Культовые поцелуи, снятые на фотоплёнку

В истории фотографии есть немало эпичных и культовых снимков, сделанных в разное время и отражающих разную сферу человеческой деятельности. В нашем сегодняшнем списке вы увидите 10 культовых поцелуев, снятых на фотоплёнку:
10. Актриса, страстно поцеловавшая солдата
На этом снимке Марлен Дитрих страстно целует солдата, вернувшегося домой после Второй мировой войны.
Марлен Дитрих — это отдельная любопытная история. Она — немецкая актриса и певица, ставшая звездой Голливуда. Во время войны Йозеф Геббельс предлагал ей за съёмки в Германии огромные деньги, однако она отклонила все предложения. В 1939 году актриса получила американское гражданство.
9. Жених и невеста, будучи девственниками, впервые поцеловались у алтаря
Христиане Райан (Ryan) и Шанна (Shanna) дали обет сохранить свою девственность до самой свадьбы. Это касалось и поцелуев. Как только их объявили мужем и женой, молодожёны скрепили узы брака самым неуклюжим первым поцелуем в мире. Вы можете увидеть это своими глазами, потому что поцелуй снимали на видеокамеру для реалити-шоу.
8. Звезда женского футбола поцеловала свою жену после победы в Чемпионате мира
После победы американской команды в финале Чемпионата мира по футболу среди женщин в июле 2015 года радостная Эбби Уомбах (Abby Wambach), забившая больше голов, чем любой другой футболист обоих полов в США, заметила в толпе зрителей знакомое лицо.
7. Первый поцелуй геев, заснятый «камерой поцелуев» (kiss-cam) во время матча НХЛ
В начале этого года толпа зрителей была доведена до безумия во время игры между хоккейными командами «Лос-Анджелес Кингз» (Los Angeles Kings) и «Торонто Мейпл Лифс» (Toronto Maple Leafs), однако это не было связано с тем, что происходит на льду. Когда в объектив «камеры поцелуев» попала пара геев, и они сомкнули губы в поцелуе, зрители Стэйплс-центра разразились криками и овациями.
Уроженец Торонто Брэд Парр (Brad Parr) и его партнёр Энди Эванс (Andy Evans), как сообщается, стали первой однополой парой, поцеловавшейся на «камеру поцелуев» НХЛ.
6. Скандально известный поцелуй Мадонны, Бритни Спирс и Кристины Агилеры на MTV
В 2003 году на глазах у миллионов телезрителей и потрясённой аудитории в зале Мадонна поцеловала своих коллег по цеху, поп-звёзд Бритни Спирс и Кристину Агилеру. Импровизация королевы поп-музыки на 20-ой ежегодной церемонии MTV Video Music Awards моментально ввергла в шок знаменитостей и зрителей, собравшихся в нью-йоркском «Радио-сити-мьюзик-холле» (Radio City Music Hall), после чего зал оправился от увиденного и одобрительно загудел.
Мадонну, которая старше Бритни и Кристины более чем в два раза, не смутила даже присутствующая на сцене 6-летняя дочка Лурдес и сидевший в зале муж Гай Ричи, который уже неоднократно выражал недовольство тем, что его жена слишком откровенно, по его мнению, демонстрирует своё тело в общественных местах.
Операторы MTV сразу же сняли крупным планом лицо Джастина Тимберлейка (который в то время был бойфрендом Бритни Спирс), испытавшего в этот момент определённое чувство дискомфорта.
5. Первый публичный «первый поцелуй» («first kiss») лесбиянок в военно-морском флоте
В 2011 году, когда в США уже был отменён закон «Не говори — не спросят» (запрещавший служить в армии гомосексуалам обоих полов, если они не скрывали свою сексуальную ориентацию), две женщины-моряка стали первыми, кто слился в «первом поцелуе».
Старшина 2-го класса Марисса Гаета (Marissa Gaeta) из Калифорнии, вернувшись после 80-дневного плавания на корабле USS Oak Hill, поцеловалась со своей возлюбленной, старшиной 3-го класса Ситлалик Снелл (Citlalic Snell) из Лос-Анджелеса.
Толпа, стоявшая вокруг пары, кричала и махала флагами, пока 23-летняя Гаета (в форменной одежде) целовалась с 22-летней Снелл (в чёрной кожаной куртке).
4. Самый известный поцелуй политиков
Этот социалистический братский поцелуй, который сфотографировали во время приветствия Леонида Брежнева и Эрика Хонеккера, стал известным на весь мир. Редкий снимок был сделан фотографом Режи Боссю (Regis Bossu) в 1979 году на торжествах, посвящённых 30-летию образования ГДР. Снимок появился на страницах журналов по всему миру с единственной подписью — «Поцелуй» («The Kiss»).
3. Парень, который пытался успокоить свою подругу с помощью поцелуя во время массовых беспорядков
В 2011 году Скотта Джонса (Scott Jones) и его подругу Алекс Томас (Alex Thomas) сфотографировали целующимися в окружении полицейских во время беспорядков, спровоцированных фанатами после поражения команды «Ванкувер Кэнакс» (Vancouver Canucks) в финале Кубка Стэнли. Освещённые лучами прожекторов, они выглядели так, будто снимались для постера какого-нибудь фильма (их объятия даже сравнили с культовым изображением влюблённых, целующихся на пляже, на постере к фильму 1953 года «Отныне и вовеки» (From Here to Eternity)).
Однако опубликованное позже видео показало, что парень и девушка оказались на земле после ударов полицейских. Джонс пытался не столько заставить сердце девушки затрепетать в объятиях и страстном поцелуе, сколько удержать её под контролем.
2. Канадский моряк, вошедший в историю военно-морского флота благодаря первому гейскому поцелую
Старший матрос Франсис Легар (Francis Legare) вошёл в историю военно-морского флота Канады в феврале этого года, приветствуя своего партнёра Кори Вотура (Corey Vautour) после того, как фрегат HMCS Winnipeg причалил в порту Виктории. Пара обнялась в приветственном поцелуе, который стал первым «первым поцелуем» (извините за тавтологию) между мужчиной-моряком, вернувшимся из рейса, и его партнёром мужского пола.
«Первый поцелуй» — это освящённый веками морской обычай, когда жеребьёвкой определяется, кому из моряков первому будет разрешено покинуть судно после длительного пребывания в море, чтобы поцеловать своего любимого человека.
На этот раз выбор пал на Легара, и он получил право первым сойти с корабля и поцеловать Вотура после 9 месяцев, проведённых вдали от дома.
1. Поцелуй, празднующий завершение Второй мировой войны
14 августа 1945 года Альфред Эйзенштадт (Alfred Eisenstaedt) сделал снимок моряка, целующегося с медсестрой на Таймс-сквер, через несколько минут после капитуляции Японии.
Две недели спустя этот снимок опубликовали в журнале LIFE. Фотография «День победы над Японией, 1945 год, Таймс-сквер» стала одной из самых известных фотографий Второй мировой войны и является ярким напоминанием того, что чувствуют люди, узнав, что война наконец-то закончилась.
