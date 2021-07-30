«Сердце» любого дома, или Как российские звезды обустроили свои кухни

Для многих российских звезд, кухня – самое любимое место в их огромных замках и особняках.
Как ни крути, но именно кухня является сердцем любого дома. И неважно, кто его хозяин – обычный человек или известная личность. Однако, именно к последним интерес всегда повышен, ведь так любопытно, как же звезды обустроили свой интерьер. Поэтому мы и решили заглянуть к ним на огонек и рассказать, чем же примечательны звездные кухни и есть ли они в домах вообще.
Интерьер своих кухонь звезды оформляют с особой тщательностью, хотя не всегда есть время на них готовить.
Российские знаменитости – довольно обеспеченные люди, которые могут позволить обустраивать свое роскошное жилище, руководствуясь вкусом и учитывая все модные тенденции. Авторы Novate.ru уже знакомили своих читателей с самыми помпезными виллами и даже замками знаменитостей, а сегодняшний обзор поведает о интерьерах именно кухонь, раскрывая представление о комфорте российских звезд.
1. Кухня Яны Рудковской
Кухня Яны Рудковской. | Фото: zen.yandex.ru.
Интерьер кухни Яны Рудковской – известного российского музыкального продюсера и телеведущей, выдержан в спокойных серых тонах и минималистском стиле. Готовить изыски ей совсем некогда, а вот сервировка стола – любимое занятие.
Любимое занятие Яны Рудковской – создание фотонатюрмортов завтраков.
Причем очень часто эти шедевры появляются на ее страничке в Инстаграм. Глядя на восхитительные фото, кажется, что роскошная сервировка серебром в компании прекрасных букетов компенсирует не только минимализм кухни, но и простоту самих блюд для завтраков.
2. Кухня Ирины Аллегровой
Кухня в загородном доме Ирины Аллегровой.
В оформлении своего нового особняка звезда мало того, что доверилась профессиональным дизайнера, но и решила отойти от всего роскошного, парадного и даже вульгарного. Ей захотелось, чтобы все было не только стильно, но и абсолютно просто, причем с максимальным количеством бытовой техники, чтобы была возможность приготовить что-нибудь домашнее на быструю руку и без проблем.
Кухня оформлена в эклектическом стиле (Загородный дом Ирины Аллегровой).
Кухонный гарнитур был привезен из Германии, его особая конструкция навесных шкафов не имеет ручек, потому что в них устроены автоматические системы, благодаря которым при простом нажатии на дверцу она откроется. Чтобы было все идеально, даже столешницу изготовили из искусственного камня без швов.
3. Кухни Лады Дэнс
Лада Дэнс на своей кухне в московской квартире. | Фото: domzamkad.ru.
Поскольку у знаменитостей чаще всего в распоряжении есть несколько квартир и домов, то фантазии есть, где разгуляться. Так, в московской квартире певицы Лады Дэнс кухня выполнена в стиле модерн. Полы сделаны из полированного черного гранита, а потолок отделан глянцевым деревом, как на рояле. Благодаря такому оригинальному сочетанию потолок отражается на полу и наоборот.
Кухня в загородном доме Лады Дэнс. | Фото: domzamkad.ru.
Загородный дом на Рублевском шоссе российская певица оформила в роскошном классическом стиле. Старинные фрески, выполненные в стиле итальянских палаццо, можно встретить не только в гостиной, но и на кухне. На фасадах дверей кухонного гарнитура красуются изображения различных фруктов, стены изобилуют итальянскими пейзажами, на потолочном рейлинге подвешена коллекция медной посуды, привезенная из разных уголков земного шара. Все эти детали создают уникальный интерьер и особую атмосферу. Кстати сказать, певица очень хлебосольна и любит собирать гостей у себя в загородном особняке и даже готовит коронные блюда, которые обожают все родные и друзья.
4. Кухня Юлии Высоцкой
Кухня Юлии Высоцкой. | Фото: sovkusom.ru.
Это, пожалуй, самая узнавая кухня страны, ведь ее хозяйка много лет вела передачу «Едим дома» и готовила самые невероятные изыски своим домочадцам. Юлия Высоцкая сама выступила в роли дизайнера, воплощая в жизнь задумки своей свекрови, которые нашла в зарисовках.
Кухня Юлии Высоцкой оформлена в стиле прованс. | Фото: sovkusom.ru.
В итоге получился интерьер, напоминающий стиль прованс, с огромным количеством ящичков, полочек, баночек со специями и множеством кухонных девайсов.
5. Кухни Владимира Преснякова и Натальи Подольской
Кухня в московской квартире Владимира Преснякова и Натальи Подольской выполнена в стиле high-tech.
Поскольку у звездной пары есть не только квартира в Москве, но и загородный дом, то и кухни тоже две. Кухня в квартире полностью соответствует выбранному стилю high-tech, а вот в особняке она наполнена яркими цветами и радует не только хозяев, но и друзей, которые очень любят приезжать в гости.
Жизнерадостные оттенки в интерьере кухни (Загородный дом Владимира Преснякова и Натальи Подольской).
