Эффективное домашнее средство для красивых бровей и ресниц

Многие из нас, а вернее даже все, хотели бы иметь красивые и густые брови и ресницы, и хотя сегодня существует множество техник наращивания и татуажа, естественная красота все же у многих остается в приоритете.

А где естественная красота, там нередко и народные средства, которые, несмотря на свою простоту, все же отлично работают, как, например, это средство для роста и укрепления бровей и ресниц, которое вы легко можете приготовить в домашних условиях.



Вам потребуются:



финики;

чеснок;

лук;

касторовое масло;

оливковое масло

Основу для этого средства составляют финики, вернее косточки от них, поэтому отделяем их от плодов. В нашем случае будет использовано 10 шт.

Далее косточки хорошо обжариваем на сухой сковороде до тех пор, пока они не почернеют. Обжаренные косточки становятся довольно хрупкими и их уже легко перемолоть в мелкий порошок, например, при помощи кофемолки.







Получившийся порошок просеиваем через достаточно мелкое сито, а затем добавляем к нему пропущенный через пресс зубчик чеснока и натертую на мелкой терке половину луковицы. Затем добавляем в смесь 2 ст.л. оливкового масла и 4 ч.л. касторового. Хорошо все перемешиваем.







Лук и чеснок способствуют улучшению кровотока, а также содержат питательные вещества, которые отлично питают корень волосяной луковицы, следовательно укрепляют и волоски.

Касторовое и оливковое масло, помимо питающих и укрепляющих веществ содержат также и антиоксиданты, которые защищают волоски от агрессивных воздействий окружающей среды и укрепляют до самых кончиков.Получившееся средство ставим на водяную баню и пропариваем примерно в течение 15 минут, после чего процеживаем и переливаем в удобную емкость.Хранить такое средство можно в течение месяца, а использовать для лучшего эффекта — ежедневно: просто нанесите средство на брови и ресницы и оставьте примерно на 1 час, после чего смойте. Также применять такое средство можно и для роста волос на голове, алгоритм действия аналогичен.