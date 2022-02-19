Фотографии неизвестного фотографа из путешествия по Туркестану в начале XX века

Фотографии, сделанные во время путешествия по Туркестану в начале XX века.
В начале XX века Туркестан был единственной колонией Российской империи, где практически не было русских. При этом город, весьма удалённый от других российских городов и от границ страны, всегда оставался на дополнительном контроле власти. С одной стороны - Россия проиграла войну с Японией, с другой – мусульмане не поддавались «перековке». Всё это вселяло тревогу в правителей. В этом обзоре уникальные фотографии, которые позволяют увидеть, каким был Туркестан в начале прошлого века и как жили там люди.
1. Аксакал
Глава рода, старейшина, почтенный пожилой человек.
2. Плывущая лодка
Лодка, плывущая под парусом.
3. Матросы, работающие на судне
Матросы, работающие на судне вовремя плаванья.
4. В Хорезме
Крепость в древнем регионе Хорезмы.
5. Кёнеургенч
Минарет Кутлуг-Тимура и Ала ад-Дин Текеш.
6. Мавзолей Наджмеддина Кубра
Мавзолей Наджмеддина Кубра в Куня-Ургенч.
7. Вход в старинную крепость
Вход в старинную крепость в древнем регионе Хорезмы.
8. Заготовка древесины
Работа по заготовке древесины в Туркестане.
9. Музыкант
Музыкант играющий на гиджаке.
10. Местные музыканты
Местные музыканты, играющие на крыше гаража.
11. Купание коня
Купание коня во время сильной жары.
12. Одинокий всадник
Одинокий всадник далеко в пустыне.
13. Приятели
Приятели курящие папиросы.
14. Портрет двух друзей
Портрет двух друзей на фоне арбы.
15. Арба
Высокая двухколёсная повозка.
16. Геодезисты за работой
Работа, связанная с измерениями на местности и в пространстве.
17. Чертежники
Чертежники за работой.
18. Обеденный перерыв
Обеденный перерыв в столовой.
19. Крестьяне перед работой
Групповое фото крестьян.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии