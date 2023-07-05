10 удивительных трюков природы

Рыба-пила в природных условиях способна к бесполому размножению
Партеногенез — форма полового размножения, примечательная тем, что женские половые клетки начинают развиваться во взрослом организме без предварительного оплодотворения.
Партеногенез встречается в животном мире нередко. Акулы, ящерицы и даже куры — все эти животные могут рожать с помощью партеногенеза.
Учёные до недавних пор считали, что потомство, рождаемое «девственным путём», очень слабо и немногочисленно, поэтому не может выжить в условиях дикой природы. Но флоридская рыба-пила опровергает это предположение.
Более девяти лет исследователи занимались отбором образцов генетического кода у особей рыбы-пилы, обитавших у берегов Флориды. Исследовав около 200 образцов ДНК, они выяснили, что 3,5% рыбин имеют лишь одного родителя. То есть потомство, рождённое благодаря партеногенезу, может успешно выжить в естественной среде обитания.
У насекомых появились рабочие «шестерёнки»
До недавних пор считалось, что шестерёнки — важное изобретение человеческой цивилизации, ставшее символом наступления эры механизмов. Но неожиданно они были обнаружены у Issus coleoptratus, миниатюрного прыгающего насекомого, длина тела которого не превышает 3 миллиметров. И это далеко не обычные зубчатые наросты, наблюдавшиеся ранее и у других животных, а вполне рабочие шестерёночные механизмы! Находящиеся на задних лапках насекомых вращающиеся шестерёнки позволяют их конечностям двигаться синхронно, благодаря чему насекомое может делать длинные прыжки.
Более того, углы на зубьях немного закруглены, что предохраняет их от стирания или срезания. Мы ассоциируем аналогичные механизмы с велосипедом или автомобильной коробкой передач, но никак не с животными, не так ли?
Все млекопитающие мочатся за 21 секунду
Исследование, проведённое на кафедре биологии Технологического института штата Джорджия, было столь необычным, что работавшие над ним учёные стали обладателями Нобелевской премии. Команда просмотрела около 30 размещённых на сайте YouTube.com видеозаписей мочеиспускания млекопитающих, после чего отправилась в ближайший зоопарк, чтобы наблюдать за данным процессом самостоятельно. В итоге выяснилось, что все млекопитающие крупнее крысы мочатся чуть дольше 20 секунд.
Да-да, мочевой пузырь слона успевает опорожниться за то же время, что и, например, мочевой пузырь кота. И этому факту есть простое объяснение: чем большие размеры имеет животное, тем больше и его уретра. Кот за 21 секунду успевает выдавить буквально пару капель, слон же испускает мощную струю.
Такого понятия, как овощи, не существует
Начнём с того, что понятие «овощи» не является биологическим термином. То, что люди обобщённо называют «овощами», относится к различным категориям растений. Например, морковь и свекла — это корни, лук и чеснок биологи называют луковицами, спаржу — стеблем, салат — листьями, картофель — клубнем, а цветную капусту и брокколи — соцветьями.
Не существует даже законного общепринятого определения термина «овощи». Из-за этого иногда возникают парадоксальные ситуации. Так, в XIX столетии Верховный суд Соединённых Штатов решил, что помидор следует считать овощем, но в некоторых других странах его юридически определили как фрукт.
А ещё люди часто называют овощами (когда речь заходит о еде) растения, которые не имеют к ним ни малейшего отношения. Например, грибы или фасоль. В общем, проще сказать, что овощей в природе вообще не существует.
В вас могут скрываться два человека
В 2014 году американка Лидия Фаирчилд пыталась заставить отца своих детей платить алименты. Чтобы доказать его биологическое отцовство, она направила в судебную инстанцию ходатайство о прохождении соответствующего теста. Результаты анализа её шокировали. Выяснилось, что ответчик действительно является отцом, но в то же время Лидия… не являлась матерью своих детей!
Ясное дело, для женщины это стало сюрпризом. Целых девять месяцев она вынашивала двоих сыновей, а потом родила их. Несмотря на это, следы её ДНК в генах мальчиков отсутствовали. Судья предположил, что Лидия пытается обмануть его, чтобы получить деньги. Однако истина оказалась куда более странной: с научной точки зрения, матерью детей Лидии являлась её нерожденная сестра.
