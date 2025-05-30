С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Ага... Голубой цвет любят значит пидерасты?Кто придумал прав...
  • Леонид
    Т.е. раскритиковали? :-) Ну тогда сравните с Ладой. :-))) А потом расскажите, почему "американцы" пользутся гораздо б...Почему американск...
  • Светлана Бондаренко (Белова)
    Ну и что? Да,были и консервированные супы в банках,и свекла консервированная,и много чего другого. Никогда не видела ...Какие странные ко...

Загадка британских раковин: почему в Англии до сих пор раздельные краны для воды



Все мы привыкли к тому, что раковина имеет один смеситель. В Англии ситуация обстоит иначе: для них наиболее привычными являются раздельные краны для горячей и холодной воды. Зачем им это? Почему бы не перейти на более распространённую технологию? Давайте разбираться.

Предыстория


Английская раковина. / Источник: za.pinterest.com

Английская раковина.
/ Источник: za.pinterest.com

 

Всё началось примерно в конце XIX века. Тогда в Англии был всего один кран, но не стоит торопиться с выводами: так как водоснабжение было развито слабо, люди могли пользоваться только холодной водой.

Спустя какое-то время в Британии провели горячую воду. Однако она проводилась по другой системе: холодная, соответственно, из центрального водопровода, а горячая — из отдельного бака на чердаке жилых домов.
Еще один пример двух кранов / Источник: oko-planet.su

Еще один пример двух кранов / Источник: oko-planet.su


Если холодную воду можно было спокойно использовать, то горячая часто застаивалась, ржавела и становилась удобным местом для размножения бактерий. По этой причине запрещалось смешивать потоки. Отсюда необходимость в двух кранах.

Почему англичане ничего не меняют?


И еще один пример раковины / Источник:

И еще один пример раковины / Источник:

 

Некоторые современные британцы не торопятся вносить изменения в свой быт. Есть гипотеза, что во всём замешана старая добрая экономия (напрямую связанная с высокой коммуналкой). В этом действительно есть доля правды: действительно, смешивая в раковине воду из двух кранов и сохраняя её на какое-то время, можно добиться более приятного счёта за коммунальные услуги.

Но есть нюанс. Как мы помним, горячая вода из второго крана не отличается хорошим качеством.
Так что использовать сэкономленную воду вряд ли получится больше одного-двух раз: она будет быстро ржаветь и портиться. Умываться или мыть ею — просто не вариант.
Некоторые англичане все же модернизируют старенькие краны / Источник: accesos.mwfc.com.uy

Некоторые англичане все же модернизируют старенькие краны / Источник: accesos.mwfc.com.uy

 

Бытует мнение и о том, что, отказываясь от современной модели водоснабжения, британцы сохраняют культурное наследие. И… да, это правда. Многие англичане не изменяют сформировавшимся традициям. Это касается не только водоснабжения, но и, например, гречки (для них это экзотика, от которой они предпочтут отказаться).

Почему горячий кран всегда слева?


Мало раковин? Держите еще один пример! / Источник: pinterest.de

Мало раковин? Держите еще один пример! / Источник: pinterest.de

 

Интересный факт напоследок. Начиная с 1965 года, в Британии появилось правило устанавливать кран с горячей водой слева. Сделано это для того, чтобы слепым и слабовидящим было проще ориентироваться на ощупь.

Вторая причина такого решения — безопасность. Горячая вода опаснее холодной, а большинство британцев (примерно 85 процентов) — правши и автоматически тянутся к правому крану машинально. То есть к крану с холодной водой.

источник





И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх