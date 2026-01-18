Культовые поцелуи, снятые на фотоплёнку

В истории фотографии есть немало эпичных и культовых снимков, сделанных в разное время и отражающих разную сферу человеческой деятельности. В нашем сегодняшнем списке вы увидите 10 культовых поцелуев, снятых на фотоплёнку:



10. Актриса, страстно поцеловавшая солдата







На этом снимке Марлен Дитрих страстно целует солдата, вернувшегося домой после Второй мировой войны.

9. Жених и невеста, будучи девственниками, впервые поцеловались у алтаря

8. Звезда женского футбола поцеловала свою жену после победы в Чемпионате мира

7. Первый поцелуй геев, заснятый «камерой поцелуев» (kiss-cam) во время матча НХЛ

6. Скандально известный поцелуй Мадонны, Бритни Спирс и Кристины Агилеры на MTV

5. Первый публичный «первый поцелуй» («first kiss») лесбиянок в военно-морском флоте

4. Самый известный поцелуй политиков

3. Парень, который пытался успокоить свою подругу с помощью поцелуя во время массовых беспорядков

2. Канадский моряк, вошедший в историю военно-морского флота благодаря первому гейскому поцелую

1. Поцелуй, празднующий завершение Второй мировой войны