Непатриотичный алкоголь, опасные рептилии и др.странные запреты,которые существуют только в Исландии

Собаки

Запрет на собаку.

Завести собаку в Исландии не так-то просто.

Рептилии

В Исландию нельзя ввозить рептилий.

Алкоголь

Почти весь ХХ век в Исландии нельзя было пить пиво.

Телевидение

В Исландии нарочно прекращали передавать фильмы и передачи по телевизору на весь июль.

Баски

Несколько веков в Исландии был закон, призывающий убивать басков.

Удивительная Исландия.