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Почему в Америке «ватный» хлеб

Конечно же, первое, что бросается в глаза русскому человеку, который приехал в Соединённые штаты Америки — это хлеб. Ведь он совсем не такой, к которому мы привыкли в России.



«Ватный», «безвкусный», «совсем не такой, как у нас» — вот первые мысли, которые приходят в голову.


Хлеб в России — всему голова

Многим может показаться, что это просто капризы русских людей, но как бы не так.

Ведь американский хлеб действительно отличается от того, к которому мы привыкли. Тем более, что уже в СССР большинство граждан ели практически все вместе с хлебом. Ведь так не только вкуснее, но и сытнее!


В России хлеб едят со многими блюдами

А в чем же разница? Давайте с вами в этом разберемся. Конечно же стоит отметить текстуру. Русский хлеб плотный, с хрустящей корочкой и нежным мякишем. Американский, в свою очередь, слишком мягкий, как пух. Также у него нет выраженного вкуса. А ещё очень важный показатель — это его свежесть. Ведь у нас в России хлеб черствеет очень быстро. В свою очередь, в Америке он может лежать неделями на столе и с ним ничего не будет. Это достигается за счёт использования консерваторов и добавок.


В Америке в основном хлеб используют лишь для бутербродов

Но самое главное, пожалуй, отличие — это его роль в рационе. В Росси хлеб — это традиционное дополнение к супам, вторым блюдам. В Америке его едят с маслом или вареньем. Но чаще всего его используют как «ингредиент» сандвичей, бургеров и хот-догов.

В результате получается, что американский хлеб — это отдельный вид «хлеба». Он создан специально под специфические потребности американской культуры. Конечно, он может вызвать разочарование у многих русских людей. Но здесь важно понимать, что к этому продукту в Америке свое отношение. В то время, как в России хлеб — это всему голова, здесь все по-другому.


В США продают не только белый, но и черный хлеб

Стоит отметить, что в большинстве супермаркетов продается преимущественно белый хлеб. Но несмотря на это в специализированных пекарнях можно найти и черный, и ржаной, а также другие виды. К тому же, стоит отметить, что американская культура не стоит на месте. Все больше людей отказываются от вредных продуктов.
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