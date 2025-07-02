Почему в доме прогибаются даже качественные балки перекрытия

1. Первичные причины прогиба элементов перекрытия

Больше лучше, чем меньше. |Фото: tritonstroy.ru.

Правильный расчет - основа безопасности. ¦Фото: styazhka-pola.ru.

2. Вторичные причины прогиба элементов перекрытия

Как и любой другой материал дерево стареет. |Фото: 3379999.ru.

3. Что можно сделать для решения проблем?

Помочь может укрепление. |Фото: geostart.ru.