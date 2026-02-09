Девайсы, которые хозяйки часто используют неправильно

Хозяйкам, которые каждый день проводят минимум два часа на кухне, не нужно объяснять, как делать бутерброды или жарить яичницу. Однако есть предметы, которыми мы по привычке пользуемся неправильно, даже не осознавая этого. Мы рассказываем, с какими кухонными принадлежностями пора пересмотреть свои отношения, чтобы процесс готовки и уборки был качественнее.

1. Нож с двойным лезвием

2. Блендер

3. Холодильник

4. Пресс для чеснока

5. Посудомоечная машина

6. Терка

7. Ручной капучинатор

Такой нож предназначен для нарезки томатов.Многие знают о том, что изделиями с зазубренной поверхностью удобно нарезать свежий хлеб, который крошится и ломается от контакта с обычными ножами. Но если у них есть еще и двойной кончик, тогда сфера применения меняется. Оказывается, такой нож нужен для нарезки помидоров и других овощей, которые отличаются плотной кожурой и нежной мякотью. Что касается раздвоенного лезвия, то оно служит своеобразной вилкой – им удобно подхватывать ломтики и раскладывать их по тарелкам, не трогая руками.Продукты нужно закладывать в определенной последовательности.Без этого помощника большинство хозяек уже давно не представляют свою жизнь. Он за пару минут измельчает все необходимые продукты, начиная от мяса, и заканчивая ингредиентами для теста. Прибор помогает быстро и качественно приготовить соус, смузи, крем-суп и прочие блюда, однако важно знать, как правильно им пользоваться.Оказывается, чтобы сделать качественное блюдо и при этом не повредить сам блендер, важно соблюдать последовательность закладки ингредиентов. Первое, что нужно класть в чашу – жидкие продукты, затем – небольшие компоненты и в конце – объемные.«Верхушкой айсберга» должен стать лед или другой тяжелый продукт. Только в этом случае готовое пюре или напиток получатся качественными.Храните на дверце соусы, а не молочные продуктыНаверное, только ленивый не написал, что на дверце холодильника нельзя хранить яйца. Из-за частого открывания и закрывания холодильника температура здесь постоянно меняется, что приводит к быстрой порче продукта. Но знаете ли вы, что по этой же причине с дверцы стоит убрать молочные и кисломолочные продукты? Молоко, кефир, йогурт, ряженка, творог – все это лучше перенести на одну из полок холодильника, а дверцу оставить для хранения соусов, воды, или сока, которые не нуждаются в сильном охлаждении и имеют долгий срок годности.Еще один нюанс, который касается неправильного использования холодильника, заключается в его перегрузке. Закупать продукты впрок, чтобы нужные ингредиенты всегда были под рукой – отличная идея, которая экономит время и деньги. Однако, если постоянно заполнять холодильник под завязку, воздух не сможет свободно циркулировать внутри прибора, и процесс охлаждения продуктов будет нарушен. Как результат – они быстрее испортятся.Кладите в пресс чеснок в шелухеА вы тоже кладете в пресс уже очищенный зубчик чеснока? Оказывается, шелуху можно не снимать. Просто положите чеснок внутрь пресса и надавите на него, как обычно. В итоге кожура останется внутри, а внутренняя часть уже измельченная выйдет через отверстие. На первый взгляд это может показаться мелочью, но на деле существенно экономит время, особенно, когда вам нужно не пару зубчиков, а большая головка чеснока.Важно правильно закладывать тарелки в посудомойку.Наверное, каждая хозяйка мечтает о том, чтобы на ее кухне появилась посудомоечная машина. Увы, радость от покупки новой помощницы часто длится недолго. Плохо отмытая посуда, белые разводы на тарелках, кусочки еды, которые не отмылись со стенок сковороды…Видя такие результаты, начинаешь думать, что гораздо проще было помыть все вручную, но на самом деле ситуацию можно исправить.Первое – и самое главное – правило заключается в том, что посудомойку нельзя перегружать. Также важно учитывать нюансы при расстановке посуды. Самый сильный напор воды – в середине. Именно поэтому туда нужно ставить тарелки с пятнами от продуктов, которые содержат большое количество углеводов (каши, картофель и пр.) Что касается пятен белкового происхождения (мясо, сыр, рыба, яйца), то такую посуду лучше устанавливать по краям, где обильнее всего распределяется средство для посуды.Морковь можно измельчить на терке разными способамиТерка – полезный и очень востребованный предмет на кухне. С ее помощью мы измельчаем овощи, сыр, орехи и прочие продукты, однако часто используем лишь одну-две стороны. А вот остальные остаются не у дел. Предлагаем исправить это недоразумение, чтобы терка стала самым универсальным инструментом на вашей кухне.• Сторона с прямоугольными отверстиями создана для нарезки огурцов, картофеля, сыра и твердых фруктов. После контакта с острыми ножами получаются идеальные по форме и размеру кружочки.• Сторона со звездообразными шипами предназначена для твердых продуктов, например, орехов. Также вы можете измельчить на ней сыр или палочку корицы.• Сторона с отверстиями-елочками есть не на всех терках. Но если вы обнаружили ее на своем девайсе, знайте – эти отверстия идеально подходят для шинковки овощей фигурной соломкой. Можно приготовить, например, морковь по-корейски.Капучинатором можно вспенить молоко или перемешать тестоЕсли в доме нет кофемашины, а пить капучино или латте по утрам хочется, в ход идет специальный вспениватель. Он создан для того, чтобы за пару минут превращать молоко в стойкую и пышную пену. Но на этом его полезные свойства не заканчиваются. Еще вы можете использовать девайс для перемешивания ингредиентов. Например, если вы делаете соус или тесто в небольшой емкости и перемешивать его миксером неудобно, используйте капучинатор. Он в два счета сделает массу однородной, а вам не придется ничего взбивать вручную.