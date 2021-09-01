Как вскипятить воду в пластиковой бутылке, если нет другой альтернативы

Кипячение воды в пластиковой бутылке – это с самого начала не самая лучшая идея. Однако, если речь будет идти непосредственно о физическом выживании в дикой природе или сложной ситуации, то даже такая вода окажется намного лучше, чем некипяченая из неизвестного источника. И хотя кажется, что пластик абсолютно не пригоден для кипячения на огне, на самом деле это не так.
Наполняем бутылку. /Фото: blogspot.com.
Примечание: пластиковая тара при сильном нагреве может выделять разнообразные вредные химические элементы. Данную методику кипячения воды следует применять только в самом крайнем случае, когда от наличия кипятка напрямую зависит человеческая жизнь. В остальных случаях рекомендуется искать другие способы.
Разводим огонь. /Фото: puteshestvuy.com.
Сложно себе представить ситуацию, когда человеку может потребоваться прокипятить воду в пластиковой бутылке. Однако в жизни бывает всякое. Выбирать между водой из грязной лужи и водой прокипяченной долго не придется. Если под рукой нет никакой другой тары, кроме пластиковой бутылки, то извернуться можно даже с ней. Помимо непосредственно воды и бутылки, понадобится также нож, шнур (веревка или нечто подобное) около 1 метра длиной, две ветки 2 см толщиной.
Только наполнять нужно полностью. /Фото: blogspot.com.
Делаем в земле ямку 20х20х5 см. Далее подвязываем шнурок к ветке и горлышку бутылки. Откручиваем крышку и набираем воду до краев. Разводим огонь в ямке и устанавливаем бутылку на жердочках из ветки так, чтобы языки пламени едва касались ее дна. В ходе кипячения можно постепенно увеличивать интенсивность горения огня, подкидывая немного дров. При должно навыке 0.5 литра можно вскипятить таким образом за 40-60 минут.
Бутылка справится. /Фото: survival-zone.ru.
Важно: при использовании такой методики кипячения бутылка с водой в обязательном порядке должна быть полной до краев. В противном случае, при соприкосновении с огнем пластик начнет стремительно деформироваться до тех пор, пока в незаполненной бутылке будет оставаться свободное место.
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