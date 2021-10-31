Как правильно стирать постельное бельё

Казалось бы, со стиркой постельного белья всё предельно просто: загружаешь в машинку, включаешь и ждешь, пока всё постирается. Но неопытные хозяйки часто допускают ошибки, из-за которых бельё может неприятно пахнуть или быстро изнашиваться.

В этой статье мы расскажем, как стирать постельное бельё правильно.







КАК СТИРАТЬ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

Спать на постельном белье, которое источает приятный аромат и свежесть, — огромное удовольствие и залог комфортного отдыха. Что же сделать, чтобы бельё было приятным на ощупь и хорошо пахло? Можно ли не прибегать к покупным кондиционерам, в которых столько непонятной химии? Конечно же, можно!Во-первых, постельное белье нужно менять как можно чаще, не дожидаясь появления неприятного запаха и загрязнений. Оптимально — раз в неделю–две.Для придания постельному белью приятного запаха можно кроме стирального порошка добавить в машинку 0,25 стакана уксуса, 0,25 стакана соды и пару капель эфирного масла лаванды. Ткань лучше очистится и будет приятной к телу. Благодаря эфирному маслу твою спальню наполнит приятный успокаивающий аромат.Перед стиркой лучше выворачивать пододеяльники и наволочки наизнанку, застегивать пуговички и молнии, если они имеются. Это продлит срок службы комплекта, поскольку уменьшится трение лицевой стороны ткани.Не будут образовываться катышки, не пострадает цвет.Внимательно изучай бирки на белье с указаниями относительно стирки. Считается, что хлопок можно стирать при температуре 60 градусов, но это не всегда так. Стирай бельё в том температурном режиме, который указан производителем. В противном случае комплект быстро полиняет и потеряет свой первоначальный вид.Не стоит пользоваться постельным бельем сразу же после покупки. Перед первым использованием лучше постирать его в прохладной воде на деликатном режиме.Не перегружай стиральную машину. Во-первых, это может привести к ухудшению качества стирки. Во-вторых, к поломке прибора. Обычный двухспальный комплект в намокшем виде будет весить около 2–2,6 кг.Особое внимание следует уделить подбору средства для стирки. Дело в том, что гранулированный порошок может забиваться внутрь волокон и вызывать раздражение кожи. Для стирки постельного белья лучше взять жидкие гелевые средства. Также не стоит злоупотреблять кондиционером с разными запахами. Отдушки не пойдут на пользу, а в худшем случае могут вызвать расстройства сна и головную боль.Детское постельное белье рекомендуется стирать на максимальных температурах, чтобы на нём не оставалось микробов. Понятно, что в таком случае ткань должна быть натуральной, к примеру, льняной или хлопковой. Плюс также в том, что природные материалы хорошо дышат, обеспечивая правильный теплообмен во время сна.