Поскольку общим стилем интерьера выбран винтаж в сочетании с элементами кантри и стильных потертостей, то и кухня поддерживает общее направление в дизайне. Причем задает особую атмосферу уюта и домашнего тепла не столько дизайнерское оформление, сколько кулинарные умения хозяйки. С этим Владимиру повезло, ведь Наталья прекрасно готовит и даже делится рецептами и фотографиями готовых блюд в своем микроблоге.
6. Кухня Анфисы Чеховой
Анфиса Чехова со своей семьей на кухне. | Фото: ru.tsn.ua.
Известная телеведущая Анфиса Чехова купила дом с готовым ремонтом и обустроенной кухней, ее абсолютно все устроило, поэтому она и не стала ничего менять, даже кирпичную стену.
Кухня Анфисы Чеховой.
Единственное, со временем чуть освежила белоснежные стены, но готовить она все-таки времени не находит (очень уж плотный график!). На кухне хозяйничает свекровь, за что Анфиса ей очень благодарна, ведь знаменитости очень нравятся грузинские блюда и домашний уют.
7. Кухня Анастасии Волочковой
Кухня Анастасии Волочковой. | Фото: starhit.ru.
Самое большое удивление, пожалуй, вызывает интерьер кухни эпатажной балерины и шоувумен Анастасии Волочковой, который выполнен в нежно-песочном цвете. От нее такого никто не ожидал, учитывая помпезность и роскошь общего убранства загородного особняка, который больше похож на музей.
Анастасия Волочкова в своей кухне.
Белый мебельный гарнитур идеально гармонирует с белоснежной глянцевой столешницей. Минимум деталей декора и воздушность всей обстановки создают атмосферу изысканного стиля.
8. Кухни ГлюкoZы (она же Наталья Чистякова-Ионова)
Интерьер кухни в московской квартире семьи Ионовых-Чистяковых.
Поскольку у семьи Ионовых-Чистяковых большое количество недвижимости, то и кухонь несколько, хотя Наталья и признается, что кулинария совсем не ее конек. В московской квартире супругов кирпичные стены, оформленные белой штукатуркой, превалируют в интерьере кухни-столовой и контрастируют с черными поверхностями столов и боковой частью гарнитура. Всю эту строгую идиллию разбавляют ярко-красные стулья и другие предметы декора. Тут пара практически не живет.
Кухня в квартире ГлюкoZы в Санкт-Петербурге.
Удивительную кухню в огромной питерской квартире Натальи, по ее словам, оформлял супруг Александр вплоть до занавесок и скатертей. Но большую гордость супругов вызывает столовая, которая объединена с кухонной зоной, ведь они очень гостеприимны, и друзья частые гости в этом доме.
ГлюкoZа со своей семьей на кухне в загородном доме.
Практически постоянно семья звезды живет в загородном особняке в элитном поселке Подмосковья. Обстановка в нем кардинально отличается от строгой роскоши городских квартир, здесь превалируют яркие краски, теплые тона, создавая тонкое очарования домашнего уюта.
9. Кухни Ксении Собчак
Кухня Ксении Собчак в квартире на Мойке в Санкт-Петербурге. | Фото: bugaga.ru.
Учитывая прошлое положение в обществе отца Ксении, то интерьер родительской квартиры выполнен в торжественном стиле с огромным количеством антиквариата (хотя сама дочь стыдилась такой помпезной обстановки). Естественно, кухня не стала исключением и даже ее украшает антикварная мебель, большая хрустальная люстра, картины в золоченых рамах и огромное количество раритетных вещичек. Вся эта роскошь разбавлена предметами декора в синей цветовой гамме.
Кухни Ксении Собчак в Юрмале и на даче.
Кухня в квартире в Юрмале оформлена в современном стиле, в черно-белых тонах с новомодной бытовой техникой. Хотя Ксения и не стоит постоянно у плиты, но иногда ей очень хочется приготовить сырнички.
Совсем по-домашнему выглядит кухня на даче, где гламурная дама любит проводить тихие семейные вечера и именно здесь она снимала свой предвыборный ролик.
10. Кухня Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Кухня примадонны в замке в Грязи выполнена в викторианском стиле. | Фото: uznayvse.ru.
По словам примадонны, и все домочадцы ее в этом поддерживают, кухня – самое уютное место в их семейном замке. И это немудрено, ведь на ней готовит самая звездная хозяйка из российского шоу бизнеса. Действительно, этот факт подтверждают не только друзья и коллеги певицы, но и домработница с нескрываемым восторгом рассказывает: «Алла Борисовна готовит прекрасно, великолепно. Я у нее и не научусь, наверное, никогда. Она просто притронется к еде — и уже вкусно!».
Главное достоинство кухни в замке Галкина и Пугачевой – тепло сердец хозяев.
Интерьер святая святых замка выполнен в викторианском стиле, на стенах которой висят картины XIX века, также ее украшают хрустальная люстра невероятной красоты и особенный кухонный гарнитур. Но как отмечают завсегдатаи, уют в их доме – это не уникальный кафель и мебель, а тепло сердец гостеприимных хозяев, живущих в нем.
В своем замке звездная пара снимает новое шоу.
В роскошной кухне проходили съемки шоу Максима Галкина «МаксимМаксим», в котором можно было увидеть самых знаменитых людей, в том числе и саму хозяйку этого замка.
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