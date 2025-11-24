Как делают банковские карты

Кто знает ваш пин-код и можно ли выпустить кредитку с эротическим изображением? Приглашаем вас в процессинговый центр, съемка в котором обычно запрещена, чтобы вместе посмотреть, как эмитируют банковские карты.











Процессинговый центр финансовой группы «Лайф» был открыт в 2010 году. Здесь выпускают карты входящего в группу «Пробизнесбанка» и выполняют заказы других банков.

В центре работают всего несколько человек.После того как клиент банка заполнил заявку на получение карты, его данные поступают в процессинговый центр, а потом в специальную программу собственной разработки, с помощью которой карта печатается в эмбоссере.В центре — четыре комнаты: для печати карт, пин-конвертов, хранения заготовок и уничтожения карт . В каждую из них можно войти по электронному пропуску и отпечаткам пальцев. Любопытно, что заходить в комнату сотрудники могут только вдвоем — это сделано в целях безопасности.Конверты с пин-кодами печатаются на принтере уже заклеенными. Сначала система генерирует пин-код, а потом он наносится внутрь конверта с помощью копировальной бумаги.Никто из сотрудников банка не знает пин-коды клиентов — они хранятся в системе в зашифрованном виде. Снаружи печатаются только номер карты и имя владельца , чтобы можно было идентифицировать конверт и приложить к нему нужную карту.В хранилище лежат заводские заготовки карт с чипами и без. На некоторые из них уже нанесен рисунок. Банк-заказчик может выбрать из предлагаемых вариантов оформления или разработать свой дизайн.Себестоимость карты составляет от 200 рублей в зависимости от типа чипа, сложности нанесенных голограмм, наличия рисунка, ламинирования, глянцевого или матового покрытия.Эта сумма включается в цену обслуживания карты.У клиентов есть возможность получить карту и со своим дизайном — для этих целей в процессинговом центре есть белые заготовки без рисунка.Все изображения, которые пользователи хотят нанести на карту, проходят премодерацию. В частности, запрещено наносить надписи, логотипы, эротические фото и защищенные авторскими правами изображения. Чаще всего люди хотят видеть на карте фото животных, родственников и возлюбленных. С фотографиями пар случаются курьезы: например, время от времени на месте лица одного из влюбленных оказывается чип . В этом случае сотрудники банка связываются с клиентом и убеждают его заменить фото. Фотография наносится при помощи принтера и сразу ламинируется защитной пленкой.После этого карта поступает в эмбоссер (пресс). Сначала записываются данные на чип и магнитную ленту, а потом механически выбивается номер карты и имя владельца. С обратной стороны печатается CVV2-код. Далее выпуклые цифры и буквы покрываются серебристой фольгой — ее для этого разогревают и прикладывают к карте.После нанесения персональных данных карты доставляют в офис банка . Обычно — в течение суток, но за отдельную плату можно оформить доставку и за несколько часов. До региональных отделений карта может идти три-пять дней.В процессинговом центре также уничтожают карты с закончившимся сроком действия, ошибками или просто невостребованные клиентами.Их заносят в базу данных и каждый месяц отправляют через шредер в присутствии комиссии.Здесь же уничтожают неиспользованные пин-конверты.