Как это объяснить? На ранних этапах беременности два плода в редких случаях сливаются воедино, формируя одно тело, химеру. Являясь комбинацией двух разных клеточных линий, химеры способны нести в своей яйцеклетке (или сперме) гены, отличающиеся от остальных частей их тела. В какой-то мере какая-то часть организмов химер принадлежит не им.
Из цыплят можно сделать динозавров
В январе 2014 года учёные из Государственного университета Чили захотели выяснить, как перемещались древние динозавры. Так как ящеры не дотянули до нашего времени каких-то 65 миллионов лет, они решили понаблюдать за обычными цыплятами. Правда, нужно было ещё прикрепить к ним сзади протезы, похожие на хвосты динозавров.
Вы думаете, это шутка? Отнюдь! Учёные действительно хотели изучить особенности передвижения тиранозавров. А любой цыплёнок является очень далёким потомком доисторических ящеров. Эксперимент был признан удачным. Судя по отчётам (и сопровождающим их видеозаписям), команда успешно заставила цыплят ходить, как динозавров. За это небольшое, но важное открытие чилийские учёные стали кандидатами на получение Нобелевской премии мира.
Неправильные Чёрные дыры
В сентябре 2015 года представители Королевского астрономического общества выпустили пресс-релиз, в котором объявили об открытии сверхмассивной чёрной дыры в центре одной из далёких галактик. Её размеры удивили даже учёных. Судя по расчётам, чёрная дыра в 32 раза больше, чем это возможно с физической точки зрения.
Все ранее обнаруженные объекты этого типа соответствовали твёрдому перечню космических правил. Но в галактике SAGE0536AGN была обнаружена чёрная дыра, масса которой в 350 миллионов раз превышает массу Солнца! Размер этой чёрной дыры является слишком большим для её родительской галактики. А знаете, что сказали учёные, сделавшие это открытие? Они просто заявили, что такой чёрной дыры не может быть!
Правда, через несколько дней они высказали предположение о том, что SAGE0536AGN может являться представителем неизвестного доселе класса галактик.
Шимпанзе способны планировать
В зоопарке Бюргерса (Нидерланды) группа кинематографистов для съёмок одного из фильмов запустила беспилотник над территорией, на которой живут обезьяны. Когда летательный аппарат перемахнул через высокое ограждение, произошло удивительное. Самка шимпанзе с помощью палки атаковала беспилотник и сбила его. А потом на него набросились её сородичи, которые разорвали недешёвый технический аппарат на куски.
После того как учёные изучили видеозапись, они сделали шокирующее заявление: по их мнению, шимпанзе, атаковавшие беспилотник, спланировали нападение заранее.
Когда аппарат только разворачивался, чтобы потом пролететь над стаей, обезьяны уже начали готовить палки для нападения. Затем они терпеливо дождались, пока он к ним приблизится. Анализ их мимики показал, что животные не испытывали страха. То есть точный удар палкой являлся итогом тщательно просчитанной атаки, а не случайным везением запаниковавшей обезьяны.
Учёные впервые стали свидетелями планирования и координирования своих действий высшими приматами.
Деревня, где девочки спонтанно превращаются в мальчиков
Казалось бы, без определённых хирургических манипуляций девушка никак не может спонтанно превратиться в парня. Но для каждого правила есть свои исключения. В данном случае речь пойдёт о жителях маленькой деревни Салинас, расположенной в Доминиканской Республике. Их дети регулярно меняют свою половую принадлежность, такова уж их физиология!
Примерно у одного из 90 детей, рождающихся в деревне Салинас, присутствует редкая генетическая мутация. Она вызывается аномально низким содержанием фермента, называемого 5-альфа-редуктаза.
Это значит, что при рождении и в первые годы жизни мальчики выглядят так же, как и девочки. Лишь в период полового созревания начинается формирование гениталий. Иногда подобные преображения становятся абсолютной неожиданностью для родителей детей. Ещё бы — куда теперь девать все юбочки и блузочки?
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