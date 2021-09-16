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Железобетонный флот: почему такие корабли не тонули и кому они понадобились


Железобетонный флот: почему такие корабли не тонули и кому они понадобились

Иногда люди додумываются до абсолютно гениальных и вместе с тем безумных идей. Кто бы мог подумать, что при желании, корабль можно сделать даже из железобетона. На самом деле первые попытки в этой области были предприняты еще в XIX веке, в то время, как пик строительства подобных судов пришелся уже на двадцатое столетие.

Идея кораблей из бетона появилась два века назад. beton-house.com.

Идея кораблей из бетона появилась два века назад. beton-house.com.

 

Скажи сегодня человеку о том, что корабль можно построить из железобетона, то он в лучшем случае посмотрит на тебя как на личность с очень богатой фантазией и порекомендует писать фантазии на досуге. На самом же деле неправ будет тот, кто усомнится в реальности существования подобных транспортных средств. Корабли из бетона действительно пытались делать и некоторое время вполне успешно. Удивительно, но плавательное средство из упомянутого материала вовсе не тонет, как камень, брошенный в воду.
Расцвет строительства бетонных судов пришелся на межвоенный период. politvesti.mirtesen.ru.

Расцвет строительства бетонных судов пришелся на межвоенный период. politvesti.mirtesen.ru.

 

Корабль из железобетона не просто не тонет, он все еще может поднять на борт многие тонны полезного груза и большое количество пассажиров. В основе работы таких кораблей лежит все тот же закон Архимеда: на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая или подъёмная сила, равная весу объёма жидкости, вытесненного частью тела, погруженной в жидкость.
Иными словами, корабль на плаву держится благодаря большому объему, который занимает преимущественно воздух.
Все по закону Архимеда. drive2.ru.

Все по закону Архимеда. drive2.ru.

 

Но вернемся непосредственно к судам из железобетона. Первое плавательное средство подобного толка появилось в 1849 году благодаря французскому инженеру Ламбо. Уже в 1855 году он показал свое творение на выставке, где оно произвело настоящий фурор. В итоге возникла мода на строительство кораблей из бетона. Правда угасла она уже через несколько лет.
Мода на такие суда быстро прошла. bikepost.ru.

Мода на такие суда быстро прошла. bikepost.ru.

 

К железобетонным судам вернулись люди только в начале XX века, когда промышленность ощутила острую нехватку металла. Использование бетона в конструкции позволяло сократить металлоемкость в 2-3 раза. На момент 1919 года в мире было создано более 1 тысячи бетонных судов. Делали их по всему миру от США до Китая и Великобритании. Во время Второй мировой войны в США построили еще 24 таких корабля. В послевоенной Германии – 50. Не отставали и в СССР, где пик «бетонного судостроения» пришелся на 1946-1948 годы.

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Железобетонный флот: почему такие корабли не тонули и кому они понадобились

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Железобетонный флот: почему такие корабли не тонули и кому они понадобилисьПодписаться на мой Instagram
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