7 советских вещей, забытых на антресолях, за которые сегодня дают немалые деньги

Желание выбросить старые пыльные вещи былых эпох, которые захламляют атресоли, балконы и стенные шкафы, потому что нашим родителям их жалко, безусловно является похвальным. Вот только не всем старым предметам, даже вышедшим из строя, место на мусорке. Многие из них стоит продать по объявлению, потому что за них вам выложат отнюдь не копейки. Итак, за какие же проданные старые вещи получится пообедать в ресторанчике?
1. Транзисторный радиоприёмник
Ни в коем случае не выбрасывайте старые транзисторные приёмники! / Фото: narod.ru
Старые транзисторные приёмники не стоит выбрасывать по одной простой причине. По сей день существует очень много радиолюбителей среди мужчин. А это значит, что как доморощенным фанатам домашних семейных раций для переговоров о сготовленном обеде, так и профессиональным ремонтникам радиотехники очень пригодятся те превосходные детали, создаваемые в советские времена, которые находятся внутри этих приёмников. Вам дадут отнюдь не копейки за такое устройство. Не бывает лишних денежек для семейного кошелька!
2. Печатная машинка с круглыми клавишами
Антиквары выдадут хорошую сумму за такую вещь! / Фото: avito.ru
Проверено авторами Novate.Ru: если у вас в загашнике имеется ретро-машинка с круглыми клавишами, за нее коллекционеры и антиквары готовы выдать кругленькую сумму. Причем она необязательно должна быть советской. Так же котируются печатные машинки из Германии и других стран. Ключевые параметры: более полувека давности, круглые клавиши.
3. Продолговатые старые самовары
За такую вещь коллекционеры дадут отнюдь не копейки! / Фото: ay.by
К сожалению, получить профит за круглые самовары с гигантскими гнездами для электрического шнура вам не удастся. А вот если у вас имеется продолговатый тульский самовар, то точно получится обзавестись небольшой прибавкой к семейному бюджету.
4. Советские статуэтки с позолотой
Всё решает позолота! / Фото: yula.ru
Не каждую старую советскую статуэтку удастся выгодно продать. Ключевое слово: ПОЗОЛОТА. Особенно котируются статуэтки, связанные с московской Олимпиадой 1980-х годов, а также статуэтки школы Гжель с позолотой. Также достаточно приличные деньги дадут на немецкие статуэтки.
5. Виниловые пластинки
Золото для современных меломанов. / Фото: depositphotos.com
Наибольший рост продаж среди коллекционеров и антикваров сейчас показывают виниловые пластинки. Все больше и больше людей отдают предпочтение «ламповому» звучанию, поэтому спрос растет не только на редкие коллекционные издания, но и на винил в целом. Кстати, доводилось ли вам слушать музыку с виниловой пластинки на старом советском проигрывателе типа ВЕГА? Если нет, то только поэтому вы не понимаете, почему этот звук круче, чем любой современный DOLBY.
6. Советские ёлочные игрушки на прищепках
Их коллекционеры с руками отрывают! / Фото: pinterest.com
В принципе, вам дадут некоторые денежки за любые непобитые старые советские стеклянные ёлочные игрушки, но в топе находятся именно игрушки на прищепках. Точно пообедаете в любимой кафешке за их счет!
Интересный факт. Выше всех ценятся крохотные космонавты (на фото выше - в центре).
7. Рабочие плёночные фотоаппараты
Писк среди хипстеров и модных подростков! / Фото: wikipedia.org
Ваша покорная слуга уже не раз и не пять раз наблюдала в модных кофейнях областного центра продвинутую молодёжь, держащую в руках старые плёночные фотоаппараты. Снимать на них сейчас считается понтом. Это так же по-бунтарски сейчас, как в 20 лет облачиться в бабушкин пуховый платок и бабушкино пальтишко с меховым воротником, вкупе с прямой юбкой и высокими сапогами с носком-лодочкой. Поэтому за такие работающие камеры дают достаточно большие деньги.
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