Загадка британских раковин: почему в Англии до сих пор раздельные краны для воды

Предыстория

Английская раковина./ Источник: za.pinterest.com

Еще один пример двух кранов / Источник: oko-planet.su

Почему англичане ничего не меняют?

И еще один пример раковины / Источник:

Некоторые англичане все же модернизируют старенькие краны / Источник: accesos.mwfc.com.uy

Почему горячий кран всегда слева?

Мало раковин? Держите еще один пример! / Источник: pinterest.de