Как быстро сварить свеклу для салата, закуски или десерта

Казалось бы, обычный овощ, а столько сложностей, чтобы правильно его сварить. Наверняка вы догадались, что речь идет о свекле. Чтобы ее приготовление не создавало столько проблем и не проверяло ваши нервы на прочность, мы предлагаем воспользоваться лайфхаками, описанными в этой статье. Они помогут свекле быстрее приготовиться, чтобы она не разварилась и не стала водянистой.

Способ 1: Перепад температур

Способ 2: Холодная вода

Способ 3: Запекание в духовке

Способ 4: Варка в микроволновке

Способ 5: В пакете

Нужна кастрюля с кипятком с холодной водой.Многие думают, что сварить свеклу без специальных гаджетов, вроде скороварки, невозможно. На самом деле важно лишь знать некоторые нюансы, которые помогут найти подход к этому капризному овощу. В частности, если использовать хитрый трюк с перепадом температур, получится сварить продукт быстро и без потери его вкусовых качество. Обратите внимание, что этот трюк работает для небольших и средних корнеплодов, диаметром не более 10 см.Вам понадобится две емкости: одна с кипятком, другая с ледяной водой (можно добавить в холодную воду несколько кубиков льда). Возьмите свеклу, помойте ее под краном и опустите в кипящую воду на 30 минут. Очищать от кожуры и резать на кусочки не нужно, иначе она потеряет свой цвет и сочность.По истечении времени достаньте плоды при помощи шумовки и опустите в миску с ледяной водой на 10 секунд. Далее снова отправьте в кипяток, но уже на пять минут. В конце опустите в холодную воду на три минуты. За счет резкого перепада температур, свекла приготовится гораздо быстрее. Кроме того, охлаждение разрушит пектиновые волокна, благодаря чему овощ не будет жестким. Чтобы проверить готовность корнеплодов, проткните их зубочисткой – она должна входить, как в сливочное масло.Когда свекла закипит, влейте стакан холодной водыЭтот способ действует по схожему принципу с предыдущим, только холодную воду нужно добавлять в процессе варки, а не опускать в нее свеклу после кипятка. Рассказываем подробнее. После того, как кастрюля с водой закипела, и вы положили туда корнеплоды, каждые 20 минут добавляйте в емкость примерно по 100 мл холодной воды или по несколько кубиков льда. Благодаря такой хитрости не только сократится время приготовления, но и получится избежать ситуации, когда овощи снаружи готовы, а внутри сырые.Помните, что на сильном огне свекла быстро переваривается, а на медленном – получается водянистой, теряет свой сок. Поэтому самый лучший вариант – устанавливать огонь средней силы и периодически добавлять холодную воду, чтобы овощ получил «термический удар».Заверните свеклу в фольгу.Возьмите свеклу, хорошо помойте ее под краном, и пока она влажная, заверните в фольгу. Важно, чтобы плоды не были сухими, иначе они будут дольше готовиться и получатся жесткими после приготовления. Если фольги под рукой не оказалось, можете просто смазать каждый овощ растительным маслом, чтобы в процессе запекания они не подгорели. Приправьте по вкусу, положите на противень и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов. Обычно целая свекла запекается около часа, а если разрезать ее на четвертинки, то время приготовления составит примерно 45 минут.Если корнеплоды начнут пригорать, добавьте в противень немного воды. Опытные кулинары советуют проверять свеклу зубочисткой или спичкой каждые 20 минут, чтобы уловить ее идеальную структуру. Также можете использовать вилку – если зубчики легко войдут в мякоть овоща, значит, он готов. После того, как свекла остынет, протрите шкурку полотенцем – она легко отойдет и вам не придется использовать нож или пачкать руки, снимая кожуру пальцами.Положите свеклу в миску.Если на кухне есть микроволновка, перед вами открыто множество самых разных вариантов быстрого приготовления пищи, в том числе и свеклы. Возьмите большой пищевой контейнер или стеклянную миску, положите внутрь помытую влажную свеклу (большую можете разрезать на половинки или четвертинки), добавьте две столовых ложки воды, накройте пищевой пленкой и поставьте в микроволновку на пять минут.После того, как таймер прозвенит, переверните плоды и готовьте еще три-четыре минуты. Готовность проверяйте вилкой или зубочисткой. Пожалуй, это самый быстрый способ приготовления свеклы, но будьте готовы к тому, что она может получится слегка «дубовой» и не такой сочной, как в случае с духовкой или варкой в кастрюле.Проверьте готовность зубочисткой.Многие хозяйки не хотят связываться со свеклой не только потому что ее долго варить. Еще один минус корнеплода в его умении окрашивать все подряд – руки, разделочную доску, кастрюлю, в которой он варился, и пр. Если не хотите тратить время на отмывание свекольного сока (а это задача со звездочкой), предлагаем сварить овощ в пакете.Для начала хорошо отмойте свеклу от грязи, а затем положите в любой полиэтиленовый пакет, можно взять даже из-под хлеба. После этого добавьте внутрь столовую ложку сахара и плотно завяжите пакет. Сахар нужен для того, чтобы овощ не потерял насыщенный цвет и оставался ярким.Налейте в кастрюлю воду, поставьте на плиту, а после того, как жидкость закипит, положите пакет со свеклой. Время варки может варьироваться от 30 минут до одного часа – все зависит от размера свеклы и толщины кожицы. В конце опустите корнеплоды в холодную воду на пять минут, после чего приступайте к чистке. Иногда достаточно обтереть свеклу бумажным полотенцем, чтобы снять шкурку, но если она не поддается, используйте овощечистку.