Вещи, которые портят интерьер вашей кухни

Давайте разберем очевидные вещи, которые могут испортить общее впечатление и удешевить интерьер вашей кухни в разы. Если заметили их на своей кухне, забирайте варианты решения. Ну а если вы только планируете ремонт, то уделите особое внимание этим мелочам.

Именно они могут доставить неприятные эмоции в итоге.







1. Крупные принты или фотообои

2. Жалюзи и неуместный текстиль

3. Удлинители

4. Атрибуты стиральной машины

5. Магниты

6. Вентиляционная труба

Такое решение периодически возвращается в интерьерную моду, но ненадолго. Поэтому выбор в пользу фотообоев будет весьма неудачным в случае долговременного ремонта. Также не рекомендуем использовать фотопечати на натяжных потолках и полах.Как бы ни хотелось видеть ясное небо, пальмы и виноградные арки на кухне, грамотно вписать их в интерьер комнаты вряд ли получится. Кухня будет проигрывать общей стилистике интерьера квартиры и удешевлять впечатление от ремонта.Решение: если необходимо сделать акцент, то советуем использовать цветовые сочетания или фактуры.Провалом на кухне станут обычные жалюзи, отмыть которые от запахов, копоти и жира будет невозможно. Своим не эстетическим видом они разрушат уютную атмосферу кухни и превратят ее в неприглядный офис.Решение: выбор текстиля на окна доверьте профессионалу, либо используйте лаконичные шторы или легкие занавески.Так вы не перегрузите лишними деталями и интерьер будет выглядеть целостно.Просчет необходимого количества выводов для розеток является одним из важных пунктов при проектировании кухни. Не стоит им пренебрегать. Определитесь заранее какая техника, где и как будет использоваться на кухне. Накиньте к этому количеству еще 3 дополнительных розетки. Лучше у вас будет запас, нежели протянутые провода и удлинители по всей кухне, которые выдадут дешевизну и непродуманность вашего нового интерьера.Решение: если ремонт уже давно сделан, а розеток не хватает. Тут на помощь могут прийти аккуратные кабель-каналы или удлинители настольного монтажа.Несмотря на то, что стиральной машине место в ванной или прачечной комнате, в малогабаритных квартирах иногда их можно встретить и на кухнях. И как следствие все атрибуты стирки располагаются там же. А именно, корзины с бельем, комплекты средств для стирки и сушилка для белья. Не забывайте, что этим вещам здесь не место. Они не только портят интерьер, но еще и напитываются сами кухонными ароматами.Решение: в идеале отдельная специально оборудованная комната. Если метраж ограничен, то сортируем хранение в ванной, прихожей и балконе.Всегда помните, что аляповатые магниты внесут хаос и безвкусицу в любой интерьер. Поэтому холодильник, украшенный таким декором, явно не станет изюминкой вашей кухни, а скорее наоборот.Решение: если вы являетесь счастливым обладателем магнитов и не хотите с ними расставаться, то перенесите эти милые сердцу сувениры на специальную магнитную доску или стену, окрашенную магнитной краской.А вы думали, что такой необходимый на кухне предмет как вытяжка может перечеркнуть красоту всего интерьера? Именно незамаскированная вентиляционная гофро-труба выдаст всю непродуманность ремонта. Помимо испорченного внешнего вида кухни, вы приобретаете бесконечные проблемы с уборкой. Такую трубу просто невозможно хорошо отмыть, т.к. при нажатии она проминается.Решение: в идеале делать скрытую вентиляцию. Если это дорого или уже ремонт окончен, замените гофрированную трубу на гладкую и жесткую.