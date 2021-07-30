«Сердце» любого дома, или Как российские звезды обустроили свои кухни

Для многих российских звезд, кухня – самое любимое место в их огромных замках и особняках.

Интерьер своих кухонь звезды оформляют с особой тщательностью, хотя не всегда есть время на них готовить.

1. Кухня Яны Рудковской

Кухня Яны Рудковской. | Фото: zen.yandex.ru.

Любимое занятие Яны Рудковской – создание фотонатюрмортов завтраков.

2. Кухня Ирины Аллегровой

Кухня в загородном доме Ирины Аллегровой.

Кухня оформлена в эклектическом стиле (Загородный дом Ирины Аллегровой).

3. Кухни Лады Дэнс

Лада Дэнс на своей кухне в московской квартире. | Фото: domzamkad.ru.

Кухня в загородном доме Лады Дэнс. | Фото: domzamkad.ru.

4. Кухня Юлии Высоцкой

Кухня Юлии Высоцкой. | Фото: sovkusom.ru.

Кухня Юлии Высоцкой оформлена в стиле прованс. | Фото: sovkusom.ru.

5. Кухни Владимира Преснякова и Натальи Подольской

Кухня в московской квартире Владимира Преснякова и Натальи Подольской выполнена в стиле high-tech.

Жизнерадостные оттенки в интерьере кухни (Загородный дом Владимира Преснякова и Натальи Подольской).

6. Кухня Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова со своей семьей на кухне. | Фото: ru.tsn.ua.

Кухня Анфисы Чеховой.

7. Кухня Анастасии Волочковой

Кухня Анастасии Волочковой. | Фото: starhit.ru.

Анастасия Волочкова в своей кухне.

8. Кухни ГлюкoZы (она же Наталья Чистякова-Ионова)

Интерьер кухни в московской квартире семьи Ионовых-Чистяковых.

Кухня в квартире ГлюкoZы в Санкт-Петербурге.

ГлюкoZа со своей семьей на кухне в загородном доме.

9. Кухни Ксении Собчак

Кухня Ксении Собчак в квартире на Мойке в Санкт-Петербурге. | Фото: bugaga.ru.

Кухни Ксении Собчак в Юрмале и на даче.

10. Кухня Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Кухня примадонны в замке в Грязи выполнена в викторианском стиле. | Фото: uznayvse.ru.

Главное достоинство кухни в замке Галкина и Пугачевой – тепло сердец хозяев.

В своем замке звездная пара снимает новое шоу.