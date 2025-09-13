С нами не соску...
Парящие в воздухе: уникальные монастыри, расположенные на вершине причудливых скал




Греция может похвастаться не только древней историей, фантастически благоприятной погодой, живописной природой, но и архитектурными шедеврами, которые создавались гениальными зодчими. И необязательно это будут величественные храмы и впечатляющие амфитеатры в исторических районах старинных городов. В этой стране среди живописной природы можно увидеть одиноко стоящие скалы (метеоры), на неприступных вершинах которых находятся уникальные сооружения, где обитали монахи-отшельники. Эти монастыри – поистине ошеломляющие объекты, являющиеся культурным достоянием всего человечества.

1. Что такое метеоры?


Уникальные монастыри расположены на вершине причудливых скал (Фессалия, Греция). | Фото: ksenia-travel.com.

Уникальные монастыри расположены на вершине причудливых скал (Фессалия, Греция). | Фото: ksenia-travel.com.

 

Для начала нужно определиться, что такое метеоры (греч. Μετέωρα «парящие в воздухе») в контексте геологии. Это отдельно стоящие скалы, в состав которых входит песчаник и обломочная горная порода. На этом месте находилось доисторическое море, но после того, как вода начала отходить, порода постепенно разламывалась и частично разрушалась, образуя небольшие по объему скальные образования. На этот процесс ушло около 60 миллионов лет. В итоге на севере Греции, в горах Фессалии, мы можем наблюдать причудливые скалы (их еще называют столпы), достигающие в высоту 600 м над уровнем моря.
Именно их особенно отчаянные предки и выбрали для строительства уединенных убежищ.

2. Когда вершины причудливых скал привлекли внимание людей?


Вершины причудливых скал привлекли монахов-отшельников, которые решили на них обосноваться (Фессалия, Греция). | Фото: ellas-excursion.com.

Вершины причудливых скал привлекли монахов-отшельников, которые решили на них обосноваться (Фессалия, Греция). | Фото: ellas-excursion.com.


 

С легкой руки монаха Андронника монастыри, построенные отшельниками, стали называть так, как и сами скалы – Метеорами. И если в 950 г. таким способом православные пытались отгородиться от всего мира и достичь полного уединения, то к XIII-XIV веку в эти места начали наведываться турки, сербы, албанцы и крестоносцы – любители быстрой наживы. Именно в тот период, уже обжившиеся монахи, смогли ощутить на себе прозорливость основоположников, которые взобрались так высоко.
Удивительные строения монахи умело интегрировали в отвесные скалы на высоте от 400 метров над уровнем моря (Фессалия, Греция). | Фото: vmireinteresnogo.com.

Удивительные строения монахи умело интегрировали в отвесные скалы на высоте от 400 метров над уровнем моря (Фессалия, Греция). | Фото: vmireinteresnogo.com.

 

Интересный факт: Согласно легендам, первые отшельники отправились в горы задолго до строительства монастырей. Чаще всего, они находили убежища в пещерах, рядом с которыми находились источники с водой. Поблизости монахи обустраивали площадки, так называемые «молельные места», где они в любой момент могли помолиться в полном одиночестве. А вот по большим церковным праздникам монахам приходилось отправляться в близлежащие храмы – изначально в древнюю церковь Архангелов в городе Стаги, а потом церковь Пресвятой Богородицы.

Ученые установили, что первым, кто решился на строительство собственной церкви на вершине одного из метеоров был монах-отшельник Варнава. Он в 950—970 гг. умудрился самостоятельно построить православный скит, который назвал именем Святого Духа.

3. Начало организованной монашеской общины Метеоры


Впечатляющие достопримечательности среди причудливых каменных столпов (Фессалия, Греция). | Фото: ellas-excursion.com.

Впечатляющие достопримечательности среди причудливых каменных столпов (Фессалия, Греция). | Фото: ellas-excursion.com.


 

Позже монахи отшельники, ушедшие из своих монастырей, начали строить свои скиты на одиноких столпах. В 1020 году появился Преображенский скит, основателем которого стал критский монах Андроник, а в 1160 г. был построен скит Стаги или Дупиани. С этого момента и началось организованное монашеское «государство», получившее название Метеоры.
С 1988 года православные монастыри занесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (Фессалия, Греция). | Фото: alexio-marziano.livejournal.com.

С 1988 года православные монастыри занесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (Фессалия, Греция). | Фото: alexio-marziano.livejournal.com.

 

Общинная монастырская жизнь начала входить в норму, ведь, как ни крути, возводить масштабные здания в труднодоступных местах – сверхсложные задачи даже сейчас. А в те времена все делалось вручную, вплоть до поднятия всех стройматериалов на значимую высоту. И лошади в этом процессе были совсем не помощники. Монахам приходилось поднимать все материалы по веревочным лестницам, используя лишь корзины, сети и сосуды. Учитывая адский труд, строительство затягивалось на многие годы, но одержимые идеей создания святынь под небесами монахи упорно доводили дело до конца.

