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Почему в доме прогибаются даже качественные балки перекрытия



Прогнувшиеся деревянные банки – это не только не красиво, но еще и опасно. Хуже всего, когда хозяева сталкиваются с такой проблемой даже будучи полностью уверенными в качестве выбранного бруса. Увы, есть несколько причин, которые могут привести к прогибу перекрытий вне зависимости от качества дерева.
Только заблаговременный учет всевозможных тонкостей поможет хозяевам принять соответствующие меры как на этапе строительства, так и после его завершения.

1. Первичные причины прогиба элементов перекрытия


Больше лучше, чем меньше. |Фото: tritonstroy.ru.

Больше лучше, чем меньше. |Фото: tritonstroy.ru.

 

Существует несколько основных причин, почему даже качественные балки перекрытия могут прогибаться. Первая и главная причина – неправильный расчет несущей способности как всей конструкции, так и отдельных ее элементов. Чаще всего ошибки допускаются при расчете длины пролета. Также проектировщик может неправильно учесть расстояние между балками. А это значит, что их минимальное количество будет посчитано неверно, также как неверно будет посчитана толщина и высота используемого бруса. Вторая ключевая причина прогиба – брак материала: наличие сучков, трещин, следов гнили и т.п.
Правильный расчет - основа безопасности. ¦Фото: styazhka-pola.ru.

Правильный расчет - основа безопасности. ¦Фото: styazhka-pola.ru.


Поэтому крайне важно внимательно проверять закупаемые материалы, а также правильно делать все расчеты. Один из тех случаев, когда принцип «семь раз отмерь» работает на все 124%. Проверить соответствие выбранного бруса можно по специальным таблицам. При этом пользуясь подобными материалами, важно убедиться, что к таблице прилагается указание значений нагрузки, для которых посчитан конкретный вариант.
Обычно, нагрузка начинается от 400 кг/кв.м. Однако, важно понимать, что при идеальном подходе каждый конкретный дом нуждается в индивидуальных расчетах.

2. Вторичные причины прогиба элементов перекрытия


Как и любой другой материал дерево стареет. |Фото: 3379999.ru.

Как и любой другой материал дерево стареет. |Фото: 3379999.ru.

 

Не стоит забывать о том, что есть ряд причин прогиба, от которых хозяина скорее всего не застрахуют ни идеально правильные расчеты на этапе строительства, ни по-настоящему высококачественные материалы. Ослабнуть перекрытия могут в результате значительного и непредвиденного увеличения нагрузки, в том числе за счет увеличения массы в результате установки дополнительного утепления или звукоизоляции. Также достаточно часто балки перекрытий перегружаются в результате превращения нежилых помещений в жилые. Наконец, ни один хозяин не застрахован от прогиба в результате таких банальных вещей как порча дерева насекомыми, воздействие влажности и наконец просто старение материала.

3. Что можно сделать для решения проблем?


Помочь может укрепление. |Фото: geostart.ru.

Помочь может укрепление. |Фото: geostart.ru.

 

Вряд ли речь идет о полной перестройке дома, не так ли? В таком случае способов решить проблему прогиба не так уж много. Первый способ – это перераспределение нагрузки. Достичь нужного эффекта можно за счет монтажа дополнительных брусов, а также установки подкосов и промежуточных опор. Второй способ решения проблемы – это укрепление уже существующих балок с помощью протезирования и армирования металлической арматурой, углепластика, а также деревянных накладок (увеличение сечения балок). Отдельно стоит упомянуть о том, что в качестве профилактической меры следует обязательно обрабатывать балки защитными составами, замедляющими естественное старение материала, защищающими его от насекомых, плесени и сырости.

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