помидоров черри, одно авокадо, 100 граммов сыра феты, одну чашку сметаны или натурального йогурта без добавок, зубчик чеснока, две чайных ложки лимонного сока, одну столовую ложку оливкового масла, столовую ложку измельченного свежего укропа, соль и перец по вкусу.
Для начала следует поработать с овощами. Помидоры черри хорошо промойте под проточной водой и разрежьте пополам, тоже самое проделайте с огурцом. Одну половину нужно будет нарезать тонкой соломкой. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и также нарежьте соломкой, как и огурец. Фету нарежьте небольшими кубиками, но не слишком измельчайте, чтобы она не превратилась в кашу. Шпинат помойте и крупно порежьте.
Следующий этап – соус. Он называется цацики и состоит из сметаны (йогурта), половины огурца, натертого на мелкой терке, оливкового масла, укропа и измельченного чеснока. Все ингредиенты нужно смешать, добавить немного соли и перца.
Откройте банку с тунцом и выложите его на лаваш, отступая от кроя примерно один сантиметр.
Начинка 2: Курица + овощи
Блюдо чимичанга ллучше делать в виде конвертиков. / Фото: citysakh.ru
Если вы смотрели фильм «Дэдпул», то наверняка замечали, что он часто ест знаменитое мексиканское блюдо под названием чимичанга. Почему бы не подать на праздничный стол именно его?
В список ингредиентов входят следующие продукты: три лаваша, две-три столовые ложки растительного масла для жарки, томатная сальса (по вкусу), 200 граммов сметаны, 200 граммов сыра Чеддер, одна луковица, два-три зубчика чеснока, 250 граммов курицы или другого мяса, один зеленый чили, один сладкий болгарский перец, две отварных картофелины.
Поставьте на плиту сковороду, дождитесь, пока она разогреется, смажьте дно маслом и обжарьте следующие ингредиенты: измельченный лук, чеснок, чили, сладкий перец и мясо, нарезанное кубиками. После того, как продукты обжарятся со всех сторон, добавьте нарезанный небольшими кусочками картофель, посолите, поперчите, добавьте любимых специй (можно острых) и хорошо перемешайте.
Разложите на столе лаваш, чтобы было удобнее формировать закуску. В центре положите небольшое количество мяса с овощами, три столовые ложки сметаны, сальсу и тертый сыр. Сложите лаваш в виде конверта нарежьте на кусочки и закрепите зубочисткой. Такую процедуру нужно будет повторить с каждым лавашом. После этого закуску нужно будет отправить в холодильник на полчаса.
Когда время истечет, снова разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лаваш с обеих сторон, пока не появится золотистая корочка. Пяти минут должно хватить.
Начинка 3: Красная рыба + сливочный сыр
Классическая комбинация для рулета из лаваша. / Фото: pinterest.com
Классическое, но от этого не менее вкусное сочетание. Чтобы закуска получилась вкусной и сочной, возьмите один лаваш, 180 граммов плавленного сыра, 200 граммов красной рыбы (подойдет филе горбуши), чайную ложку лимонного сока и зелень по вкусу.
Как видите, ингредиентов мало, поэтому закуску вы приготовите очень быстро. Для начала нужно нарезать маленькими кусочками рыбу, а затем перемешать ее в глубокой миске со сливочным сыром, зеленью и лимонным соком. При желании можно добавить любимые специи.
Разложите лаваш на столе, равномерно распределите начинку, сверните его в тугой рулет и заверните в пищевую пленку, чтобы он не распался. Положите закуску в холодильник, чтобы начинка хорошо пропитала лаваш. Двадцати минут на низких температурах будет достаточно. Достаньте рулет и нарежьте острым ножом на небольшие кусочки. Ширину регулируйте сами. Готовая закуска получается нежной, сочной, а нарезанные кусочки – ровными и красивыми. Кстати, если хотите сделать начинку более интересной, можете добавить огурец и листья салата.
Начинка 4: Ветчина + сыр
Сыр и ветчину можно нарезать ломтиками. / Фото: mykaleidoscope.ru
Еще одна традиционная комбинация, которая идеально подходит как для праздничного, так и для повседневного стола. Также закуску обязательно стоит включить в меню «Гости на пороге», ведь она очень легко и быстро готовится.
Список ингредиентов для блюда следующий: два армянских лаваша, 150 грамм майонеза, сметаны или греческого йогурта, три зубчика чеснока, пучок укропа, 100 граммов твердого сыра, четыре кусочка ветчины.
Выложите в миску 100 граммов майонеза или сметаны, добавьте выдавленный или измельченный ножом чеснок. Следующим положите в тарелку сыр, натертый на терке. Что касается ветчины, то ее нужно нарезать мелким кубиком и отправить к другим компонентам начинки. Хорошо перемешайте.
Выложите начинку тонким слоем на раскатанный лаваш, предварительно смазанный майонезом, равномерно распределите по всей поверхности, посыпьте зеленью и накройте вторым листом лаваша. Сверните аккуратный рулет, обмотайте пленкой и положите в холодильник. В зависимости от того, сколько есть времени до застолья, можно оставить закуску в холодильнике на полчаса или на всю ночь, чтобы она хорошо пропиталась.
Начинка 5: Грибы + маринованные огурцы
Для начинки лучше брать шампиньоны. / Фото: lifehacker.ru
Идеальная закуска под крепкие напитки. Впрочем, и самостоятельно она звучит отлично. Перед тем, как приступать к готовке, выложите на стол следующие ингредиенты: 200 граммов грибов (шампиньоны или вешенки), три средних маринованных огурца, три столовых ложки сметаны, пучок свежего укропа, два зубчика чеснока, один репчатый лук, растительное масло для обжарки, соль, перец и специи по вкусу.
На первом этапе нужно хорошо промыть грибы, а затем обсушить их бумажным полотенцем и мелко нашинковать. Лук нарежьте маленькими кубиками, укроп измельчите ножом. На плиту поставьте сковороду, смажьте ее дно растительным маслом, а когда она нагреется, обжарьте грибы с луком, пока полностью не испарится влага. Добавьте соль, перец и специи по вкусу.
Пока грибы будут обжариваться, возьмите небольшую миску, выложите в нее сметану и измельченный чеснок (можно пропустить через пресс). Маринованные огурцы нарежьте кубиками. Когда грибы будут готовы, разверните лаваш, хорошо смажьте его соусом, равномерно распределите зажарку из грибов и лука, затем выложите огурец и посыпьте все измельченным укропом. Сверните в плотный рулет, чтобы закуска не распалась, нарежьте на небольшие кусочки и подавайте к столу.
