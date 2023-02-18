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Как восстановить орхидею с помощью чечевицы

Существует несколько разных методов восстановления орхидей с засохшими корнями и увядшими листьями. Свою эффективность доказал новый простой метод восстановления, для которого необходимы лишь белый цемент и красная чечевица.
Простая обработка и минимальный уход помогут орхидеи вернуться к жизни буквально за месяц.
Прежде чем начинать процесс восстановления орхидеи, поместите растение в прохладное место на неделю. Поливать орхидею в этот период не нужно. Через неделю обрежьте все загнившие и поврежденные корни и удалите пожелтевшие листья.

Как восстановить орхидею с помощью чечевицы

После обрезки орхидею необходимо обработать раствором, приготовленным из 1 чайной ложки белого цемента и 300 мл воды. Белый цемент обладает отличным антисептическим действием. Такая простая обработка защитит растение от бактерий и грибка. Оставьте раствор настаиваться на 5 минут, после чего процедите его и используйте для опрыскивания ствола и листьев орхидеи.
В оставшейся после обработки орхидеи воде замочите мох, в котором в дальнейшем растение будет восстанавливаться. Через 10 минут мох можно будет достать из раствора.

Как восстановить орхидею с помощью чечевицы

Помочь орхидее быстро отрастить новые корни поможет красная чечевица, которая содержит много минералов, фосфор, калий, магний, а также витамин В6, необходимый для активного роста и развития растений. 3 столовых ложки красной чечевицы прогрейте в течение 5 минут на сухой сковороде, а затем измельчите в блендере до порошкообразного состояния.

Как восстановить орхидею с помощью чечевицы

Чайную ложку порошка чечевицы разведите в 50 мл чистой отстоянной воды. Процедите раствор через марлю и добавьте еще 250 мл воды.

Как восстановить орхидею с помощью чечевицы

Поместите орхидею в полученный раствор на 1 час.

Как восстановить орхидею с помощью чечевицы

Обработанную орхидею посадите в горшочек, наполненный влажным мхом. Накройте растение пластиковым стаканчиком с отверстиями и поставьте в прохладное место. Поливайте орхидею только когда мох становится совсем сухим. Процесс восстановления займет около недели, за это время орхидея отрастит молодые здоровые корни, листья станут более упругими и сочными.

Как восстановить орхидею с помощью чечевицы

Через месяц орхидею можно будет пересадить на постоянное место, где она продолжит активно расти.

Как восстановить орхидею с помощью чечевицы
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