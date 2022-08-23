Бродяги нашего времени в фотографиях Майкла Джозефа

Любовь к татуировкам и собакам — вот то немногое, что знают об этих людях жители мегаполисов. На самом деле объединяет их гораздо большее: стремление к свободе, нежелание соответствовать общественным стереотипам, увлечение музыкой и искусством и, конечно, страсть к перемене мест. Кто-то называет их гаттер-панками (от английского gutter — «трущобы»), а фотограф Майкл Джозеф именует путешественниками. Основной способ передвижения его «моделей» — трейнхоппинг (в буквальном смысле «запрыгивание на товарные поезда»). В дороге они находят друзей, объединяются в группы, становятся настоящими семьями.









На фото: Слева: Тейтер. Новый Орлеан, штат Луизиана, 2014 год. Справа: Чэд III. Провинстаун, штат Массачусетс, 2017 год



Внешний вид этих людей — своеобразная история путешествий: от самодельной одежды и украшений до пирсинга и татуировок, которые они делают друг другу на память. Фотограф уверен, что эта грубоватая и порой отталкивающая наружность — лишь внешняя оболочка по-настоящему добрых и открытых людей.



Серия фотографий Джозефа называется Lost and Found (буквально — «Потерянные и найденные», также так называют бюро находок). На его снимках нет каньонов или прекрасных горных вершин — того, что привлекает путешественников.

На них вообще нет ничего лишнего. Черно-белые портреты дают возможность увидеть внутренний мир героев, заглянуть в душу самой субкультуры — общества людей, которые по разным причинам покинули свои дома и отправились путешествовать.Слева: Спэтч. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 2014 год. Справа: Урэка. Остин, штат Техас, 2015 годСлева: Софи. Остин, штат Техас , 2013 год. Справа: Паппи. Остин, штат Техас, 2013 годСлева: Морган. Бостон, штат Массачусетс, 2015 год. Справа: Никлз. Кембридж, штат Массачусетс , 2013 годСлева: Тайлер Клоузд. Остин, штат Техас, 2015 год. Справа: Молли. Новый Орлеан, штат Луизиана, 2014 годСлева: Миранда. Остин, штат Техас, 2015 год. Справа: Лёрч. Кембридж, штат Массачусетс, 2014 годСлева: Джейк. Новый Орлеан, штат Луизиана, 2013 год. Справа: Идти-Пит. Новый Орлеан, штат Луизиана, 2014 годСлева: Айрин. Новый Орлеан, штат Луизиана, 2014 год. Справа: Дайс. Новый Орлеан, штат Луизиана , 2014 годСлева: Блю-Айз. Новый Орлеан, штат Луизиана, 2013 год. Справа: Чертов Дейв. Остин , штат Техас, 2014 годЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)