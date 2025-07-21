Прогулка по брутальным местам Югославии

С нами не соскучишься!

Жилые кварталы, отели, торговые центры и монументы, созданные из бетона, раскиданы по всей стране. Архитектура должна была показать силу государства между двумя мирами — Западом и социалистическими государствами. Прогуляемся по брутальной Югославии.



Гаражные ворота в Новом Белграде, Сербия, 31 июля 2019.