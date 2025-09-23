Для тех, кто вечно занят: 9 здоровых продуктов, которые не нужно готовить

Для того, чтобы правильно питаться, не обязательно по полдня проводить на кухне. Можно просто держать в своем холодильнике несколько полезных продуктов или покупать их в качестве перекуса, вместо булочки. Главное преимущество еды из списка Novate.ru состоит в том, что ее не надо или почти не надо готовить.
1. Хлеб
Самым полезным считается цельнозерновой хлеб. / Фото: telegra.ph
Сюрприз! Люди, которые уже успели отказаться от хлеба в пользу здорового питания, можете смело возвращать его в свой ежедневный рацион. Самое главное – выбрать правильный продукт, который принесет организму максимум пользы. Скажите твердое «Нет!» выпечке из белой муки, разнообразным кексам, пирожкам, сладким булочкам со сгущенкой и пр. Главным в вашем меню должен стать цельнозерновой хлеб с семечками или другими полезными добавками. Он насытит организм клетчаткой и полезными углеводами, а также надолго утолит твой голод. Если вас не привлекает идея есть обычный хлеб, сделайте сэндвичи с отварной курицей, овощами или авокадо.
2. Сыр
Сыр нужно выбирать исходя из его калорийности. / Фото: fb.ru
Несмотря на достаточно высокую калорийность (360 ккал на 100 граммов Российского сыра), этот продукт обязан присутствовать в вашем рационе благодаря своему богатому составу. В нем содержится кальций, белок, витамин D и прочие полезные вещества. Когда будете выбирать сыр, отдавайте предпочтение не элитным сортам с плесенью и камамберу, а твердым, например, пармезану, чеддеру и пр. Если вы следите за своей фигурой, оптимальным вариантом для вас будут сыры с пониженным содержанием жира – они менее калорийные.
3. Йогурт без добавок
Йогурт может быть самостоятельным перекусом или заправкой. / Фото: irecommend.ru
В состав йогурта входят практически все питательные компоненты, которые необходимо для слаженной работы организма. 245 граммов продукта содержит половину суточной нормы кальция. Кроме того, натуральный йогурт богат витаминами В2 и В12. Последний защищает оболочку желудка от повреждений, которые может вызвать частое употребление «вредной» пищи. Кисломолочный продукт насыщает человеческий организм полезными жирами, фосфором, калием и магнием, которые очень важны для грамотного течения обменных процессов, а также поддержания артериального давления.
Йогурт является идеальным вариантом завтрака и перекуса в течение дня. Кроме того, его можно использовать в качестве заправки, например, для фруктовых салатов. Получается очень вкусно и полезно.
4. Соки из зелени
Зеленые соки обладают хорошим детокс-эффектом. / Фото: healthysh.com
Если говорить о трендах в правильном питании, то одним из главных сейчас являются зеленые соки. И это неудивительно, ведь они укрепляют здоровье и приносят организму много пользы. Во-первых, в таких соках содержится много витаминов и микроэлементов. Во-вторых, они совмещают в себе питательность и низкокалорийность, легко перевариваются, ускоряют обменные процессы. В-третьих, зеленые соки обладают сильным детокс-эффектом, очищают организм от шлаков и токсинов, укрепляют иммунитет. Подобные напитки стоит употреблять исключительно в сыром виде, так как малейшее нагревание приводит к потере большого количества полезных веществ, входящих в их состав.
5. Замороженные ягоды
Ягоды можно замораживать самостоятельно. / Фото: smak.ua
В холодный сезон, когда на рынке нельзя найти свежие ягоды, на помощь приходят замороженные. Они станут идеальным дополнением к йогурту, салату, каше или ПП-выпечке. Кроме того, ягоды можно внести в меню как самостоятельный десерт и вкусный перекус. Вопреки распространенному мнению, они не являются менее полезными, чем свежие. В составе ягод много антиоксидантов, минералов, витамины С, А, В, а также около 10% суточной нормы клетчатки, которая необходима нашему организму для здорового функционирования ЖКТ.
