Штраф за ввоз киндер-сюрприза, или Какие продукты под запретом в США

Покупая те или иные продукты питания, мы даже не задумываемся, что в некоторых странах они находятся под запретом. В Америке тоже есть небольшой их перечень. Самое интересное, что в остальных странах мира все продукты из списка разрешены.
1. Конина
В США конину ни на одном прилавке не найти / Фото: rus.delfi.ee
Лошадиное мясо в стране запрещено. Ни в одном из штатов нельзя его купить, как и субпродукты из него, например, колбасу. Привезти конину из-за рубежа тоже не удастся, потому что это запрещено на законодательном уровне.
2. Абсент
В составе Абсента трава, вызывающая привыкание / Фото: yandex.by
В США напиток запрещается, так как в нем содержится полынь в большом количестве. В стране эта трава включена в группу органических наркотических веществ, вызывающих у потребителя привыкание.
3. Молоко
Продавать молоко из-под коровы запрещено, допускается только пастеризованное / Фото: twitter.com
Сам по себе продукт разрешен. Пьют его все без исключения, хотя есть и некоторые ограничения. В части американских штатов разрешается продавать исключительно пастеризованное молоко, но ни в коем случае не натуральное, из-под коровы.
4. Киндер-Сюрприз
Шоколадные яйца запретили в США из-за риска задохнуться / Фото: hopop.ru
Любимая всеми детьми игрушка в шоколаде в Америке запрещена. Ее нигде нельзя найти в магазинах и супермаркетах. Дело в том, что в стране были зарегистрированы случаи, когда ребятишки давились мелкими игрушечными деталями, пытаясь их съесть. Они просто думали, что игрушки внутри тоже съедобные. Если же кто-то привезет в США этот продукт из-за рубежа, то ему грозит штраф на сумму две тысячи долларов.
5. Алкогольные энергетические напитки
По мнению американцев, энергетики наносят большой вред здоровью / Фото: juristpomog.com
Американцы считают, что любые энергетики способны нанести здоровью человека огромнейший вред, особенно в тандеме с алкоголем. И это действительно верное решение, которое не помешало бы внедрить на практике во всем мире.
Некоторые запреты, как в случае с энергетиками, действительно обоснованы. Что же касается киндер-сюрприза, то здесь можно и поспорить. Мы все в детстве гонялись за этим шоколадным яйцом, и никто даже не думал съедать игрушку.
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