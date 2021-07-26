Почему самые востребованные голливудские актрисы больше не снимаются в романтических комедиях

Когда-то у нас были Джулия Робертс и Мег Райан. В 1990-х «Любимица Америки» Робертс создала целый ряд образов «девчонок из соседнего двора» в романтических комедиях «Красотка», «Свадьба лучшего друга», «Сбежавшая невеста», «Ноттинг Хилл», которые до сих пор выжимают у нас слезу.
Райан тоже сыграла в самых топовых хитах жанра, включая «Когда Гарри встретил Салли» и «Вам письмо».
Потом к ним присоединились Сандра Баллок с романтическими комедиями «Пока ты спал», «Любовь с уведомлением», «Предложение» и Риз Уизерспун, которая внесла свою лепту в развитие жанра трогательными образами в фильмах вроде «Стильная штучка» и «Между небом и землёй».
Риз Уизерспун
В мире романтической комедии эти женщины выполняли роль своего рода ослепительно улыбающихся стюардесс: милая встреча, разрешённые недоразумения и предназначенные друг другу пары под конец сливаются в долгом поцелуе.
Кто пришёл на смену этим актрисам?
Много уже говорилось о том, что романтическая комедия, когда-то один из самых успешных жанров кинематографа, переживает упадок. В её золотой период «Красотка» стала четвёртым по сборам фильмом 90-х, а сейчас среди пятидесяти самых крупных кинопроектов вы не найдёте ни одной романтической комедии. Продюсеры возлагают самые большие надежды на грандиозные проекты с поражающей воображение компьютерной графикой, триллеры и ужасы, а женщины-звёзды стремятся откусить свой кусочек от этого пирога.
Статистика доходов кинотеатров для каждого жанра меняется регулярно, но аутсайдерские позиции романтических комедий остаются неизменными уже несколько лет.
Очевидно, что новое поколение голливудских актрис А-класса проявляют очень мало интереса к жанру романтической комедии. Дженнифер Лоуренс заработала себе имя скорее драматическими ролями, чем работами в духе Мег Райан.
Несколько лет назад Эмма Стоун блеснула в романтической комедии «Эта дурацкая любовь», но с тех пор предпочитает работать с режиссёрами авторского кино, чем играть в фильмах вроде «Бриджит Джонс».
В послужном списке других молодых представительниц из А-списка голливудских актрис (Марго Робби, Бри Ларсон, Шейлин Вудли) вообще нет романтических комедий. Долгие годы этот жанр был пределом мечтаний любой актрисы, и вот – пожалуйста, теперь он оказался совершенно не интересен.
Марго Робби
Бри Ларсон
Шейлин Вудли
Что же случилось?
Отчасти это произошло из-за того, что Голливуд сам позволил этому жанру дискредитировать себя. Фильмам о женщинах всегда было труднее пробивать себе дорогу, чем фильмам о мужчинах. Учитывая ту помпу, с которой появлялись многочисленные ленты о супергероях, романтические комедии неизменно оказывались на втором, а то и на третьем плане. И, кроме того, когда Голливуду приходилось выбирать продолжательниц дела Джулии, Мег, Сандры и Риз, он делал не самый лучший выбор – следующее за ними поколение героинь романтических комедий играли актрисы явно из списка В. Так что если Катрин Хайгл и мечтала стать Джулией Робертс, то Марго Робби вряд ли захочет стать Катрих Хайгл.
Это важно, потому что последнее поколение самых востребованных молодых актрис особенно охотно принимают предложение сниматься у обласканных критикой режиссёров самого высокого уровня. Проверенная десятилетиями схема построения карьеры (сначала в мейнстримных фильмах, а затем, заработав популярность, потихонечку пробовать себя в более-менее интеллектуальных, авторских проектах) которая прекрасно работала с Сандрой Баллок, теперь перевёрнута с ног на голову.
Дженнифер Лоуренс впервые была номинирована на Оскар в 20 лет за роль в фильме «Зимняя кость» — ещё до того, как начала сниматься в коммерчески успешных проектах, включая «Голодные игры». Эмма Стоун к 28 годам снялась в трёх картинах, номинированных как «Лучший фильм», одна из которых получила статуэтку («Бёрдмен»), а вторая, скорее всего, скоро получит («Ла-Ла-Ленд»). Марго Робби в 24 года уже поработала с Мартином Скорсезе («Волк с Уолл-стрит»).
Молодые актрисы А-класса больше не мечтают, чтобы женская часть киноаудитории обливалась слезами от умиления, следя за романтическими перипетиями их героинь. Гораздо престижней сниматься в авторском кино у выдающихся режиссёров, с которыми больше шансов попасть в номинацию на Оскар, вроде Вуди Аллена, Дэвида О. Расселла, Кэмерона Кроу и тд.
Когда-то Баллок, Робертс и Уизерспун придирчиво выбирали материал, который писался «под них» и в котором они могли бы продемонстрировать свои лучшие актёрские способности. Сегодня актрисы сами стараются вписаться в кинопроекты, в которых рулят мужчины – и среди них нет романтических комедий.
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