Продукт помогает бороться с авитаминозом, способствует здоровью сердечно-сосудистой систему, улучшает состояние кожи. А невысокая калорийность (малина – 42 ккал, клюква – 26 ккал, клубника – 34 ккал) делает замороженные ягоды идеальным компонентом диетического меню, в отличие от варенья или джема, в состав которых входит много сахара.
Замороженные ягоды долго хранятся, поэтому смело можете самостоятельно закупать любимый продукт летом по невысокой цене, и отправлять в морозилку, предварительно расфасовав по вакуумным пакетам.
6. Замороженные овощи
В замороженных овощах столько же пользы, сколько и в свежих. / Фото: funtosave.org
От ягод переходим к овощам. Здесь та же ситуация – от длительного воздействия низких температур они не становятся менее полезными и не теряют витамины, минералы, питательные вещества. Если вы не заморозили овощи самостоятельно, выбирайте в магазине смеси, в состав которых входят ваши любимые, например, морковь или брокколи. На их приготовление уйдет не больше пяти минут, и у вас всегда будет быстрый гарнир к рыбе или мясу. Очень быстро, удобно и, конечно, полезно.
7. Картофель
Запеченный картофель в кожуре сохраняет все полезные свойства. / Фото: chargriller.ru
Этот овощ уже давно перестал быть врагом фигуры номер 1. Раньше его опасались из-за большого количества крахмала, который переваривается до сахаров и этим способствует увеличению веса. Однако если картофель правильно готовить, то он смело может войти в список полезных продуктов, подходящих для ежедневного употребления.
Для начала давайте поговорим о его полезных свойствах. В овоще содержится много витамина С, даже больше, чем в грейпфруте. В состав также входит клетчатка, которая не раздражает стенки желудка и нормализует работу ЖКТ. Медь, йод и магний предотвращают появление отеков, так как способствуют быстрому выходу жидкости из организма. Растительный белок надолго утоляет голод, а пищевые волокна выводят токсины, одновременно поддерживая нормальный уровень сахара в крови.
Чтобы овощ не был вредным для фигуры и здоровья в целом, готовьте его в мундире или запекайте в духовке. А те хозяйки, у которых вообще нет времени, смело могут отправлять картофель в микроволновку прямо в кожуре. Для его приготовления понадобится максимум десять минут.
8. Макароны
Макароны из твердых сортов пшеницы с овощами. / Фото: artfile.ru
Еще один продукт, который долгое время считался вредным, но по итогу оказался гораздо полезнее некоторых распиаренных суперфудов. Правильные макароны – те, которые сделаны из твердых сортов пшеницы или приготовлены с добавлением овощей. Никогда не пробовали чечевичные или гороховые? Очень вкусно!
Приготовить их можно за десять минут, а взамен вы получите много «плюшек». Макароны обладают низким гликемическим индексом, быстро и надолго утоляют чувство голода. В их составе много клетчатки и пищевых волокон, которые облегчают процесс переваривания пищи, очищают ЖКТ от шлаков и токсинов. Еще один плюс – большое количество витамина В, который участвует в метаболических процессах и оказывает положительное влияние на работу нервной системы. Макароны содержат также витамин Е, замедляющий старение организма, и железо, необходимое для грамотной работы кровеносной системы.
9. Орехи
Все виды орехов одинаково полезны. / Фото: planetakartinok.net
Несколько пакетиков орехов дома поможет улучшить состояние кожи, повысить уровень работоспособности, обеспечить мощную антиоксидантную защиту, нормализовать работу кишечника, снизить холестерин. В них содержатся ненасыщенные жиры, клетчатка, витамины и минералы, они подходят для любого типа питания, начиная с веганства и заканчивая кетодиетой.
Орехи являются простым и полезным перекусом, подходят в качестве добавки для салатов, каш, вторых блюд, ПП-десертов. Эксперты рекомендуют хранить продукт не в кухонном шкафчике, как привыкли делать многие из нас, а в холодильнике, чтобы жирные кислоты, входящие в их состав, не окислялись.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии