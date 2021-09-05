16 голливудских звезд-коллекционеров

Сама эволюция распорядилась так, что человек склонен к собирательству. Сперва он кормился найденными съедобными овощами, фруктами, ягодами и злаками, затем собирательство стало основой накопления богатств, теперь же у давней привычки появилась эстетическая составляющая, а процесс получил красивое имя – «коллекционирование». Не остаются в стороне от всеобщего увлечения наполнения своего дома разным «хламом» – от пустых спичечных коробков до магнитиков с географическими указателями – и звезды кино, оказывается, в Голливуде полно коллекционеров, и собирают актеры и режиссеры самые неожиданные вещи.
Тим Бертон
Одна из самых зловещих коллекций в Голливуде хранится в доме Тима Бертона, что, собственно, ничуть не удивляет. Мрачный сказочник собирает… зубные протезы, используемые на съемках, а проще говоря, накладные челюсти. Неизвестно, когда зародилось это увлечение, но можно легко проследить, что искусственные зубы Бертон использует едва ли не в каждом своем фильме: от «Планеты обезьян» до «Мрачных теней». Все клыки и резцы режиссер по окончании съемок бережно собирает и раскладывает дома по полочкам. В голодный год пригодятся.
Джонни Депп
То, что брутальные мужчины на деле оказываются тонкими романтическими натурами, уже стало расхожим киношным штампом, но от реальности это не так и далеко – например, Джонни Депп в перерывах между пиратством и колдовством коллекционирует кукол Барби и аксессуары к ним. Пристрастился актер к такому странному времяпрепровождению, играя с детьми. «Мы часами могли играть в куклы, наверное, это лучшее, что я умею делать в жизни», – говорит актер. Впрочем, есть у Деппа и увлечение повзрослее – «Джек Воробей» собирает коллекцию насекомых. Жуками и бабочками играть не так увлекательно, зато эту коллекцию можно пополнять, не выезжая со своего личного острова.
Леонардо ДиКаприо
Это раньше у Леонардо Ди Каприо полки были пустые и их нужно было чем-то заполнять, теперь Лео получил свой первый «Оскар» и от прочего хлама в шкафах приходится избавляться. А хлама было много, ведь актер с детства коллекционировал фигурки героев фильмов. Коллекция не так давно была пущена с молотка, а ведь в ней были и весьма редкие экземпляры: персонажи фильмов «Звездные войны», «Инопланетянин», «2001: Космическая одиссея» и «Планета обезьян». Детские игры актер сменил на серьезное искусство – Лео переключился на скупку картин. В его коллекции арт-произведений есть, например, работа кисти Дали.
Николас Кейдж
О том, насколько преданным поклонником комиксов является Николас Кейдж, знает, пожалуй, каждый поклонник кино – подтверждением этой многолетней любви стала огромная коллекция комиксов, собранная актером. Жемчужиной набора был раритетный выпуск, рассказывающий о появлении Супермена, его Кейдж продал с аукциона за два миллиона долларов. Впрочем, не так давно Николас заявил, что вырос из коротких штанишек книжек с картинками, его новая страсть – ножи. Не так давно актер был замечен во время приобретения старинного кинжала с рукояткой из бивня мамонта стоимостью две тысячи долларов.
Джордж Клуни
Еще совсем недавно Джордж Клуни числился самым желанным и респектабельным голливудским женихом, а у холостяка, да еще столь яркого, непременно должны присутствовать атрибуты разгульной жизни. В случае Клуни его внутренняя свобода выражалась в наличии домашней свиньи и коллекции мотоциклов. Причем железные кони в его стойле томились самые брутальные – мощнейший Harley соседствовал с трехколесным вездеходом-скутером. Неизвестно, удалось ли Джорджу сохранить этот холостяцкий островок после свадьбы или рычащих зверей в гараже заменили семейный мини-вэн и розовый «Приус» с мохнатенькими чехлами на сиденьях.
Джон Леннон
Главный (да простят нас поклонники Пола, Джорджа и Ринго) «Битл» Джон Леннон не совсем голливудская и отнюдь не кинозвезда, но зато он ближе всех из нашего сегодняшнего топа к обычным людям. Немногие знают, что Леннон коллекционировал обычные почтовые марки. Увлечение филателией юный Джон «подхватил» у своего кузена Стэнли – тот как-то показал будущему музыканту свой альбом с марками, и Леннон буквально заболел собирательством. Особенно Джону нравилось то, что марки часто имеют не только красивую картинку, но и историю, что и почему на них изображено. Кроме того, по маркам можно изучать географию, прежде чем ты облетишь весь мир с гастролями.
Тоби Магуайр
Под маской Человека-паука скрывается не только скромный фотограф Питер Паркер, но и страстный поклонник изящного искусства актер Тоби Магуайр. Папарацци до сих пор не могут привыкнуть к тому, что Тоби гораздо проще увидеть на выставке, аукционных торгах или в частных галереях, чем в клубах, на дискотеках или светских раутах. Естественно, Магуайр слоняется по выставкам не просто так – он тщательно подбирает полотна для своей коллекции. Судя по покупкам актера, Тоби тяготеет к восточным мотивам, хотя и от графики не отказывается – любопытно посмотреть, как картины вписались в интерьер его жилища.
