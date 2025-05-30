Загадка британских раковин: почему в Англии до сих пор раздельные краны для воды

Все мы привыкли к тому, что раковина имеет один смеситель. В Англии ситуация обстоит иначе: для них наиболее привычными являются раздельные краны для горячей и холодной воды. Зачем им это? Почему бы не перейти на более распространённую технологию? Давайте разбираться.
Предыстория
Всё началось примерно в конце XIX века. Тогда в Англии был всего один кран, но не стоит торопиться с выводами: так как водоснабжение было развито слабо, люди могли пользоваться только холодной водой.
Спустя какое-то время в Британии провели горячую воду. Однако она проводилась по другой системе: холодная, соответственно, из центрального водопровода, а горячая — из отдельного бака на чердаке жилых домов.
Еще один пример двух кранов / Источник: oko-planet.su
Если холодную воду можно было спокойно использовать, то горячая часто застаивалась, ржавела и становилась удобным местом для размножения бактерий. По этой причине запрещалось смешивать потоки. Отсюда необходимость в двух кранах.
Почему англичане ничего не меняют?
И еще один пример раковины / Источник:
Некоторые современные британцы не торопятся вносить изменения в свой быт. Есть гипотеза, что во всём замешана старая добрая экономия (напрямую связанная с высокой коммуналкой). В этом действительно есть доля правды: действительно, смешивая в раковине воду из двух кранов и сохраняя её на какое-то время, можно добиться более приятного счёта за коммунальные услуги.
Но есть нюанс. Как мы помним, горячая вода из второго крана не отличается хорошим качеством.
Некоторые англичане все же модернизируют старенькие краны / Источник: accesos.mwfc.com.uy
Бытует мнение и о том, что, отказываясь от современной модели водоснабжения, британцы сохраняют культурное наследие. И… да, это правда. Многие англичане не изменяют сформировавшимся традициям. Это касается не только водоснабжения, но и, например, гречки (для них это экзотика, от которой они предпочтут отказаться).
Почему горячий кран всегда слева?
Мало раковин? Держите еще один пример! / Источник: pinterest.de
Интересный факт напоследок. Начиная с 1965 года, в Британии появилось правило устанавливать кран с горячей водой слева. Сделано это для того, чтобы слепым и слабовидящим было проще ориентироваться на ощупь.
Вторая причина такого решения — безопасность. Горячая вода опаснее холодной, а большинство британцев (примерно 85 процентов) — правши и автоматически тянутся к правому крану машинально. То есть к крану с холодной водой.
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