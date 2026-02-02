С нами не соску...
Веганские десерты для здоровья и удовольствия

Большинство людей являются любителями сладостей. Они поднимают настроение, имеют приятный вкус и никому не хочется от них отказываться. Но нужно. Ведь обычные промышленные десерты имеют множество вредных веществ в составе: сахар, рафинированные и промышленные жиры, которые поднимают холестерин, искусственные красители и ароматизаторы.



Веганские десерты для здоровья и удовольствия

Отказываться от сладкого не обязательно, а просто можно найти полезные альтернативы. И одна из них — веганские десерты. В их составах сахар заменяется сухофруктами, фруктами, ягодами. А сливки и молочные продукты растительным молоком. Так в разы снижается гликемический индекс и калории на порцию, отсутствуют трансжиры и химические добавки. При этом такие десерты легко готовятся. Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова поделилась с нами интересными рецептами.

Шоколадный мусс из авокадо

Ингредиенты на 2 порции:

Авокадо — 2 шт.
Какао-порошек — 3 ст. л.
Финики (без косточек) — 100 г.
Кокосовое молоко — 100 мл.
Ваниль — по вкусу.

Приготовление:

Замочить финики на 10 минут в горячей воде. Взбить их в блендере с авокадо, какао, ванилью и молоком до кремовой массы. Охладить 30 минут. Подавать с ягодами.
Мусс обладает нежной текстурой как у трюфеля, при этом у десерта всего 180 калорий на порцию и в составе полезные жиры, калий, магний, медь, полифенолы и антиоксиданты.

Финиковые трюфели с орехами

Ингредиенты на 10 шт.:

Финики — 150 г.
Грецкие орехи — 100 г.
Какао — 2 ст. л.
Кокосовая стружка — по вкусу.

Приготовление:

Измельчить орехи в крошку. Смешать с размягченными финиками и какао. Сформировать шарики, обвалять в стружке.
Убрать в холодильник на час.

У конфет получится карамельный вкус и всего 80-90 ккал на штуку. В составе такие важные вещества, как медь, калий, марганец, витамины группы В, Е, антиоксиданты и полезные жиры.

Чиа-пуддинг

Ингредиенты на 1 порцию:
Семена чиа — 2 ст. л.
Кокосовые сливки — 75 мл.
Ягоды — по вкусу

Приготовление:

Сливки разбавить 75 мл воды. Засыпать семена в стакан, сверху залить молоком. Перемешать и убрать в холодильник на час. Далее достать и еще раз тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков и слипшихся семян. Затем снова убрать в холодильник и можно оставить на ночь. Утром достать из холодильника, еще немного размешать — получится густая масса. Добавить сверху ягоды по вкусу.

Такой десерт очень богат клетчаткой, полезными жирами, омегой-3, кальцием, фосфором и магнием. И получается примерно 200 ккал на порцию.

Веганские десерты для здоровья и удовольствия

Банановое мороженое с ягодами

Ингредиенты на 2 порции:

Бананы (замороженные) — 3 шт.
Малина или другие ягоды — 150 г.
Миндальное или кокосовое молоко — 50 мл.

Приготовление:

Заморозить нарезанные бананы на ночь. Затем взбить с ягодами и молоком до мягкого мороженого. Разложить по формочкам и убрать в морозилку.

Получится вкусное полезное мороженое, в котором 120 ккал, много калия и антиоксидантов для здоровья.

Советы по приготовлению

— Используйте спелые фрукты — они будут добавлять больше сладости.
— Если пропускать фрукты через блендер со всеми ингредиентами, то текстура будет мягче и нежнее.
— Можно добавлять различные специи для аромата и еще большей пользы. Хорошо подойдут корица, имбирь, матча, куркума, шафран и прочие.
— Используя в рецептах растительное молоко, обязательно проверьте состав, чтобы в идеале в нем были только вода и орех, из которого делается молоко.
— Хранить такие десерты следует не более трех дней.

«Таким образом, можно, не отказываясь от сладкого, готовить полезные варианты десертов и наполнять свой организм пользой. При этом получать яркое удовольствие от сладкой пищи, не ограничивая себя в любимых лакомствах», — добавляет Ольга.
