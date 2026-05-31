12 самых важных кухонных инструментов для любителей выпечки



Те, кто любит баловать своих родных и близких всевозможными сладостями, прекрасно знают , что просто невозможно удержаться при виде очередных формочек, лопаточек, насадок, вырубок. Кажется, что нужно всё и сразу. Предлагаем обзор основных кухонных инструментов, которые и жизнь домашнему кондитеру облегчат, и не пробьют брешь в семейном бюджете.







Термометр









Для многих блюд требуется разный температурный режим. Хорошо, если в духовке есть встроенный термометр. Если его нет, нужно непременно купить, он поможет спасти и нервы, и блюда.





Кухонные весы









В рецептах количество ингредиентов обычно указано в объёмах, например, в стаканах или столовых ложках, или для большей точности в граммах. Всё дело в том, что вес просеянной через сито муки и непросеянной одинаковый, а вот объём будет отличаться. Поэтому советуем отдавать предпочтение показателям в граммах. Идеальным вариантом станут электронные весы со стеклянной поверхностью, за ними проще ухаживать.





Венчик









Несмотря на эпоху миксеров и блендеров, на кухне и настоящей хозяйки непременно будет венчик.





Миски









Для смешивания всевозможных продуктов необходимы миски разного объёма, как минимум трёх. Лучше всего купить их из нержавеющей стали. Они легко моются и долговечны.





Лопатка









Лопатку лучше всего выбирать универсальную силиконовую жаростойкую. Она подойдёт не только для замешивания теста, но с ней можно будет приготовить и омлет, и блинчики на сковороде.





Мерные чашки и ложки









Если есть рецепт, ему нужно следовать точно, по крайней мере в первый раз это сделать желательно.

Скалка









Поэтому под рукой должен быть набор мерных чашек и ложек. Для сухих ингредиентов выбирать лучше всего ложки из нержавеющей стали, а для мокрых чашки из стекла (пластик может не выдержать высокую температуру).





Для тех, кто планирует работать с тестом, скалка – обязательный инструмент. Можно остановиться на простой гладкой, а можно расширить ассортимент всевозможными узорчатыми.





Противни









Противни обязательно должны быть качественными, способными выдержать серьёзную нагрузку. Обязательно должен быть набор как минимум из трёх противней разного размера.





Миксер









Совсем нет необходимости тратить сумасшедшие деньги на миксер, вполне хватит обычной ручной модели.





Кухонный комбайн









Кухонный комбайн необходим для тех, кому работа по замесу теста кажется невероятно сложной и тяжёлой, которую руками, по их мнению, выполнить просто не получится. Для всех остальных это лишняя трата денег.





Кулинарная кисть









Кулинарная кисть нужна не только для смазывания пирогов взбитым яйцом. Она поможет ещё в аккуратном смахивании лишней муки или сахара с поверхности изделий.





Бумага для выпечки









