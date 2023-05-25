Чем больше орхидей, тем лучше! С этим согласится каждый любитель этого прекрасного растения. К счастью, процесс размножения орхидей может быть очень простым.
Зная несколько секретов, вы легко сможете получить много молодых растений из одного цветоноса.
Для подготовки черенков к укоренению необходимо приготовить настой из банановой кожуры. Для этого нарежьте кожуру одного банана на небольшие кусочки и залейте 500 мл кипятка. Накройте емкость с кожурой крышкой и оставьте настаиваться на сутки.
Для размножения потребуется цветонос, который необходимо разрезать на части длиной по 5-7 см. Важно чтобы на каждой части находилась точка роста, только в этом случае получится вырастить молодое растение. Для разрезания цветоноса используйте продезинфицированное лезвие.
Чтобы избежать попадания бактерий, места срезов необходимо обработать свечным воском.
Перелейте банановый настой в емкость и растворите в нем одну таблетку витамина В1. Витамин В1 поможет растениям лучше усваивать питательные вещества, будет регулировать их рост и стимулировать процесс образования новых корней.
Поместите подготовленные черенки в банановый настой на 15 минут.
Для того чтобы ускорить процесс укоренения, заверните каждый черенок в торфяную губку. Зафиксируйте черенок с помощью кабельной стяжки.
Поместите торфяные губки с черенками в емкость, наполненную древесной корой, и обильно обрызгайте водой.
Накройте емкость крышкой, чтобы создать парниковый эффект, и поставьте ее в светлое место. Важно избегать попадания прямых солнечных лучей на черенки. Регулярно увлажняйте торфяные губки. Уже через 3 недели у черенков начнет развиваться корневая система, и появятся молодые листочки.
Продолжайте ухаживать за черенками, и примерно через 3 месяца молодые растения с крепкой корневой системой можно будет пересаживать на постоянное место вместе с торфяными губками.
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Как просто размножить орхидею
Чем больше орхидей, тем лучше! С этим согласится каждый любитель этого прекрасного растения. К счастью, процесс размножения орхидей может быть очень простым.
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