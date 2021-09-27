Мастер поделился простым способом, как сделать стальные кольца одинакового размера

В сегодняшней статье мы рассмотрим один из простых и доступных способов, как сделать стальные кольца одинакового размера.

Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала Fab2Ku.

Изготавливать кольца мы будем из стального круглого прутка (гладкой арматуры). Но хотим обратить ваше внимание, что по такому же принципу можно сделать их из рифленой арматуры или квадратного прутка.

Все, что потребуется — это изготовить простое приспособление, на котором можно будет скрутить пруток в спираль.

Основные этапы работ

Сначала необходимо будет изготовить направляющую для трубы, на которую будет наматываться пруток.

Здесь ничего сложного нет: отрезаем круглую трубу большего диаметра, чем «рабочая» труба. К ней надо будет приварить кусок металлической полосы.

После этого необходимо будет сделать ручку-рычаг. Для этого отрезаем два куска стального кругляка, и свариваем их под углом 90 градусов. К торцу одной из сторон рычага привариваем шестигранную гайку.

На следующем этапе потребуется сделать направляющую для стального прутка. Отрезаем кусок полосы металла, и привариваем к нему гайку.

Сборка приспособления

Закапываем (а еще лучше — забетонировать) в землю стойку из круглой трубы. К ней перпендикулярно друг другу привариваем направляющие.

Как скрутить пруток

В направляющую гайку продеваем стальной пруток.

После этого выдвигаем из второй направляющей «рабочую» трубу, и с помощью ручки-рычага начинаем наматывать пруток вокруг трубы.

При этом с каждым новым витком труба автоматически выдвигается из направляющей «обоймы» вперед.

Как сделать кольца

После того, как полностью намотали пруток на трубу, у нас получится спираль. Зажимаем ее в тисках, и разрезаем болгаркой по всей длине.

Колечки пока еще не идеально ровные, но если немного поработать молоточком, то результат будет уже совсем другим.

Видео по теме

Подробно о том, как своими руками сделать стальные кольца одинакового размера, вы можете посмотреть ниже — в авторском видеоролике.