 
Удивительные монастыри Метеоры находятся в долине реки Пиниос (Фессалия, Греция). | Фото: ellas-excursion.com.

Удивительные монастыри Метеоры находятся в долине реки Пиниос (Фессалия, Греция). | Фото: ellas-excursion.com.

 

Особенно преуспел в этом деле монах Афанасий, прибывший после нашествия корсаров, которые изгнали его со Святой горы Афона. Вместе с духовным пастырем Григорием они построили небольшую обитель на столпе Стаги (он же «Столп Капель»). А затем решились на строительство масштабного монастыря, где могли жить, трудиться и молиться десятки монахов. В 1334 г. он и 14 единомышленников выбрали самую большую скалу и начали титаническое строительство знакового монастыря «Великий Метеор» (он же монастырь Преображения).


По окончанию строительства, а это примерно 1370-е годы монастырь стал центром монашеской общины. Начиная с 1490-х гг. настоятель главного монастыря всегда считался руководителем всех скитов и монастырей скального города Литополиса.

4. Период расцвета монастырского государства


Православные монастыри украшают вершины причудливых скал (Фессалия, Греция). | Фото: ksenia-travel.com.

Православные монастыри украшают вершины причудливых скал (Фессалия, Греция). | Фото: ksenia-travel.com.

 

К началу XVI века строительство монастырей и небольших скитов приобрело чуть ли не массовый характер. Этому поспособствовали не только религиозные идеи, но и красота природы, и максимальная безопасность обители, ведь взобраться на такую высоту по отвесной скале – задача не из легких даже для грабителей и захватчиков.

К этому времени существующие монастыри уже окрепли и разрослись, монахи почувствовали силу в сплочении, а также поддержку правителей, которые старались вносить свой вклад в поддержание благосостояния уникальных объектов. По сведениям авторов Novate.ru, доподлинно известно о существовании 24 скитов на вершинах неприступных скал.

5. Действующие монастыри


Монастыри гармонично вписываются в природную композицию горной гряды (Фессалия, Греция). | Фото: vmireinteresnogo.com.

Монастыри гармонично вписываются в природную композицию горной гряды (Фессалия, Греция). | Фото: vmireinteresnogo.com.

 

К сожалению, до начала XX века большая часть строений пришли в упадок и были покинуты монахами. Полному разорению поспособствовала и Вторая мировая война, в годы которой бесчинствовали итальянские и немецкие оккупанты. Они вынесли все самое ценное, что за многие столетия смогли накопить монахи, ведь богатые люди и паломники частенько подносили щедрые дары, чтобы отмолить свои грехи.

На данный момент действует всего 6 православных святынь, которые являются религиозными объектами, уникальными архитектурными шедеврами и популярными туристическими достопримечательностями.

 
Мужской монастырь Преображения Господня – самый большой архитектурный комплекс на вершине скалы (Фессалия, Греция). | Фото: ksenia-travel.com.

Мужской монастырь Преображения Господня – самый большой архитектурный комплекс на вершине скалы (Фессалия, Греция). | Фото: ksenia-travel.com.

 

♦ Мужской монастырь Преображения Господня (он же Великий Метеор). Самый главный и самый большой храмовый комплекс расположен на высоте 613 метров над уровнем море и занимает он поистине гигантскую площадь (как для столпов) – 6 гектар. Как уже сообщалось, он основан Афанасием (впоследствии его стали называть Метеорским) в 1334 г. Помимо небольших обителей и хозяйственных построек в 1388 г. был возведен величественный крестообразный собор с апсидами, колоннами и двенадцатигранным куполом. Его высота достигает 24 метра (8-этажный дом), а длина составляет 32 м.

 
Собор и Кафоликон Преображенского монастыря (Фессалия, Греция).

Собор и Кафоликон Преображенского монастыря (Фессалия, Греция).

 

В монастыре сохранились старинные фрески, позолоченный иконостас, деревянный резной трон игумена с перламутровой инкрустацией, ценнейшие старинные иконы, которые смогли спрятать монахи во время оккупации. Сейчас в монастырь могут попасть не только монахи и паломники, но и туристы. К счастью, монахов и гостей не поднимают в сетях, которые могут в любой момент оборваться, как это делали раньше. Чтобы каждый желающий мог подняться на вершину впечатляющего столпа, в скале были вырублены ступени и установлены металлические перила.

 
Монастырь Варлаама в Метеорах находится на вершине одной из самых крутых метеорских скал (Фессалия, Греция).

Монастырь Варлаама в Метеорах находится на вершине одной из самых крутых метеорских скал (Фессалия, Греция).

