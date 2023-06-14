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Штраф за ввоз киндер-сюрприза, или Какие продукты под запретом в США


Штраф за ввоз киндер-сюрприза, или Какие продукты под запретом в США


Покупая те или иные продукты питания, мы даже не задумываемся, что в некоторых странах они находятся под запретом. В Америке тоже есть небольшой их перечень. Самое интересное, что в остальных странах мира все продукты из списка разрешены.

1. Конина


В США конину ни на одном прилавке не найти / Фото: rus.delfi.ee

В США конину ни на одном прилавке не найти / Фото: rus.delfi.ee

 

Лошадиное мясо в стране запрещено. Ни в одном из штатов нельзя его купить, как и субпродукты из него, например, колбасу. Привезти конину из-за рубежа тоже не удастся, потому что это запрещено на законодательном уровне.

2. Абсент



В составе Абсента трава, вызывающая привыкание / Фото: yandex.by

В составе Абсента трава, вызывающая привыкание / Фото: yandex.by

 

В США напиток запрещается, так как в нем содержится полынь в большом количестве. В стране эта трава включена в группу органических наркотических веществ, вызывающих у потребителя привыкание.

3. Молоко


Продавать молоко из-под коровы запрещено, допускается только пастеризованное / Фото: twitter.com

Продавать молоко из-под коровы запрещено, допускается только пастеризованное / Фото: twitter.com

 

Сам по себе продукт разрешен. Пьют его все без исключения, хотя есть и некоторые ограничения. В части американских штатов разрешается продавать исключительно пастеризованное молоко, но ни в коем случае не натуральное, из-под коровы.

4. Киндер-Сюрприз


Шоколадные яйца запретили в США из-за риска задохнуться / Фото: hopop.ru<br>

Шоколадные яйца запретили в США из-за риска задохнуться / Фото: hopop.ru

 

Любимая всеми детьми игрушка в шоколаде в Америке запрещена. Ее нигде нельзя найти в магазинах и супермаркетах. Дело в том, что в стране были зарегистрированы случаи, когда ребятишки давились мелкими игрушечными деталями, пытаясь их съесть. Они просто думали, что игрушки внутри тоже съедобные. Если же кто-то привезет в США этот продукт из-за рубежа, то ему грозит штраф на сумму две тысячи долларов.

5. Алкогольные энергетические напитки


По мнению американцев, энергетики наносят большой вред здоровью / Фото: juristpomog.com

По мнению американцев, энергетики наносят большой вред здоровью / Фото: juristpomog.com

 

Американцы считают, что любые энергетики способны нанести здоровью человека огромнейший вред, особенно в тандеме с алкоголем. И это действительно верное решение, которое не помешало бы внедрить на практике во всем мире.

Некоторые запреты, как в случае с энергетиками, действительно обоснованы. Что же касается киндер-сюрприза, то здесь можно и поспорить. Мы все в детстве гонялись за этим шоколадным яйцом, и никто даже не думал съедать игрушку.

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Штраф за ввоз киндер-сюрприза, или Какие продукты под запретом в США

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Штраф за ввоз киндер-сюрприза, или Какие продукты под запретом в СШАПодписаться на мой Instagram
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