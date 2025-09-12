Чем нафаршировать кальмары: 7 восхительно-аппетитных начинок

Вопреки распространенному заблуждению, кальмары – достаточно простой в приготовлении и популярный на кухне продукт. Если в вашей морозилке появились его аппетитные тушки – держите семь рецептов, как и чем нафаршировать их, чтобы получилось аппетитно, вкусно и необычно.
1. С гречкой
Некуда девать гречневую крупу? Тогда просто сделайте из неё и обжаренных шампиньонов начинку для нежных морепродуктов!
Ингредиенты:
• Гречка – 155 г;
• Грибы – 205 г;
• Лук – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Кальмары – 6 шт;
• Майонез – 1,5 ст.л;
• Масло подсолнечное – 2 ст.л;
• Перец, соль.
Кальмары с гречневой начинкой. \ Фото: angsarap.net.
Способ приготовления:
• Предварительно промыть и отварить гречневую кашу до полной готовности;
• Дать остыть;
• Лук очистить от шелухи, нашинковать;
• Вымыть грибы, накрошить мелкими кусочками;
• Морковку промыть, очистить, натереть на тёрке;
• Сбрызнуть сковороду маслом;
• Обжарить грибы до удаления жидкости;
• Ввести лук с морковкой;
• Томить около пяти минут;
• Дать остыть;
• Соединить с гречкой;
• Сдобрить специями, перемешать;
• Кальмаров промыть, дать обсохнуть;
• Нафаршировать начинкой;
• Зубочистками прижать края;
• Форму смазать маслом;
• Выложить кальмары;
• Смазать поверх майонезом;
• Печь около двадцати минут при 180 градусах.
2. С авокадо
Кальмары с авокадо. \ Фото: pinterest.com.
Если вам нужна восхитительная закуска, способная удивить не только гостей, но и домочадцев – то кальмары, фаршированные с помощью кусочков авокадо и сыра, придутся как нельзя кстати.
Ингредиенты:
• Кальмары – 4 шт;
• Авокадо – 2 шт;
• Сыр твердый – 105 г;
• Укроп – пучок;
• Гранатовые зерна – горсть.
Кальмары, фаршированные авокадо. \ Фото: thedailymeal.com.
Способ приготовления:
• Снять шкурку с авокадо;
• Удалить косточку и размять до пюре;
• Сыр натереть на самой мелкой терке;
• Укроп вымыть, нашинковать;
• Смешать, соединить с гранатовыми зернами;
• Вымыть кальмары;
• Отварить в слегка подсоленной воде пару минут;
• Дать остыть;
• Нафаршировать получившейся начинкой.
3. С картошкой
Кальмары с картофельной начинкой. \ Фото: google.com.
Нафаршировать кальмары можно не только необычными начинками для яркости вкуса, но и вполне себе привычными овощами и корнеплодами. Например, картофелем и нежным брокколи.
Ингредиенты:
• Кальмары – 6 шт;
• Брокколи – 205 г;
• Картофель – 3 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Лук зеленый – 3 стебля;
• Вода – 155 мл;
• Белое вино – 125 мл;
• Масло оливок – 3 ст.л;
• Паприка – 0,5 ч.л;
• Перец кайенский – 0,5 ч.л;
• Цедра лимона – 0,5 ч.л;
• Соль, перец.
Кальмары, фаршированные картошкой. \ Фото: eatsmarter.com.
Способ приготовления:
• С чеснока снять шелуху;
• Продавить через пресс;
• Очистить и нашинковать лук;
• Одну тушку кальмара накрошить кубиком;
• Масло прогреть на сковороде;
• Всыпать лук с чесноком;
• Томить две минуты;
• Засыпать кусочки кальмара;
• Сдобрить перцами;
• Помешивая лопаткой, томить три минуты;
• Влить половину вина и готовить до его испарения;
• Картофель с брокколи вымыть;
• Очистить картошку, нарезать кубиком;
• Следом накрошить брокколи;
• Отдельно на масле обжарить овощи до корочки;
• Залить водой;
• Томить около десяти минут, предварительно накрыв;
• Разомнуть вилкой или толкушкой;
• Всыпать соль, перец и цедру;
• Соединить с кальмаровой смесью;
• Оставшиеся тушки промыть;
• Нафаршировать;
• Маслом смазать форму и выложить кальмаров;
• Печь двенадцать минут при 180 градусах;
• Перевернуть, залить остатки вина и готовить ещё двенадцать минут.
4. С рисом
Кальмары с рисовой начинкой. \ Фото: recipeler.com.
Лучше всего с морепродуктами сочетается, конечно же, рис. А чтобы вкус был ещё более ярким – нафаршируйте им кальмары, а после запеките с применением томатного соуса.
Ингредиенты:
• Кальмары – 1 кг;
• Лук – 2 шт;
• Чеснок – пара зубков;
• Вино белое – 55 мл;
• Рис – 125 г;
• Масло подсолнечное – 2 ст.л;
• Соус томатный – 105 мл;
• Зелень – пучок;
• Масло из оливок – 2 ст.л;
• Соль, перец.
