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Прогулка по брутальным местам Югославии

Жилые кварталы, отели, торговые центры и монументы, созданные из бетона, раскиданы по всей стране. Архитектура должна была показать силу государства между двумя мирами — Западом и социалистическими государствами. Прогуляемся по брутальной Югославии. Прогулка по брутальным местам Югославии

Гаражные ворота в Новом Белграде, Сербия, 31 июля 2019.

(Фото Marko Djurica): Прогулка по брутальным местам Югославии Белградская ярмарка в Белграде, Сербия, 25 июля 2019. (Фото Marko Djurica): Прогулка по брутальным местам Югославии Брутализм — направление в архитектуре периода 1950-х — 1970-х годов, первоначально в архитектуре Великобритании. Одна из ветвей послевоенного архитектурного модернизма. Основанный на грубых блочных формах, отлитых из бетона, этот стиль был популярен во всем восточном блоке. (Фото Marko Djurica): Прогулка по брутальным местам Югославии Жилой дом, известный как «телевизионный дом». Очевидно, из-за того, что окна похоже на старые телевизоры. (Фото Marko Djurica): Прогулка по брутальным местам Югославии Клиническая больница Дубрава в Загребе, Хорватия, 25 февраля 2019. (Фото Marko Djurica): Прогулка по брутальным местам Югославии Поклонники истории архитектуры находят брутализм в Лондоне, Нью-Йорке, Москве. Но, пожалуй, самые яркие и необычные образцы сохранились в странах, некогда входивших в Югославию. Прогулка по брутальным местам Югославии Комплекс многоквартирных домов «Восточные городские ворота» в районе Коньярник в Белграде, Сербия, 30 июля 2019. (Фото Marko Djurica): Прогулка по брутальным местам Югославии Квартал 23 в Белграде, Сербия. Разрушенную во время Второй мировой столицу во времена социализма активно застраивали подобными массивными «человейниками», 31 июля 2019. (Фото Marko Djurica): Прогулка по брутальным местам Югославии Брутальная лестница в жилом доме, Белграде, Сербия, 31 июля 2019. (Фото Marko Djurica): Прогулка по брутальным местам Югославии Небоскреб Genex в Белграде — один из ярких образцов «социалистического брутализма» и туристическая достопримечательность столицы Сербии, 1 марта 2019. (Фото Marko Djurica): Прогулка по брутальным местам Югославии Каждый зал внутри Дворца Сербии во времена СФРЮ носил имя одной из республик федерации, центральный же назывался Залом Югославии. Эта люстра освещает бывший Зал Хорватии, 1 июля 2019.
(Фото Marko Djurica): Прогулка по брутальным местам Югославии Заброшенное здание Музея аэронавтики в Белграде, 5 марта 2019. (Фото Marko Djurica): Прогулка по брутальным местам Югославии Они стоят на полях и в лесах — странные, футуристические, гигантские каменные скульптуры. Некоторые из них тянутся к небу, другие напоминают своим видом башни чужих цивилизаций. Но на самом деле это военные мемориалы на территории бывшей Югославии. Каменные призраки коммунизма. Мемориал павшим в битве на Сутьеске (1943) в Тьентиште, Босния и Герцеговина. (Фото Marko Djurica): Прогулка по брутальным местам Югославии Памятник Илинденскому восстанию, Крушево, Македония. 1970—1973 гг. (Фото Валентин Йек): Прогулка по брутальным местам Югославии Телебашня на горе Авала в Белграде (Авальская телебашня), 1960—1965 гг. Вид снизу. Разрушена в результате бомбардировки в 1999 г., восстановлена и введена в эксплуатацию в 2010 г. (Фото Валентин Йек): Прогулка по брутальным местам Югославии Центр телекоммуникаций, 1968—1981 гг., Скопье, Македония. Вид на юго-западный фасад. (Фото Валентин Йек): Прогулка по брутальным местам Югославии «Каменный цветок». Мемориал на месте бывшего концлагеря Ясеновац, Хорватия, 1959—1965 гг. (Фото Валентин Йек): Прогулка по брутальным местам Югославии Памятник восстанию людей Кордуна и Бании, 1979 -1981 гг., Петрова Гора, Хорватия, 26 февраля 2019. (Фото Marko Djurica):

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