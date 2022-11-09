«Трогательные места» у статуй, или с чем на самом деле фотографируются туристы?

Все мы знаем, что в народе уже довольно плотно укоренилась своеобразная примета, что если подержаться за определенное место у той или иной статуи, то это принесет удачу, как в личных, так и в рабочих делах. Практически в каждом городе нашего огромного мира существуют такие изваяния, с которыми необходимо как-то взаимодействовать, к примеру, целовать, трогать, тереть и так далее. У некоторых таких местных достопримечательностей есть даже свои легенды.
На самом деле, обнаружить, какое место у скульптуры нужно потрогать, чтобы обрести счастье, избавиться от бесплодия и успешно зачать ребенка, довольно просто, ведь оно всего выделяется из общей картины. В этой статье мы расскажем вам о самых интересных статуях, а также об отдельных их местах, за которые люди с удовольствием держатся.
1. «Crazy Girls», Лас – Вегас
Совершенно неудивительно, что знаменитый Лас-Вегас получил известное всему миру прозвище «Город грехов». Грешить в этом месте просто необходимо, да и можно со сто процентной уверенностью сказать, что город однозначно вас не отпустит, если вы не вкусите большинство его запретных плодов. Статуя «Crazy Girls» олицетворяет собой женский спечённый коллектив, который стоит рука об руку, спиной к толпе. На самом деле, это было реальное шоу, и данные красавицы действительно выступали в одном из самых знаменитых отелей и казино в Лас-Вегасе под названием «Riviera». К сожалению, данное заведение было закрыто в 2015 году, и статую перевезли в известнейший ресторан в Нью-Йорке «Planet Hollywood».
2. Виктор Нуар, Париж
Для начала, стоит оговориться, что Виктор Нуар был простым французским журналистом, а вот прославился молодой человек уже после своей смерти. В 1870 году его застрелил Пьер Наполеон Бонапарт. Это происшествие вызвало волну негодования в обществе. Похороны журналиста посетили более 100 000 человек, а его могила стала одной из самых известных достопримечательностей кладбища Пер-Лашез. Почему так произошло? А всему виной легенда, которая гласит, что если потереться или потрогать надгробие в особом месте (на фотографии прекрасно видно, в каком), то вы гарантировано избавитесь от бесплодия, фригидности, импотенции и кроме этого, сможете с легкостью забыть о любимом человеке, который от вас ушел. Не зря это место является весьма популярным среди женщин.
3. Статуя Адама, Нью-Йорк
На самом деле, статуй две. Адам и Ева расположились в одном и крупнейших торговых центров Нью-Йорка, и каждая из них достигает в высоту до четырех метров. Тем ни менее, статуя Адама, вероятно, привлекает больше внимания, чем статуя Евы. Если вы посмотрите между его ног, то поймете, почему. Люди любят приходить и прикасаться именно к этой его интимной части. То, сколько раз ее успели уже потереть, заметно сразу невооруженным глазом. Доподлинно известно, что особой легенды не существует. Люди предпочитают прикасаться к детородному органу Адама просто так.
4. Джульетта, Мюнхен
В самом центре этого прекрасного баварского города вы без особого труда можете встретить статую прекрасной Джульетты из одноименной пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». Она расположена в самом центре этого уютного и красивого города. У этой статуи был ее знаменитый близнец, который располагался в Италии. Статую Джульетты облюбовали туристы со всего света. По традиции, в руки этой девушки необходимо положить пару цветов, но, судя по фото, ушлые туристы предпочитают не только дарить цветы, но еще и трогать за грудь.
5. Андраш Хадик, Будапешт
Андраш Хадик был известным венгерским гусаром. В 1937 году в честь этого знаменитого солдата была возведена его статуя. Найти ее можно рядом со знаменитой церковью Маттиаса, расположенной на холме, с которого открывается удивительный вид на весь Будапешт. Статуя символизирует храбрость, мужество и отвагу. Но, несмотря на это, скорее всего, многих не особо интересует сам Андраш. Большинство туристов считают, что просто обязаны потереть между ног у коня, на котором восседает знаменитый гусар. Кроме этого, студенты из Технического университета, который находится в Будапеште, верят, что если прикоснуться к этому месту перед экзаменами, то обязательно все пройдет успешно. Видимо, успешно сдать экзамены хотели многие, потому что городские чиновники издали специальный закон в защиту городских памятников. По их мнению, такое поведение крайне неуважительно по отношению к историческому наследию.
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