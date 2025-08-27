12 армий мира, которые поражают нетривиальным мундиром

1. Греция

Не самый обычный вид для почётного караула. /Фото: rua.gr

2. Ливан

Ливанские солдаты-кинологи. /Фото: fishki.net

3. Индия

Индийские пограничники примечательны не только верблюдами. /Фото: maximonline.ru

4. Франция

То ли моряк, то ли кок. /Фото: артемида-ук.рф

5. Фиджи

Воины и в юбках бывают. /Фото: billionnews.ru

6. Гаити

На Гаити любят украшать мундиры. /Фото: maximonline.ru

7. Таиланд

Солдаты по всем цветам радуги. /Фото: vokrugsveta.ru

8. Южная Корея

Южнокорейская королевская гвардия. /Фото: maximonline.ru

9. Кот-д'Ивуар

Такая форма лучше для охоты, а не для войны. /Фото: fishki.net

10. Иран

Верх мастерства камуфляжа. /Фото: maximonline.ru

11. Ватикан

Гвардия Папы Римского также необычно выглядит. /Фото: foma.ru

12. Пакистан

Тот случай, когда военный парад - это ещё и красиво. /Фото: moscow-airports.com