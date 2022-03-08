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Рок, наркотики, смерть: 7 музыкантов, которые покончили жизнь самоубийством


В Лос-Анджелесе умер Честер Беннингтон.

В Лос-Анджелесе умер Честер Беннингтон.

В Лос-Анджелесе умер Честер Беннингтон. Ему был 41 год. Музыкант покончил с собой. Говорят, что он тяжело переживал смерть своего близкого друга Криса Корнелла, который пару месяцев наложил на себя руки. В этом обзоре мы вспоминаем рок-музыкантов, которые ушли из жизни по собственной воле.

Джим Моррисон


Джим Моррисон.

Джим Моррисон.

Джим Моррисон вошёл в список 100 величайших певцов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Женщины сходили по нему с ума. Его популярность росла невероятными темпами, а вместе с ней и героиновая зависимость музыканта.

Джим ещё в юные годы увлекался мистицизмом и наркотиками, часто впадал в депрессии и закономерно стал членом «Клуба 27» - рок-музыкантов, которые при разных обстоятельствах уходили в мир иной в возрасте 27 лет. И стоит сказать, что таких немало.

Йен Кёртис


Йен Кёртис.

Йен Кёртис.

О Йене Кёртисе говорили – «мрачный и депрессивный тип и бесконечно талантливый музыкант». Именно его завораживающий драматизм вывел группу Joy Division на волну популярности в 1980 году. Но неожиданно для всех Йен Кёртис решил покончить с собой.

Он отыскал дома верёвку для сушки белья и поставил пластинку Игги Попа. Тело музыканта нашла его супруга.

Курт Кобейн


Курт Кобейн

Курт Кобейн

Курт Кобейн с детства познал все тяготы жизни. С матерью-официанткой, которая не занималась сыном, а постоянно устраивала свою личную жизнь, он жил в трейлере. А уже в юные годы постоянно пребывал в депрессии. Пытаясь найти выход их своего подавленного состояния пристрастился к героину и ушёл в лучший мир в зените славы.

8 апреля 1994 года его тело нашёл электрик, который пришёл устанавливать в дом Кобейна сигнализацию. Он увидел через стеклянную дверь тело музыканта, лужу крови и ружьё.

Крис Корнелл


Крис Корнелл

Крис Корнелл

Самоубийство Крис Корнелл – одно из самых необъяснимых и загадочных. Его тело было найдено 18 ма 2017 года в ванной одного из отелей в Детройте. А всего за несколько часов до этого он презентовал своё совместное выступление с группой Soundgarden.

А по словам друзей и родных, на жизнь он никогда не жаловался.

Брэд Делп


Брэд Делп.

Брэд Делп.

Одноимённый альбом группы Boston стал одним из самых коммерчески успешных дебютов в истории рок-музыки. Он разошёлся тиражом более 17 миллионов экземпляров. Второй был чуть менее успешным, третью пластинку со скрипом взяли на радио, хотя затем она всё же "выстрелила". А затем о рокерах из Boston фанаты стали слышать всё реже и реже. Трудяга и музыкант Брэд Делп тяжело переживал творческие неудачи, а в возрасте 55 лет свёл счёты с жизнью. Тело со следами намеренного отравления угарным газом обнаружила невеста рокера.

Томми Март


Томми Март

Томми Март

Томми Март – участник популярной группы The Killers и талантливый саксофонист. Он свёл счёты с жизнью, когда ему было 33 года. Он использовал любую возможность заработать - как музыкант он сотрудничал с Big Friendly Corporation и Black Camaro. Как бизнесмен — работал управляющим по маркетингу в сети заведений Hard Rock в Лас-Вегасе. Мало спал, много работал, перегорел…

Марк Линкус


Марк Линкус

Марк Линкус

"Тихий гений" Марк Линкус создал рок-группу, которую после его смерти журналисты влиятельных музыкальных изданий признают одной из самый недооценённых. Пытаясь выбиться в мировые чарты, Sparklehorse как будто-бы осталась на уровне достойных кавер-исполнителей, но не более того. Уже переживший однажды клиническую смерть от передозировки антидепрессантов, Линкус тяжело переживал своё положение "на вторых ролях".

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Рок, наркотики, смерть: 7 музыкантов, которые покончили жизнь самоубийством

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Рок, наркотики, смерть: 7 музыкантов, которые покончили жизнь самоубийствомПодписаться на мой Instagram
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