Деми Мур
Еще одна «кукольница» – Деми Мур. Будущая актриса росла в не самой счастливой семье, а потому игрушек у девочки просто не было. Жажду утолила обрушившаяся на Деми в 1980-х слава – Мур не просто наигралась в куклы, она их стала неистово скупать и заполняла домиками, платьями и машинками все жизненное пространство. Если Брюс Уиллис с увлечением жены как-то смирялся, да и жилые площади, видимо, позволяли, то Эштон Кутчер, поговаривают, соседство с игрушками переносил не очень хорошо. Злые языки утверждают, что во время одной из размолвок Кутчер предложил жене выбирать: он или Барби – и Деми, не задумавшись, отдала предпочтение пластиковым подружкам.
Брэд Питт
Еще до своей свадьбы с Анджелиной Джоли Брэд Питт начал собирать коллекцию живописи – пару лет назад собранные им произведения искусства в сумме оценивались почти в 20 миллионов долларов. Джоли коллекцию пополнила, вместе чета стала собирать не только классические произведения, но и работы современных мастеров вроде уличного художника Бэнкси. Кому отойдет картинная галерея или коллекция после развода и раздела имущества будет разбита, пока неизвестно, но нет ничего грустнее расставания с полотнами, ублажавшими твой взор многие годы. Брэнджолинам не позавидуешь.
Кифер Сазерленд
Любой музыкант скажет вам, что для определенного настроения ему требуется особый инструмент, даже если вам кажется, что все его гитары, скрипки или саксофоны одинаковые. Но зачем сразу несколько гитар актеру? Конечно, для коллекции. Гитары коллекционирует Кифер Сазерленд, причем большую часть собранных им инструментов составляет продукция фирмы Gibson. Прознавшие об увлечении актера мастера гитарного дела сделали Киферу поистине царский подарок – именную гитару, сделанную по особому эскизу в единственном экземпляре. Можно играть 24 часа в сутки.
Джон Сина
Известный своей комической фразой «Я Марк Уолберг, который проглотил Марка Уолберга» из фильма «Девушка без комплексов» рестлер Джон Сина может заявлять подобное без всяких обиняков. Пока Марк занимается съемками и семьей, Сина сколотил внушительную коллекцию раритетных автомобилей. В гараже Джона такие крутые тачки, как Mercury Cougar Eliminator 1970 года, Pontiac GTO Judge 1970 года, Dodge Charger 1966 года и Plymouth Superbird 1970-го. И да, Сина время от времени разъезжает на том самом Ford Torino GT, за который Клинт Иствуд в одном фильме был готов убить. Наборол всем на зависть.
Барбара Стрейзанд
Знаменитая актриса и певица Барбара Стрейзанд свою «болезнь» подхватила на обычном блошином рынке. Случайно попав на «барахолку», юная еще в то время Барбара часами бродила среди прилавков и скупала старинную мелочевку. От побрякушек, пуговиц и посуды актриса постепенно перешла к мебели, но это оказалось делом не столько дорогим или трудоемким, сколько затратным в смысле размещения. Лишь когда Стрейзанд основательно разбогатела и смогла позволить купить себе пару «домишек» (породив тем самым знаменитый эффект своего имени), увлечение кристаллизовалось и получило четкое направление: сейчас Барбара один из самых крупных в Америке коллекционеров арт-мебели XVII-XVIII веков.
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино – человек, который в молодости привык довольствоваться малым, все его деньги уходили на единственную страстную любовь – кино. Причем ничего дороже видеопроката и сдвоенных сеансов кинотрэша будущий культовый режиссер себе позволить не мог, и эта привычка экономить до сих пор живет у Квентина внутри. Имея возможность играть на любых приставках и гаджетах, Тарантино питает страсть к скромным настольным играм из пластика и картона. Правда, абы какой игрушкой вы режиссера не удивите, он собирает исключительно те, что связаны с кино и масскультурой.
Джон Траволта
Об увлечении Джона Траволты самолетами мы уже как-то рассказывали, но коллекционирование самолетов – удовольствие неподъемное даже для арабских шейхов и русских олигархов. И хотя в ангарах актера стоит полдюжины летательных аппаратов, полноценным собранием это не назовешь, зато дом актера наполнен всевозможными деталями одежды и обмундирования летчиков всех эпох воздухоплавания. Коллекция пилотских аксессуаров Траволты насчитывает более тысячи предметов, хватит на небольшую авиакомпанию.
Том Хэнкс
Увлечение Тома Хэнкса старинными печатными машинками также широко известно – эта коллекция настолько на слуху, что, с одной стороны, коллеги по работе регулярно дарят актеру что-то новенькое (вот и со съемочной площадки «Шпионского моста» Том вернулся с «пополнением»), а с другой – дизайнеры называют именем актера новые компьютерные шрифты, визуально похожие на стиль печатной машинки. Но сравниться в одержимости с самим Хэнксом не сможет никто – актер недавно заявил, что намерен выпустить в печать сборник рассказов о печатных машинках собственного сочинения. Несколько экземпляров, возможно, он напечатает сам, на рабочих моделях из своей коллекции.
Дэн Эйкройд
Знаменитый Элвуд Блюз и доктор Стэнз, голливудский комик Дэн Эйкройд имеет одно из самых любопытных увлечений, и вряд ли кто-то еще в мире может похвастать подобной коллекцией. Все дело в том, что актер собирает… полицейские жетоны, а ими, как вы понимаете, служители закона не разбрасываются и редко выставляют на продажу. Одержимость Эйкройда этими спецзначками дошла до того, что, по его собственному признанию, он не выходит из дома без такого в одном из карманов – мало ли что! Остается только выяснить, откуда он их берет – не в Интернете же покупает.
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