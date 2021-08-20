Как выглядит Universal Studios в Лос-Анджелесе

В честь 104-летия киностудии Universal — старейшей из ныне существующих голливудских киностудий — мы устроим вам экскурсию по ее территории.



Рассказывает virusog: «Я все-таки нашел в себе силы разобрать фотографии оттуда и сделать пост. Всем фанатам американского кино смотреть фотки просто обязательно».













Я попал в Universal Studios ранним утром, когда там совсем не было посетителей. Запечатлеть его таким пустынным удается далеко не всем.











Что главное в кино? Декорации! И тут их навалом. Вся площадь студий разбита на множество тематических уголков. Сверху кусочек Англии, тут — настоящий французский Прованс.







Европейские здания соседствуют с американскими забегаловками. И тут это никого не удивляет.







Декорации современных городов еще реалистичнее, и на фотографиях (как и в кино) отличить их от настоящих мегаполисов почти невозможно.







Здесь можно переместиться на 100 лет вперед или назад, просто переведя объектив камеры на соседнее здание.







А вот как все эти декорации выглядят изнутри, то есть сверху. А как реалистично все ощущается внизу!







Недавно я побывал на Atlas Studios в Марокко, так вот там 90% декораций — Древний Рим, Палестина и т.д., а тут куда больше Дикого Запада.







При этом большинство декораций так и остаются «двумерными», для фильмов этого более чем достаточно.

Свежесть постройки тут выдает только новый асфальт и разделительная полоса . А это целый комплекс для съемок «Отчаянных домохозяек». Длинная улица домов на двадцать , и тут никакой «двумерности», дома настоящие и почти полнофункциональные!«Гринч — похититель Рождества» смотрели? Это остатки декораций именно этой кинокартины. Я ее очень люблю.Этот покосившийся дом часто снимался (да и сейчас, говорят, снимается) в ужастиках Сцены из Хичкока оживают прямо на глазах. Профессиональные актеры гоняются за туристами с ножамиСцена крушения авиалайнера из « Войны миров ». Обалденная реалистичность!Все та же «Война миров».Хватит пока декораций, вернемся в парк развлечений. К 11 часам там уже не протолкнуться!Фанатам Симпсонов тут рады всегда :) Внутри «жестяные» развлечения и шутки в духе самого мультсериала.Животные-актеры в Universal Studios выступают в отдельном театре и очень успешно!Но мне, как вы понимаете , машины куда ближе! Какие там ездят сухопутные крейсеры…Этот «Плимут» я помню с детства, пересматривая «Братьев Блюз»!Любители тюнинга найдут здесь и более современные и быстрые аппараты.Ну а мое сердце навсегда принадлежит классическим «американцам».Кстати, тут же рядом расположены и павильоны, где снимается множество блокбастеров (а также сериалов). С нынешним развитием компьютерных технологий настоящих декораций нужно все меньше и меньше.Но главное, что нельзя пропустить в Universal, — это шоу «Водный мир».Одноименный фильм с Кевином Костнером в главной роли ознаменовался кассовым провалом (хотя мне он очень нравится), зато залы на шоу всегда полные! Восполняют кассовый разрыв . В шоу падают, стреляют, катаются на лодках и гидроциклах. Постоянные трюки не хуже киношных (работают профессиональные каскадеры), все взрывается и горит. Очень весело!Но самый кайф — это прилет на сцену настоящего полноразмерного самолета в финале!Зрители в шоке, передние ряды в брызгах, а на заднем плане занимается настоящий пожар.Не представляю, профессионалами какого уровня надо быть, чтобы 4-5 раз в день разрушать половину декораций, запускать самолет и взрывать пару тонн напалма. МОЛОДЦЫ!Ну а вам напоследок чуть-чуть видео с того самого WaterWorld.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)