Вещи, которые портят интерьер вашей кухни

Давайте разберем очевидные вещи, которые могут испортить общее впечатление и удешевить интерьер вашей кухни в разы. Если заметили их на своей кухне, забирайте варианты решения. Ну а если вы только планируете ремонт, то уделите особое внимание этим мелочам.
Именно они могут доставить неприятные эмоции в итоге.
1. Крупные принты или фотообои
Такое решение периодически возвращается в интерьерную моду, но ненадолго. Поэтому выбор в пользу фотообоев будет весьма неудачным в случае долговременного ремонта. Также не рекомендуем использовать фотопечати на натяжных потолках и полах.
Как бы ни хотелось видеть ясное небо, пальмы и виноградные арки на кухне, грамотно вписать их в интерьер комнаты вряд ли получится. Кухня будет проигрывать общей стилистике интерьера квартиры и удешевлять впечатление от ремонта.
Решение: если необходимо сделать акцент, то советуем использовать цветовые сочетания или фактуры.
2. Жалюзи и неуместный текстиль
Провалом на кухне станут обычные жалюзи, отмыть которые от запахов, копоти и жира будет невозможно. Своим не эстетическим видом они разрушат уютную атмосферу кухни и превратят ее в неприглядный офис.
Решение: выбор текстиля на окна доверьте профессионалу, либо используйте лаконичные шторы или легкие занавески. Так вы не перегрузите лишними деталями и интерьер будет выглядеть целостно.
3. Удлинители
Просчет необходимого количества выводов для розеток является одним из важных пунктов при проектировании кухни. Не стоит им пренебрегать. Определитесь заранее какая техника, где и как будет использоваться на кухне. Накиньте к этому количеству еще 3 дополнительных розетки. Лучше у вас будет запас, нежели протянутые провода и удлинители по всей кухне, которые выдадут дешевизну и непродуманность вашего нового интерьера.
Решение: если ремонт уже давно сделан, а розеток не хватает. Тут на помощь могут прийти аккуратные кабель-каналы или удлинители настольного монтажа.
4. Атрибуты стиральной машины
Несмотря на то, что стиральной машине место в ванной или прачечной комнате, в малогабаритных квартирах иногда их можно встретить и на кухнях. И как следствие все атрибуты стирки располагаются там же. А именно, корзины с бельем, комплекты средств для стирки и сушилка для белья. Не забывайте, что этим вещам здесь не место. Они не только портят интерьер, но еще и напитываются сами кухонными ароматами.
Решение: в идеале отдельная специально оборудованная комната. Если метраж ограничен, то сортируем хранение в ванной, прихожей и балконе.
5. Магниты
Всегда помните, что аляповатые магниты внесут хаос и безвкусицу в любой интерьер. Поэтому холодильник, украшенный таким декором, явно не станет изюминкой вашей кухни, а скорее наоборот.
Решение: если вы являетесь счастливым обладателем магнитов и не хотите с ними расставаться, то перенесите эти милые сердцу сувениры на специальную магнитную доску или стену, окрашенную магнитной краской.
6. Вентиляционная труба
А вы думали, что такой необходимый на кухне предмет как вытяжка может перечеркнуть красоту всего интерьера? Именно незамаскированная вентиляционная гофро-труба выдаст всю непродуманность ремонта. Помимо испорченного внешнего вида кухни, вы приобретаете бесконечные проблемы с уборкой. Такую трубу просто невозможно хорошо отмыть, т.к. при нажатии она проминается.
Решение: в идеале делать скрытую вентиляцию. Если это дорого или уже ремонт окончен, замените гофрированную трубу на гладкую и жесткую.
Читать далее →