 

♦ Монастырь Варлаама или Всех Святых был основан одним человеком – схимником Варлаамом (XIV в.), который построил келью и маленькую церквушку и посвятил ее Трем Спасителям. После смерти монаха это место много лет пустовало, пока не появились два брата – Нектарий и Феофан. Благодаря их стараниям церковь была не только восстановлена, но и началось новое строительство, к которому подключилось еще 30 монахов. Очень быстро монастырь начал процветать, поскольку ему жертвовали не только продукты и золото.

Как оказалось, верующие дарили земли, виноградники, оливковые рощи и целые деревни. К середине XVII века церковь имела величественный вид, а все внутреннее пространство было расписано прекраснейшими фресками, украшено мозаиками из слоновой кости и перламутра. На данный момент там можно увидеть уникальные реликвии в виде старинных икон и изысканных крестов, которые считаются мировыми шедеврами прикладного искусства.

 
Мужской монастырь Святой Троицы – самый красивый монастырь в горах Фессалии (Фессалия, Греция). | Фото: alexio-marziano.livejournal.com.

Мужской монастырь Святой Троицы – самый красивый монастырь в горах Фессалии (Фессалия, Греция). | Фото: alexio-marziano.livejournal.com.

 

♦ Мужской монастырь Святой Троицы расположен в самом живописном месте, у подножия которого находится русло реки Пиньос, а вот над метеором возвышаются вершины горного хребта Пиндос. Как утверждают очевидцы, именно этот монастырь производит самое незабываемое впечатление, поскольку видно его со всех смотровых площадок и в любую погоду.

 
Монастырь Святой Троицы — это один из самых труднодоступных храмовых комплексов Греции (Фессалия, Греция). | Фото: vmireinteresnogo.com.

Монастырь Святой Троицы — это один из самых труднодоступных храмовых комплексов Греции (Фессалия, Греция). | Фото: vmireinteresnogo.com.

 

Доподлинно неизвестно, когда и кем был заложен первый камень для строительства изящной базилики и нескольких строений, но до наших дней здесь сохранились удивительной красоты фрески, древние надписи, также в сокровищнице можно увидеть старинные письмена и даже Евангелие в серебряном окладе. Хотя позолоченный иконостас, большая часть икон и все драгоценности были украдены оккупантами. Монахам удалось сохранить лишь книги и несколько чудотворных икон.

 
Монастырь Святой Варвары – один из действующих женских монастырей Метеоров (Фессалия, Греция).

Монастырь Святой Варвары – один из действующих женских монастырей Метеоров (Фессалия, Греция).

 

♦ Женский монастырь Русану или святой Варвары идеально вписался в композицию из островерхих скал и метеоров из-за чего его очертания легко узнаваемы, ведь на всех туристических путеводителях изображают именно его. Несмотря на то, что он настолько популярен до сих пор не могут найти достоверные сведения о его строительстве. Но то, что известно заслуживает особого уважения. Во времена набегов османов в монастыре не раз прятались местные жители, такая ситуация повторилась и в 40-х годах прошлого века, правда долго удержать святыню неприступной так и не удалось. После разорения в главном храме монастыря можно увидеть фрески и иконостас, которые имеют особенную историческую ценность.

 
Ставропигиальный монастырь Святого архидьякона Стефана (Фессалия, Греция).

Ставропигиальный монастырь Святого архидьякона Стефана (Фессалия, Греция).

 

♦ Монастырь Святого Стефана считается самым богатым из Метеорских монастырей и расположен он на гигантской скале, которая возвышается над городом Каламбака. Основан он был монахом Иеремием, который жил на этой скале с 1192 г. и самостоятельно построил несколько келий, цистерну для сбора воды и часовню святого Стефана. Учитывая выгодное местоположение и стремление к просветительской деятельности желающих пожертвовать различные блага было хоть отбавляй, поэтому монастырь всегда процветал даже во времена турецкого владычества. Стоит отметить, что изначально монастырь был мужским, но, начиная с 1961 г. был преобразован в женский.

 
Монастырь Святого Николая Анапавсаса расположен на нескольких уровнях (Фессалия, Греция).

Монастырь Святого Николая Анапавсаса расположен на нескольких уровнях (Фессалия, Греция).

 

♦ Монастырь Святого Николая Анапавсаса (он же Радостный) появился на вершине столпа приблизительно в XII—XIII веках. Кто-то из исследователей приписывает основание монастыря монаху Никанору, другие считают, что в названии зашифрован эпитет Αναπαυσάς (успокоитель), ведь это место действительно подразумевает душевный покой как для монахов, так и для гостей монастыря.

Учитывая небольшую площадь плато, на котором создан монастырский комплекс, неудивительно, что он имеет многоуровневую структуру. На первом уровне сохранилась старинная церквушка Святого Симеона с крошечным алтарем, на втором – прямоугольный Собор Святого Николая с невысоким куполом и без единого окна. А вот на третьем уровне имеются кельи, трапезная, приемная для почетных посетителей, часовня Святого Иоанна Предтечи и склеп с черепами монахов.

