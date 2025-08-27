12 армий мира, которые поражают нетривиальным мундиром

Военные всегда выделяются из толпы своим внешним видом - осанка, выправка и, конечно, форма всегда бросаются в глаза среди людей в повседневной одежде. Особенно торжественно и впечатляюще выглядит парадная форма. Вот только иногда военные мундиры оказываются уж слишком необычными - даже и не поверишь сразу, что её должны носить военные.
1. Греция
Не самый обычный вид для почётного караула. /Фото: rua.gr
Частенько самая впечатляющая и необычная форма достаётся солдатом почётного караула, которые занимаются охраной важных и даже святых мест в государстве. Ярким примером можно смело считать греческих эвзонов, марширующих рядом с могилой Неизвестного солдата в Афинах. И многие туристы не способны не рассмеяться при виде этих солдат в совершенно невоенных одеяниях, да и движения, ими воспроизводимые, строгими, и по-военному дисциплинированными назвать трудно.
2. Ливан
Ливанские солдаты-кинологи. /Фото: fishki.net
Ы Ливане солдаты-кинологи из дивизиона К7 выглядят также нетривиально. А всё потому, что даже во время военного парада в Бейруте всем инструкторам положено носить специальные противособачьи костюмы. Ведь натасканные на нападение собаки могут в условиях толпы и шума сорваться даже на своих хозяев.
3. Индия
Индийские пограничники примечательны не только верблюдами. /Фото: maximonline.ru
Индийские пограничники могли бы привлечь внимание хотя бы тем, что гарцуют на своих верблюдах, которых к параду ещё и наряжают. Но и сами солдаты в центре Дели по случаю Дня Республики разгуливают в настолько пёстрых мундирах, что не сразу поверишь, что эти люди стоят на страже границ Индии, а не работают дрессировщиками в цирке.
4. Франция
То ли моряк, то ли кок. /Фото: артемида-ук.рф
Обращают иностранцы внимание и на парадную форму французской армии, хотя её не назовёшь уж слишком оригинальной. Всё дело в необычных широких беретах белого цвета. Поэтому, не посмотрев на оружие или награды на кителе, можно подумать, что перед тобой не морской пехотинец, а повар.
5. Фиджи
Воины и в юбках бывают. /Фото: billionnews.ru
Кто бы мог подумать, что бравые солдаты могут расхаживать в драных юбках. Однако почётный караулов Фиджи выглядит именно так. Причём ярко-красный цвет такой юбки не меняется даже если гвардия появляется по скорбным поводам. Так, например, они несли вахту памяти у гроба бывшего президента Фиджи Рату Камисесе Капаиваи Туимакилаи Мара в той же яркой форме.
6. Гаити
На Гаити любят украшать мундиры. /Фото: maximonline.ru
Гаити никогда не была известна как мирная страна, ведь она частенько ввязывается в вооружённые конфликты. Можно сказать, что у тамошней армии чуть ли не культ войны, поэтому они не только во время боя, но и в мирное время демонстрируют свою любовь к армии и её величие. Правда, делают это оригинально: на парадах нередко можно увидеть солдат и офицеров, которые навешают на себя украшения так, что выглядят как новогодние ёлки.
7. Таиланд
Солдаты по всем цветам радуги. /Фото: vokrugsveta.ru
Таиланд известен как государстве, где каждому дню соответствуют собственная планета, божество, тотем божества и даже цвет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и армия у них также разноцветная. На парадах можно увидеть солдат в ярких мундирах пяти, шести и даже семи цветов.
8. Южная Корея
Южнокорейская королевская гвардия. /Фото: maximonline.ru
Необычно выглядит и королевская гвардия Южной Кореи, причём настолько, что больше похожа не то на халат, не то на кимоно. Помимо забавных жёлтых халатов, их мундир состоит также из белых кальсонов и высоких шляп с перьями. Впрочем, боеспособность этих элитных специальных подразделений это никак не умаляет.
9. Кот-д'Ивуар
Такая форма лучше для охоты, а не для войны. /Фото: fishki.net
В столице Кот-д'Ивуара — Абиджан — на параде перед президентским дворцом можно увидеть солдат в самой разной форме, и большинство их них вполне получится назвать традиционной. Но вот одна всё-таки значительно отличается оригинальной расцветкой - как будто этим солдатам жизненно необходимо слиться со стадом зебр. Такое впечатление, что они не на войну пойдут, а на охоту в саванне.
10. Иран
Верх мастерства камуфляжа. /Фото: maximonline.ru
Парад иранской армии в Тегеране как-то поразил одного из фотографов, который заснял этих необычных по виду солдат. Такое впечатление, что в Иране маскировку решили возвести в абсолют. Кроме того, этот камуфляж не позволяет определить и звание, и род войск. Тем более поражает выбор маскировки в виде бурной растительности в государстве, где немало пустынных местностей - как можно таким способом укрыть иранского солдата, непонятно.
11. Ватикан
Гвардия Папы Римского также необычно выглядит. /Фото: foma.ru
Ватикан собственной армии не имеет, однако для охраны Папы Римского военных привлекают. Речь идёт об элитном наёмном корпусе Швейцарской гвардии, который был основан ещё в XVI столетии. Правда, с тех пор не изменилась не только её назначение, но и мундир гвардейцев-католиков, разработанный самим Микеланджело - все 400 с лишним лет они и расхаживают в яркой полосатой формы.
12. Пакистан
Тот случай, когда военный парад - это ещё и красиво. /Фото: moscow-airports.com
Иногда во время парадов можно увидеть и красивые обряды. Одним из таких является и «Церемония Вечерней Зари», который считается довольно сложным высокохудожественным ритуалом. Исполняют его пакистанские и индийские пограничники на пропускном пункте города Амритсар. Увидеть солдат в необычной форме с цветными гребешками на головных уборах можно каждый день перед заходом солнца.
