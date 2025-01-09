Хитрости, которые сделают посуду идеально чистой

Мало уметь готовить – нужно еще и знать, как правильно ухаживать за посудой, чтобы блюда в ней получались вкусными и аппетитными. Конечно, всегда можно использовать специальную бытовую химию для чистки кастрюль, сковородок, тарелок и прочего, но если вы привыкли пользоваться экологичными подручными средствами, тогда советуем взять на заметку хитрости из нашей статьи.

Хитрость 1: Лимонная кожура помогает чистить стаканы

Хитрость 2: Яичная скорлупа очистит посуду с узким горлом

Хитрость 3: Уксус и сода хорошо отмоют керамическую посуду

Хитрость 4: Лимонная кислота и соль подойдут для эмалированной посуды

Хитрость 5: Яблочные корки очистят алюминиевые емкости

Хитрость 6: Активированный уголь и зубная паста уберут загрязнения на никелированной посуде

Еще несколько хитростей

Протрите лимонной кожурой поверхность стакана.Посуда из стекла очень красивая, и становится настоящим украшением любого праздничного стола. Однако есть один существенный минус – она быстро мутнеет и покрывается малопривлекательным налетом. Чтобы дольше сохранить бокалы, стаканы, рюмки и прочую стеклянную посуду в идеальном состоянии, необходимо тщательно за ней ухаживать. Самое простое – протирать посуду мелкой поваренной солью, а затем мыть в теплой воде. В конце нужно тщательно натереть ее хлопковым полотенцем, чтобы не образовались разводы и на поверхности появился красивый блеск.Если же на стаканах есть стойкие загрязнения, которые не уходят после ополаскивания водой, нужно подключать тяжелую артиллерию – лимонную кожуру. Следует немного размять ее в руках, протереть посуду, хорошо промыть утварь теплой водой и высушить. Вуаля – от пятен не останется даже следа.Измельчите яичную скорлупу и пересыпьте ее в графинГрафины и прочая посуда с узким горлышком доставляет немало хлопот в процессе мытья, ведь ни рука, ни губка не пролазит внутрь, а потому хорошо очистить стенки не получается. В этом случае на помощь придет яичная скорлупа. Сварите несколько яиц, снимите с них скорлупу, высушите, а затем измельчите в ступке или с помощью скалки. Возьмите грязный графин, пересыпьте в него скорлупу, налейте немного воды и хорошенько встряхните несколько раз (можно это делать методично на протяжении 30-40 секунд, чтобы эффективнее убрать загрязнения). После этого вылейте содержимое посуды и залейте в нее теплую воду с парой столовых ложек уксуса. Это нужно для дезинфекции. В конце ополосните чистой водой и высушите.Натрите керамическую турку содой.Керамические кружки, тарелки, блюдца, формы для запекания выглядят очень стильно, а потому хозяйки часто покупают их для своей кухни. Трапезы с участием такой посуды становятся настоящим праздником, но лишь в том случае, если она выглядит презентабельно.Увы, керамические изделия довольно капризные и требовательные в уходе. Их нельзя чистить губками с абразивной поверхностью, жесткими терками и любыми агрессивными средствами. В ином случае на поверхности останутся царапины, которые уже не получится убрать.Самый оптимальный вариант – использовать для ухода за керамикой обычную пищевую соду. Она прекрасно удаляет остатки пищи, нейтрализует запах, дезинфицирует поверхность. Поэтому вне зависимости от того, что именно вам нужно помыть – формы для выпечки или горшочки – сода станет отличным помощником.Тарелки и кружки также можно отмыть содой или же воспользоваться обычным столовым уксусом. Просто смочите в нем губку или кусочек ваты и тщательно протрите загрязненные участки. От пятен не останется даже следа.Незаменимые помощники на кухне.Несмотря на то, что в последние годы эмалированная посуда отошла на второй план, уступив место кастрюлям из более современных и красивых материалов, все равно такие изделия до сих пор есть на кухне у многих хозяек. Если вы входите в их число, для вас точно будут актуальны лайфхаки по уходу за ними.Заметили, что эмаль начала темнеть и выглядеть неряшливо? Самое время найти в кухонно шкафчике пакетик с лимонной кислотой, которая в два счета сможет осветлить некрасивые пятна. Смешайте одну столовую ложку кислоты с таким же количеством воды, чтобы образовалась кашица, нанесите ее на проблемные участки и оставьте на полтора часа. По истечении времени смойте средство и насухо вытрите посуду.Если же в эмалированной кастрюле подгорела еда, на помощь придет соль. Налейте в посуду стакан воды, добавьте три-четыре столовых ложки соль и оставьте на несколько часов, чтобы нагар слегка отмок. Далее поставьте кастрюлю на плиту, дождитесь закипания раствора и убавьте огонь – пусть вода с солью прокипит десять минут. В конце остудите раствор и отмойте загрязнения обычной губкой для посуды – они исчезнут за считанные минуты.Прокипятите яблочную кожуру в кастрюле.На вашей кухне есть посуда из алюминия, которая досталась от мам и бабушек? Отлично – это идеальное решение для варки каш и супов. Однако если за такими кастрюлями не ухаживать, они быстро темнеют. Чтобы вернуть им презентабельный внешний вид, советуем взять мягкую тряпку, смочить ее уксусом и тщательно протереть темные пятна. Еще один вариант – положить в кастрюлю яблочную кожуру, залить водой и прокипятить в течение десяти-пятнадцати минут. После такой процедуры кастрюля станет гораздо светлее.Если же вам нужно очистить посуду от нагара, возьмите обычный репчатый лук, очистите от шелухи и прокипятите ее в кастрюле с небольшим количеством воды. Затем вылейте содержимое и протрите посуду губкой.Измельчите несколько таблеток активированного угля и нанесите на посуду.Никелированная посуда, словно губка, впитывает в себя весь жир, поэтому после приготовления мяса, плова и прочих подобных блюд ее очень сложно отмыть. Не знаете, как справиться с загрязнениями? Смешайте один литр теплой воды с одной чайной ложкой нашатырного спирта и тщательно вымойте этим раствором посуду. После этого хорошо ополосните ее, натрите зубной пастой и снова промойте под теплой водой. Благодаря такой процедуре на кастрюле не останется даже следа от жирного налета.Что касается кусочков еды, которые пристают к поверхности, то их можно убрать с помощью активированного угля. Измельчите две-три таблетки в ступке или ложками, смешайте с небольшим количеством теплой воды, чтобы получилась кашица и натрите ею загрязненные участки. Оставьте на 10 минут, а затем хорошо вымойте.Есть еще один лайфхак, который поможет вернуть никелированной посуде блеск. Возьмите сырую картофелину, разрежьте напополам и натрите свою посуду. В конце промойте теплой водой и насухо вытрите полотенцем.Горчица отлично отмывает тарелки.• Чтобы обмыть тарелки без использования средства для посуды, используйте соду или горчичный порошок.• Посуду, в которой готовилась рыба, следует мыть холодной водой, протирая солью (также можно добавить немного лимонного сока). Так вы сразу устраните неприятный рыбный запах.• Если в термосе или термокружке появился неприятный аромат, насыпьте в него пару столовых ложек риса, залейте теплой водой и оставьте на полчаса, чтобы зерна впитали в себя запах. По истечении времени хорошо потрясите и промойте чистой водой.• Керамические турки можно мыть только после того, как они полностью остынут. В ином случае они могут пострадать от резкого перепада температур.