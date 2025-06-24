Мелочь стоимостью в миллионы: 5 монет, за которые коллекционеры выложили баснословные деньги

Монеты давно играют важную роль в нашей жизни как основа денег, даже сейчас, когда люди массово переходят на бесконтактные сервисы оплаты. И хотя у каждой монеты есть свой номинал, цена некоторых из них, мягко говоря, отличается от той, что на них отчеканена. Некоторые же любимцы коллекционеров-нумизматов и вовсе составляют поражающую воображение ценность, ведь их продают на аукционах за миллионы.
1. Брашерский дублон, 1787 год
Золотая монетка ювелира, единственная в своём роде. /Фото: mixnews.lv
Монета из золота, известная как Брашерский дублон, не является платежным инструментом в классическом понимании, так как всегда существовала в единственном экземпляре. Её создал ювелирный мастер по имени Эфраим Брашер в далёком 1787 году, где он запечатлел не только изображение орла, но и собственный вензель. Несмотря на то, что позднее изготовили её реплику, оригинальный дублон своей ценности не потерял: по информации редакции novate.ru, три года назад её купил инкогнито некий нумизмат более чем за 2,4 миллиона долларов.
2. «Миллион долларов королевы Елизаветы II», 2007 год
Эта монента ещё и весит около центнера. /Фото: coins.su
Памятных вещей, связанных с личностью ныне покойной британкой королевы Елизаветы ІІ было сделано за её долгое правление очень много. Так что нет ничего удивительного в том, что среди них оказалась и монета, причём совсем не простая. Как-то, в 2007 году, специалисты канадского королевского монетного двора изготовили монетку приличных размеров - а в диаметре она перевалила за полметра, используя только золото высшей пробы, поместив на неё изображение самой Елизаветы II в профиль и обозначив её номиналом в миллион долларов.
3. «Голова свободы», 1913 год
Иногда монеты делают без разрешения, а потом они стоят миллионы. /Фото: wikipedia.org
За год до начала Первой мировой войны в Америке появилась интересная монетка в 5 центов. А интерес состоит в том, что её изготовление не согласовали с Монетным двором, поэтому вышла она в ограниченном количестве. Само собой, что этот экземпляр был настоящим кладом для нумизматов, поэтому её стоимость уже через несколько лет стала превышать отметку в 100 тысяч долларов. В итоге менее чем через четверть века она оказалась первой в истории монетой, которую оценивают в миллион американских денег. А сегодня эта цифра выросла в 4,5 раза, ведь до наших дней подлинных «Голов свободы» дошло всего пять штук.
4. «Полуорел», 1822 год
Несколько долларов номинала превратились в несколько миллионов реальной стоимости. /Фото: nv.ua
Ещё интереснее история с так называемым Полуорлом - она была изготовлена 202 года назад, причём немаленьким тиражом - почти 18 тысяч единиц. Да только сегодня из существует все три, и если пара пополнила Смитсоновскую коллекцию, то вот третья всё-таки попала в чью-то частную коллекцию. И цена, которую отдал за неё этот кто-то, мягко скажем, впечатляет - монетка номиналом в 5 долларов стоит 6 миллионов.
5. Двойной орел, 1933 год
Монета, которую чудом не переплавили с остальными, автоматически становится большой ценностью. /Фото: goldadvert.com
Иногда огромную стоимость рядовой монете придаёт сама власть - именно так случилось с выпущенной 1933 году золотой монеты 20 долларов номиналом, известной как «Двойной орёл». А дело всё в том, что тираж, который составил почти полмиллиона экземпляров, в какой-то момент решили не выпускать в обиход и попросту переплавили. Осталось лишь пару, уже уникальных единиц, которые ожидаемо выросли в цене на несколько порядков. Одну из них и вовсе кто-то приобрёл на аукционе, заплатив почти 7,6 миллионов долларов.
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