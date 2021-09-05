16 голливудских звезд-коллекционеров

Сама эволюция распорядилась так, что человек склонен к собирательству. Сперва он кормился найденными съедобными овощами, фруктами, ягодами и злаками, затем собирательство стало основой накопления богатств, теперь же у давней привычки появилась эстетическая составляющая, а процесс получил красивое имя – «коллекционирование». Не остаются в стороне от всеобщего увлечения наполнения своего дома разным «хламом» – от пустых спичечных коробков до магнитиков с географическими указателями – и звезды кино, оказывается, в Голливуде полно коллекционеров, и собирают актеры и режиссеры самые неожиданные вещи.







Тим Бертон







Одна из самых зловещих коллекций в Голливуде хранится в доме Тима Бертона, что, собственно, ничуть не удивляет. Мрачный сказочник собирает… зубные протезы, используемые на съемках, а проще говоря, накладные челюсти. Неизвестно, когда зародилось это увлечение, но можно легко проследить, что искусственные зубы Бертон использует едва ли не в каждом своем фильме: от «Планеты обезьян» до «Мрачных теней». Все клыки и резцы режиссер по окончании съемок бережно собирает и раскладывает дома по полочкам. В голодный год пригодятся.



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