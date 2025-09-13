Парящие в воздухе: уникальные монастыри, расположенные на вершине причудливых скал

1. Что такое метеоры?

Уникальные монастыри расположены на вершине причудливых скал (Фессалия, Греция). | Фото: ksenia-travel.com.

2. Когда вершины причудливых скал привлекли внимание людей?

Вершины причудливых скал привлекли монахов-отшельников, которые решили на них обосноваться (Фессалия, Греция). | Фото: ellas-excursion.com.

Удивительные строения монахи умело интегрировали в отвесные скалы на высоте от 400 метров над уровнем моря (Фессалия, Греция). | Фото: vmireinteresnogo.com.

3. Начало организованной монашеской общины Метеоры

Впечатляющие достопримечательности среди причудливых каменных столпов (Фессалия, Греция). | Фото: ellas-excursion.com.

С 1988 года православные монастыри занесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (Фессалия, Греция). | Фото: alexio-marziano.livejournal.com.

Удивительные монастыри Метеоры находятся в долине реки Пиниос (Фессалия, Греция). | Фото: ellas-excursion.com.

4. Период расцвета монастырского государства

Православные монастыри украшают вершины причудливых скал (Фессалия, Греция). | Фото: ksenia-travel.com.

5. Действующие монастыри

Монастыри гармонично вписываются в природную композицию горной гряды (Фессалия, Греция). | Фото: vmireinteresnogo.com.

Мужской монастырь Преображения Господня – самый большой архитектурный комплекс на вершине скалы (Фессалия, Греция). | Фото: ksenia-travel.com.

Собор и Кафоликон Преображенского монастыря (Фессалия, Греция).

Монастырь Варлаама в Метеорах находится на вершине одной из самых крутых метеорских скал (Фессалия, Греция).

Мужской монастырь Святой Троицы – самый красивый монастырь в горах Фессалии (Фессалия, Греция). | Фото: alexio-marziano.livejournal.com.

Монастырь Святой Троицы — это один из самых труднодоступных храмовых комплексов Греции (Фессалия, Греция). | Фото: vmireinteresnogo.com.

Монастырь Святой Варвары – один из действующих женских монастырей Метеоров (Фессалия, Греция).

Ставропигиальный монастырь Святого архидьякона Стефана (Фессалия, Греция).

Монастырь Святого Николая Анапавсаса расположен на нескольких уровнях (Фессалия, Греция).