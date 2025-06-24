Мелочь стоимостью в миллионы: 5 монет, за которые коллекционеры выложили баснословные деньги

1. Брашерский дублон, 1787 год

Золотая монетка ювелира, единственная в своём роде. /Фото: mixnews.lv

2. «Миллион долларов королевы Елизаветы II», 2007 год

Эта монента ещё и весит около центнера. /Фото: coins.su

3. «Голова свободы», 1913 год

Иногда монеты делают без разрешения, а потом они стоят миллионы. /Фото: wikipedia.org

4. «Полуорел», 1822 год

Несколько долларов номинала превратились в несколько миллионов реальной стоимости. /Фото: nv.ua

5. Двойной орел, 1933 год

Монета, которую чудом не переплавили с остальными, автоматически становится большой ценностью. /Фото: goldadvert.com