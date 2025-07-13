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Необъяснимые вещи, которые происходят с телом во сне

Мозг человека продолжает работать и во сне. Многие мышцы находятся в тонусе. Медики до сих пор не выяснили, что именно происходит в организме во время ночного отдыха. С телом происходят интересные, а подчас даже странные вещи.

Ощущение падение в пропасть на грани сна должно быть знакомо многим. Как происходит, когда человек долго не спал, или испытывает стресс. Мозг торопится отключится поскорее и тело за ним просто не поспевает.

Сонный паралич случается реже. Ощущение это сложно назвать приятным: человек практически проснулся, но пошевелиться не может. В средние века сонный паралич объясняли дьявольскими кознями — людям в таком состоянии часто кажется, что в комнате есть кто-то посторонний. Ну и уж совсем редко проявляется так называемый выход в астрал. Человек будто видит себя со стороны, оставаясь на тонкой грани между сном и бодрствованием. Нейропсихологи пока так и не выяснили, отчего так происходит.

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