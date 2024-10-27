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Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Великий автор может создать образ героя литературного произведения одними лишь словами. И часто описанию литературных героев уделяется особое внимание, так как выбранные писателем черты помогают сформировать мнение о личности и характере героя. При экранизации книги эти характерные черты часто теряются.



Американский художник и режиссер Брайан Джозеф Дэвис в своем проекте The Composites оживляет всемирно известных литературных персонажей по описанию в романах с помощью полицейской программы, создающей фотороботы подозреваемых.

Надо отметить, что большинство портретов художника и образы, воплощенные на экране, очень похожи, как, например, Том Рипли из «Талантливого мистера Рипли» и сыгравший его Мэтт Деймон. Так что не всё потеряно в современном кинематографе.

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни


Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Том Рипли, роман «Талантливый мистер Рипли» американской писательницы Патриции Хайсмит.

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Норман Бейтс, роман «Психоз» американского писателя-фантаста Роберта Альберта Блоха.

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Энни Уилкс, роман «Мизери» Стивена Кинга.

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Марла Зингер, роман «Бойцовский клуб» американского писателя Чака Паланика.

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Лисбет Саландер, серия книг шведского писателя Стига Ларссона «Миллениум».

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Инспектор Жавер, роман Виктора Гюго «Отверженные».

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Джек Торранс, роман Стивена Кинга «Сияние».

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Дракула, роман ирландского писателя Брэма Стокера «Дракула».

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Дейзи Бьюкенен, роман американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Кристиан Грей, книга «50 оттенков серого» Э. Л. Джеймс.

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Чудовище доктора Виктора Франкенштейна, роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей».

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Китнисс Эвердин, трилогия Сьюзен Коллинз «Голодные игры».

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Дориан Грей, роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Ганнибал Лектер, романы Томаса Харриса «Красный дракон», «Молчание ягнят», «Ганнибал», «Ганнибал: Восхождение».

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Кларисса Старлинг, романы Томаса Харриса «Красный дракон», «Молчание ягнят», «Ганнибал».

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Джейн Эйр, роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр».

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Призрак, готический роман Гастона Леру «Призрак Оперы».

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Шерлок Холмс, серия произведений Артура Конан Дойла.

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Воланд, роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

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