• Для соуса:
• Соус томатный – 155 мл;
• Вода – 155 мл;
• Морковка – 1 шт;
• Соль, перец.
Кальмары, фаршированные рисом. \ Фото: limeandlife.com.
Способ приготовления:
• Очистить и измельчить лук;
• Продавить чеснок через пресс;
• Сбрызнуть сковородку маслом;
• Обжарить лук до золотистости;
• Добавить чеснок;
• Залить томатную пасту;
• Влить вино;
• Промыть и засыпать рис;
• Нашинковать и добавить зелень;
• Сдобрить специями;
• Тщательно размешать;
• Залить водой и накрыть;
• Томить десять минут;
• Одну тушку накрошить и всыпать на сковородку;
• Перемешать, томить ещё пять минут;
• Дать остыть;
• Оставшиеся тушки вымыть;
• Нафаршировать;
• Форму смазать маслом;
• Выложить кальмаров;
• Соус из томатов соединить с водой;
• Натереть туда морковку;
• Сдобрить специями, перемешать;
• Залить морепродукты;
• Сдобрить маслом из оливок;
• Завернуть фольгой;
• Печь около двадцати минут при 200 градусах.
5. С булгуром
Кальмары с булгуром. \ Фото: pinterest.com.au.
Крупа из булгура, а также ароматная морковка и нежный сыр – то, что нужно, чтобы нафаршировать нежнейшие морепродукты и добиться непередаваемого вкуса.
Ингредиенты:
• Кальмары – 6 шт;
• Булгур – 135 г;
• Морковка – 1 шт;
• Сыр – 105 г;
• Масло подсолнечное – 1 ст.л;
• Зелень – пучок;
• Соль, перец.
Кальмары, фаршированные булгуром. \ Фото: spicekitchenuk.com.
Способ приготовления:
• Кальмары промыть;
• Отварить до полной готовности в подсоленной воде;
• Остудить;
• Одну тушку накрошить кубиком;
• Предварительно отварить до готовности крупу из булгура;
• Промыть, очистить и натереть морковку на терке;
• Засыпать в крупу;
• Перемешать;
• Всыпать следом нарезанную тушку;
• Сдобрить специями;
• Размешать;
• Дать остыть;
• Нарубить следом зелень;
• Натереть на мелкой терке сыр;
• Все тщательно перемешать;
• Нафаршировать оставшиеся тушки;
• Смазать форму маслом;
• Выложить;
• Печь около десяти минут при 180 градусах.
6. С семгой
Кальмары с сёмгой. \ Фото: greatbritishchefs.com.
А если вы настоящий фанат рыбы – тогда попробуйте нафаршировать вкусными, мягкими и сочными кусочками семги кальмаровые тушки. В итоге вы получите оригинальную, слабосоленую начинку.
Ингредиенты:
• Кальмары – 4 шт;
• Яйца – 4 шт;
• Семга соленая – 205 г;
• Зелень – пучок;
• Майонез – несколько ложек;
• Соль, перец.
Кальмары с начинкой из сёмги. \ Фото: blogtasticfood.com.
Способ приготовления:
• Предварительно отварить кальмаров до готовности;
• Остудить;
• Отварить яйца вкрутую, дать остыть;
• Натереть на крупной тёрке;
• Рыбу разделить на кусочки ножом;
• Зелень вымыть и нашинковать;
• Яйца соединить с зеленью и рыбой;
• Смешать с майонезом, сдобрить солью и перцем;
• Нафаршировать кальмаров;
• Отправить на час в холодное место.
7. С креветками
Кальмары с морепродуктами. \ Фото: pinterest.com.
Много морепродуктов не бывает, и если в вашем арсенале не только кальмары, но и креветки – используйте их, чтобы приготовить вкуснейшее блюдо для всей семьи.
Ингредиенты:
• Рис – 75 г;
• Креветки – 105 г;
• Кальмары – 4 шт;
• Сметана – 4,5 ст.л;
• Сыр – 105 г;
• Помидоры – 2 шт;
• Вода – 205 мл;
• Масло подсолнечное – 1 ст.л;
• Соль, перец.
Кальмары с креветками. \ Фото: elements.envato.com.
Способ приготовления:
• Рис промыть и предварительно отварить до готовности;
• Охладить;
• Креветки очистить от панцирей, отварить в соленой воде;
• Накрошить кусочками;
• Соединить с рисом;
• Ввести половину сметаны, перемешать;
• Натереть сыр на крупной тёрке к рису;
• Сдобрить специями;
• Размешать;
• Вымыть тушки;
• Нафаршировать;
• Форму смазать маслом;
• Выложить кальмаров;
• Смазать остатками сметаны;
• Вымыть и нарезать кружочками помидоры;
• Выложить поверх сметаны;
• Влить небольшое количество воды;
• Печь двадцать пять минут при 180 градусах;
• За пару минут до конца приготовления добавить остатки сыра.
